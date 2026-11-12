Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn của Bộ, ông Hà Á Đông (He Yadong), cho biết thỏa thuận cắt giảm thuế quan đối ứng và các vấn đề hai bên cùng quan tâm trong lĩnh vực thương mại, đầu tư sẽ giúp ổn định và mở rộng thương mại song phương; cộng đồng doanh nghiệp hai nước đặt nhiều kỳ vọng vào thỏa thuận này.

Ông Hà cho biết hai bên đang liên lạc chặt chẽ về việc thực hiện thỏa thuận, đồng thời bày tỏ hy vọng Mỹ sẽ cùng Trung Quốc sớm đưa thỏa thuận vào thực thi và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho thương mại nông sản song phương. Hai bên cũng đang duy trì liên lạc chặt chẽ về những mối quan tâm của mỗi bên trong các lĩnh vực như thương mại và đầu tư. Ông cũng nói thêm các tiến triển liên quan sẽ được công bố vào thời điểm thích hợp.

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc, ông Hà Á Đông (Ảnh: Tao Mingyang/GT).

Theo thỏa thuận cắt giảm thuế quan đối ứng mà hai bên đã nhất trí trước đó, Trung Quốc và Mỹ sẽ mỗi bên giảm thuế đối với khoảng 30 tỷ USD hàng nhập khẩu từ phía bên kia sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý trong nước của mình. Hơn 90% số sản phẩm thuộc diện này sẽ được miễn toàn bộ các mức thuế quan bổ sung mà hai bên đã áp lên nhau và được hưởng mức thuế tối huệ quốc.

Trước đó, ngày 9/11, Bắc Kinh thông báo tiếp tục tạm ngừng áp mức thuế bổ sung 24% với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ Mỹ trong 2 tháng, đồng thời duy trì mức thuế bổ sung 10%, theo Ủy ban Thuế quan thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc.

Theo Ủy ban Thuế quan thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc, điều chỉnh trên có hiệu lực từ 13h01 ngày 10/11 và kéo dài đến ngày 10/1/2027, nhằm thực hiện các kết quả cũng như đồng thuận đạt được trong cuộc gặp giữa nguyên thủ hai nước tại Washington. Cuộc gặp diễn ra cuối tháng 9 vừa qua, khi Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước 3 ngày tới Mỹ theo lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Động thái từ Ủy ban Thuế quan thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc điều chỉnh các biện pháp thuế bổ sung được nêu trong Thông báo số 4 năm 2025 của cơ quan này, căn cứ theo Luật Thuế quan, Luật Hải quan và Luật Ngoại thương của Trung Quốc, cũng như các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế.

Bộ Giao thông Trung Quốc cũng cho biết sẽ gia hạn việc tạm ngừng thu phí đặc biệt đối với tàu Mỹ cập cảng nước này đến ngày 10/1/2027.