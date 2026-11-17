Ông Li Chenggang, Đại diện thương mại quốc tế kiêm Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc, cho biết thông tin trên tại một cuộc họp báo hôm thứ hai (16/11).

Theo ông Li Chenggang, từ đầu năm đến nay, Bộ Thương mại Trung Quốc đã phối hợp với các cơ quan liên quan để thúc đẩy hợp tác về đẩy mạnh hội nhập kinh tế khu vực, ủng hộ hoạt động của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), tăng cường hợp tác về số hóa và trí tuệ nhân tạo, cũng như phát triển kinh tế xanh.

Ông Li Chenggang (giữa), Đại diện Thương mại quốc tế Trung Quốc, Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc, phát biểu tại cuộc họp báo (Ảnh: Tân Hoa xã).

Đáng chú ý, công nghệ và kinh tế số là mảng đạt được khối lượng thỏa thuận lớn nhất. Theo China Daily dẫn lời ông Chen Chao, quan chức Bộ Thương mại Trung Quốc, trong số gần 50 kết quả hợp tác nói trên, có tới 25 kết quả thuộc các lĩnh vực số hóa thương mại, ứng dụng AI và phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới.

Ông Chen Chao cho biết nhóm nội dung này tập trung chủ yếu vào việc xây dựng nền tảng dùng chung, mở rộng hợp tác thực tế và ứng dụng công nghệ AI vào các hoạt động thương mại thường nhật.

"Với sự phát triển nhanh chóng của kinh tế số và trí tuệ nhân tạo AI, các bên đều dành sự quan tâm lớn đến hợp tác kinh tế và thương mại trong những lĩnh vực này", ông Chen khẳng định tại buổi họp báo.

Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 sẽ diễn ra tại Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), trong hai ngày 18-19/11. Với chủ đề "Xây dựng cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương cùng thịnh vượng", hội nghị năm nay tập trung vào ba định hướng ưu tiên gồm mở cửa, đổi mới sáng tạo và hợp tác nhằm tạo đòn bẩy kinh tế bền vững cho toàn khu vực.