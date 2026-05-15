Trung Quốc siết đất hiếm, phương Tây chật vật tìm lối thoát

Tháng trước, gã khổng lồ truyền thông xã hội Meta đã nhắm tới việc thâu tóm Manus - startup trí tuệ nhân tạo đang nổi - với mức định giá lên tới 2 tỷ USD. Song bất chấp việc công ty này đặt trụ sở tại Singapore và thương vụ được cấu trúc hoàn toàn ngoài lãnh thổ đại lục, giới chức Trung Quốc vẫn ra tay ngăn chặn với lý do an ninh quốc gia.

Thông điệp từ Bắc Kinh không thể rõ ràng hơn: Không một tài sản chiến lược nào được phép dễ dàng chuyển sang tay nước ngoài, dù thông qua bất kỳ cấu trúc pháp lý nào.

Trung Quốc chặn Meta mua startup AI Manus, cho thấy Bắc Kinh sẵn sàng kiểm soát cả những thương vụ ngoài lãnh thổ (Ảnh: RoW).

Chiếc "vòng kim cô" pháp lý mới

Ngay sau vụ việc của Meta, Trung Quốc đã nhanh chóng ban hành "Quy định về An ninh Chuỗi Cung ứng và Công nghiệp" vào tháng 4. Bộ quy định này trao cho giới chức thẩm quyền chưa từng có để ngăn chặn các tập đoàn công nghệ Mỹ thâu tóm công nghệ cao cấp. Tuy nhiên, tác động thực tế của đạo luật này đối với giới kinh doanh toàn cầu còn sâu rộng hơn thế.

Theo DW, Bắc Kinh đang giương cao ngọn cờ cảnh báo đối với bất kỳ doanh nghiệp nước ngoài nào có ý định rời đi. Theo quy định mới, các công ty đa quốc gia có thể đối mặt với đòn trả đũa nếu chuyển nhà máy sang các quốc gia khác hoặc đưa sản xuất về nước. Họ cũng có nguy cơ bị phạt nặng hoặc rơi vào danh sách đen nếu tuân thủ các lệnh trừng phạt của Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) nhằm vào thực thể Trung Quốc.

Bà Rebecca Arcesati từ Viện Nghiên cứu Trung Quốc Mercator (MERICS) nhận định đây thực chất là công cụ nhằm bẻ gãy các chính sách giảm phụ thuộc mà phương Tây đang thúc đẩy. Kể từ sau đại dịch, xu hướng dịch chuyển sản xuất để xây dựng chuỗi cung ứng bền vững đã tăng tốc. Làn sóng thuế quan mạnh tay mà Tổng thống Mỹ Donald Trump áp lên hàng hóa trong năm 2025 càng khiến dòng chảy thương mại phân mảnh mạnh mẽ hơn.

Cuộc giằng co pháp lý này đang đẩy giới doanh nghiệp vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Điển hình là các gã khổng lồ ô tô Đức như Volkswagen, BMW và Mercedes-Benz. Họ muốn bảo vệ thị phần khổng lồ và tận dụng năng lực sản xuất tại đại lục để xuất khẩu. Nhưng ở quê nhà, họ chịu áp lực phải giảm linh kiện Trung Quốc và đối phó với Đạo luật Tăng tốc Công nghiệp (IAA) do Ủy ban châu Âu vừa công bố hồi tháng 3.

Chủ tịch Phòng Thương mại EU tại Trung Quốc Jens Eskelund mô tả quyền lực mới của Bắc Kinh là một hộp công cụ ngoài lãnh thổ. Ông cảnh báo doanh nghiệp đang mắc kẹt giữa các quy định của Mỹ, châu Âu và Trung Quốc đến mức không thể tuân thủ tất cả cùng một lúc.

Một số doanh nghiệp đã bắt đầu chuyển một phần hoạt động sản xuất khỏi Trung Quốc sang các quốc gia khác nhằm giảm phụ thuộc vào chuỗi cung ứng đại lục (Ảnh: DW).

Cú sốc từ "cỗ xe tăng kinh tế"

Không chỉ dùng luật để giữ chân doanh nghiệp, nền kinh tế tỷ dân còn đang bành trướng sức mạnh công nghiệp ra toàn cầu. Theo Financial Times, Phòng Thương mại Mỹ vừa phát đi cảnh báo khẩn cấp rằng thế giới chỉ còn một khoảng thời gian hữu hạn để phản ứng trước các chính sách mới của Bắc Kinh.

Báo cáo từ hãng tư vấn Rhodium Group chỉ ra rằng thế giới từng đánh giá thấp chương trình "Made in China 2025". Giờ đây, chính sách công nghiệp của nước này không còn bó hẹp ở vài ngành trọng điểm mà đã tiến hóa thành chính sách cho mọi lĩnh vực. Từ hóa chất, máy móc, thiết bị công nghiệp cho đến robot và xe điện, sự hiện diện của hàng hóa Trung Quốc đang ngày càng áp đảo.

Hệ quả của chiến lược này là một hiện tượng được giới chuyên gia gọi là "China Shock 2.0". Trợ cấp nhà nước kéo dài cộng với nhu cầu nội địa yếu đã đẩy thặng dư thương mại hàng hóa của nước này tăng phi mã. Con số này đã chạm mốc 2.000 tỷ USD kể từ năm 2019. Làn sóng hàng công nghệ cao giá rẻ đang tràn ra toàn cầu, đe dọa trực tiếp đến các nền kinh tế phụ thuộc vào sản xuất và xuất khẩu.

Các tập đoàn nội địa Trung Quốc cũng đang mở rộng mạnh mẽ. Tỷ trọng doanh thu từ thị trường nước ngoài của 500 doanh nghiệp lớn nhất nước này đã đạt trung bình 47% vào năm 2024. Mức độ hội nhập quốc tế này ngang ngửa với các tập đoàn đa quốc gia của Mỹ.

Bà Camille Boullenois, tác giả chính của báo cáo Rhodium, nhấn mạnh Bắc Kinh đang dần bào mòn những lĩnh vực cuối cùng mà các nước phát triển còn lợi thế công nghệ. Nếu không có phản ứng kịp thời, bức tranh công nghiệp toàn cầu có thể bị vẽ lại hoàn toàn chỉ trong vài năm ngắn ngủi.

Các chính sách công nghiệp của Trung Quốc được cho là đang làm gia tăng sự phụ thuộc của kinh tế toàn cầu vào chuỗi cung ứng của quốc gia này (Ảnh: DW).

Vũ khí tối thượng mang tên "đất hiếm"

Trong khi các đạo luật và hàng hóa giá rẻ tạo sức ép gián tiếp, Bắc Kinh vẫn nắm trong tay một vũ khí trực diện có sức sát thương cao đối với chuỗi cung ứng chiến lược, đó chính là đất hiếm.

Theo Reuters, dù Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang cân nhắc gia hạn thỏa thuận đình chiến về đất hiếm, thực tế thị trường lại đang kể một câu chuyện hoàn toàn khác. Dữ liệu hải quan cho thấy Bắc Kinh vẫn đang siết chặt nguồn cung các loại vật liệu thiết yếu cho quốc phòng và công nghệ cao.

Các biện pháp kiểm soát áp dụng từ tháng 4/2025 nhắm thẳng vào nhóm đất hiếm chuyên dụng mà gần như chỉ Trung Quốc sản xuất được quy mô lớn. Lượng xuất khẩu các nguyên tố nặng như yttrium, dysprosium và terbium hiện vẫn bốc hơi khoảng 50% so với trước khi có lệnh hạn chế.

Cú siết van nguồn cung này đã tạo ra những cơn địa chấn về giá. Dữ liệu từ hãng tư vấn Argus cho thấy giá dysprosium và terbium bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc đã tăng gấp 4-5 lần. Đáng kinh ngạc hơn, giá yttrium đã tăng vọt tới 140 lần và đà tăng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Tác động của đòn bẩy kinh tế này đang tàn phá chuỗi sản xuất toàn cầu. Một quan chức Mỹ tiết lộ Nhà Trắng đã phải trực tiếp can thiệp để giúp một tập đoàn quốc phòng dân sự lớn xin giấy phép nhập khẩu. Trước đó, công ty này đã bốc hơi hàng trăm triệu USD doanh thu mỗi tháng chỉ vì thiếu hụt nguồn cung. Nhiều công ty hàng không vũ trụ Mỹ thậm chí phải đóng băng dây chuyền sản xuất do cạn kiệt yttrium dùng cho cánh turbine.

Các biện pháp kiểm soát của Bắc Kinh hiện tập trung mạnh nhất vào nhóm đất hiếm chuyên dụng mà gần như chỉ Trung Quốc có khả năng sản xuất quy mô lớn (Ảnh: Reuters).

Các đồng minh của Washington cũng không thoát khỏi vòng xoáy. Nhật Bản, trung tâm sản xuất nam châm đất hiếm lớn nhất ngoài Trung Quốc, hiện chỉ nhận được vỏn vẹn 4% lượng dysprosium so với trước đây. Các nhà máy tại Đức gần như bị cắt đứt hoàn toàn nguồn cung vật liệu này. Chi phí sản xuất nam châm toàn cầu đã bị đội lên gấp rưỡi đến gấp 3 lần.

Giới chức Mỹ và nhóm G7 đang nỗ lực đổ tiền vào các dự án nhằm đa dạng hóa nguồn cung. Tuy nhiên, việc xây dựng một chuỗi cung ứng độc lập không thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Năng lực tinh chế và hệ sinh thái khai thác khổng lồ của Trung Quốc là một rào cản quá lớn để vượt qua trong ngắn hạn.

Giám đốc nghiên cứu David Merriman từ Project Blue đã đưa ra một góc nhìn thực tế nhưng đầy sức nặng về nỗ lực thoát khỏi sự kìm kẹp này. Quá trình thay thế hoàn toàn vai trò của Bắc Kinh sẽ cần một thời gian rất dài và tình hình chuỗi cung ứng toàn cầu có vẻ sẽ còn tồi tệ hơn nhiều trước khi có thể khởi sắc.