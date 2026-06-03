Trứng rớt giá, người nuôi lỗ nặng: Vì sao Việt Nam vẫn phải nhập bột trứng?

Nguồn cung tăng mạnh, giá trứng gia cầm giảm sâu

Từ đầu năm đến nay, thị trường trứng gia cầm rơi vào tình trạng dư cung kéo dài khi nguồn cung tăng mạnh trong khi nhu cầu tiêu thụ gần như không thay đổi. Giá trứng liên tục giảm sâu khiến người chăn nuôi phải chịu mức lỗ từ 500-800 đồng/quả.

Ông Nguyễn Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đông Nam Bộ - cho biết, nguyên nhân chính đến từ việc nhiều trang trại đồng loạt tăng đàn sau giai đoạn giá trứng tăng cao trong năm trước.

Người tiêu dùng mua trứng gà tại một vựa cung cấp trứng gia cầm (Ảnh: Huân Trần).

Theo ông Ngọc, năm 2025 là năm chăn nuôi gà đẻ trứng mang lại hiệu quả tốt nên nhiều hộ nuôi heo, nuôi gà thịt đã chuyển sang đầu tư vào gà đẻ. Việc mở rộng đàn diễn ra trên diện rộng khiến sản lượng trứng tăng nhanh trong thời gian ngắn.

Bên cạnh đó, năm ngoái một lượng lớn trứng được tiêu thụ qua thị trường Campuchia, góp phần làm giảm áp lực cung trong nước.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, đầu ra tại thị trường này gặp khó khăn do chủ yếu xuất khẩu theo đường tiểu ngạch. Lượng hàng không xuất được phải quay trở lại thị trường nội địa, cộng thêm sản lượng tăng từ các trang trại mới mở rộng khiến cung vượt cầu rõ rệt.

“Tiêu thụ trong nước không tăng trong khi nguồn cung tăng quá nhanh, đầu ra xuất khẩu cũng bị thu hẹp khiến giá trứng bán ra phải giảm mạnh để có thể tiêu thụ được”, ông Ngọc nhận định.

Theo ông Ngọc, nhiều doanh nghiệp hiện bán ra trứng gà công nghiệp chỉ ở mức 1.200-1.300 đồng/trứng, thậm chí loại tồn kho cũ hơn có giá xả hàng còn 500-600 đồng/trứng. Tại các trại chăn nuôi, giá trứng cỡ lớn hiện chỉ còn khoảng 1.300-1.400 đồng, trong khi trứng nhỏ chỉ còn khoảng 500-600 đồng/trứng.

Không chỉ đối mặt với bài toán đầu ra, người chăn nuôi còn chịu áp lực từ chi phí sản xuất ngày càng tăng. Giá thức ăn chăn nuôi hiện cao hơn khoảng 1.000 đồng/kg so với năm 2025 do giá nguyên liệu nhập khẩu và chi phí vận chuyển leo thang. Giá điện, xăng dầu và nhân công cũng tăng, khiến nhiều doanh nghiệp và chủ trại chăn nuôi rơi vào tình trạng thua lỗ kéo dài.

Trứng tươi dư thừa, vì sao trứng nhập khẩu vẫn có “đất sống”?

Điều đáng chú ý là trong khi trứng tươi trong nước dư thừa, giá giảm mạnh thì thị trường vẫn đang tiêu thụ lượng lớn bột trứng nhập khẩu.

Ông Nguyễn Xuân Minh - đại diện Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Spice - cho biết, doanh nghiệp hiện nhập khẩu và phân phối số lượng lớn bột trứng phục vụ nhu cầu sản xuất trong nước.

Theo ông Minh, các sản phẩm như bột nguyên trứng, bột lòng đỏ và bột lòng trắng có ưu thế lớn về khả năng bảo quản, vận chuyển và sử dụng trong sản xuất công nghiệp.

Không giống trứng tươi, bột trứng không đòi hỏi điều kiện bảo quản nghiêm ngặt và có thể sử dụng thuận tiện trong nhiều ngành chế biến thực phẩm. Do đó, nguồn nguyên liệu này được các doanh nghiệp chế biến thực phẩm, làm bánh, sốt… ưa chuộng.

Chế biến trứng trước khi đưa ra thị trường tại nhà máy của Vĩnh Thành Đạt (Ảnh Huân Trần).

Điều nghịch lý là dù sở hữu nguồn nguyên liệu dồi dào và giá thành trứng tươi khá thấp, Việt Nam gần như chưa thể phát triển ngành sản xuất bột trứng quy mô lớn khiến các doanh nghiệp vẫn phải sử dụng nguồn bột trứng nhập khẩu.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Trương Chí Thiện - Tổng Giám đốc Công ty CP Thực phẩm Vĩnh Thành Đạt (V.Food) - cho biết, hiện nay trứng được chế biến chủ yếu thành hai dạng là trứng lỏng và bột trứng.

Trong đó, sản phẩm trứng lỏng đã được doanh nghiệp Việt làm chủ công nghệ và dần thay thế hàng nhập khẩu. Nhiều khách hàng trước đây sử dụng trứng lỏng ngoại nhập hiện đã chuyển sang dùng sản phẩm sản xuất trong nước.

Tuy nhiên, câu chuyện hoàn toàn khác với bột trứng. Nhiều doanh nghiệp đã nghiên cứu, thậm chí thử nghiệm đầu tư nhưng đều không thể cạnh tranh với nguồn bột trứng giá rẻ nhập khẩu, đặc biệt từ Ấn Độ.

“Làm được trứng lỏng là đã hoàn thành hơn một nửa quy trình sản xuất bột trứng. Nhưng chi phí sản xuất bột trứng tại Việt Nam vẫn không thể cạnh tranh với hàng nhập khẩu. Chúng tôi đã nghiên cứu rất nhiều năm nhưng vẫn chưa tìm được lời giải cho bài toán giá thành”, ông Thiện chia sẻ.

Vì vậy, trong khi trứng lỏng đang dần mở rộng thị phần và thay thế hàng ngoại, lĩnh vực bột trứng gần như chưa thu hút được thêm nhà đầu tư mới.

Lối đi nào cho người chăn nuôi gia cầm?

Theo ông Thiện, hướng đi khả thi nhất hiện nay là tiếp tục đẩy mạnh chế biến sâu các sản phẩm từ trứng nhằm tạo thêm đầu ra cho ngành chăn nuôi.

Thực tế cho thấy các sản phẩm như trứng lỏng thanh trùng, trứng ăn liền hay nguyên liệu phục vụ ngành chế biến thực phẩm đang có mức tăng trưởng tích cực. Giá trị của các sản phẩm này thường cao hơn khoảng 30% so với trứng tươi thông thường.

Ngoài Vĩnh Thành Đạt, một số doanh nghiệp hiện đang đầu tư máy móc thiết bị, công nghệ để đẩy mạnh chế biến trứng lỏng thanh trùng, phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.

Ông Trương Chí Thiện cũng thông tin, trái ngược với tình hình tiêu thụ trứng tươi, việc tiêu thụ các sản phẩm trứng chế biến gần đây khá tốt. Đáng chú ý, Vĩnh Thành Đạt chuẩn bị xuất khẩu lô trứng ăn liền đầu tiên sang Nhật Bản trong tháng 6 này sau gần 3 năm khảo sát và đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe của thị trường này.

“Mặc dù sản lượng chưa lớn nhưng đây là tín hiệu tích cực. Xuất khẩu sản phẩm trứng chế biến cũng dễ đáp ứng hơn nhiều so với trứng tươi”, ông Thiện nhận định.

Bên cạnh trứng gà công nghiệp, các sản phẩm thị trường ngách như trứng vịt, gà ta hay trứng cút được đánh giá có khả năng cạnh tranh cao hơn nhờ không đối đầu trực diện với nguồn cung lớn từ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (Ảnh: Huân Trần).

Ngoài Nhật Bản, doanh nghiệp cũng đang xúc tiến xuất khẩu trứng lỏng sang Hàn Quốc. Sau những lô hàng thử nghiệm đầu tiên, phía đối tác đã đưa ra một số yêu cầu cải tiến và hiện hai bên đang tiếp tục hoàn thiện sản phẩm để mở rộng hợp tác.

Theo ông Thiện, trứng tươi rất khó xuất khẩu do rào cản kiểm dịch và nhiều yêu cầu kỹ thuật khắt khe, trong khi các sản phẩm chế biến như trứng lỏng đông lạnh hay trứng ăn liền có thời hạn bảo quản dài hơn, thuận lợi hơn trong vận chuyển và thương mại quốc tế.

Không chỉ hướng tới chế biến sâu, ngành chăn nuôi cũng đang chứng kiến sự dịch chuyển sang các phân khúc đặc thù như trứng vịt, trứng cút, gà ta hay gà nhân đạo.

Trong đó, trứng vịt muối của Việt Nam hiện vẫn xuất khẩu khá tốt sang các thị trường Hong Kong (Trung Quốc), Singapore và Đài Loan (Trung Quốc). Đây được xem là một trong những phân khúc ngách còn nhiều dư địa phát triển.

Theo đó, thay vì cạnh tranh trực diện với các tập đoàn FDI trong lĩnh vực gà công nghiệp, các trang trại quy mô nhỏ nên tập trung vào những dòng sản phẩm đặc thù mà Việt Nam có lợi thế về giống và phương thức chăn nuôi.

“Nuôi vịt, gà ta, gà nhân đạo hay trứng cút là hướng đi bền vững hơn. Đây là những sản phẩm Việt Nam có thể chủ động nguồn giống và tạo ra sự khác biệt trên thị trường”, ông Thiện khuyến nghị.