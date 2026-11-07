Theo số liệu chính thức được Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) công bố ngày 7/11, cơ quan này đã mua thêm 830.000 ounce troy vàng nguyên chất trong tháng 10, tương đương khoảng 25,8 tấn. Động thái này đánh dấu tháng thứ 24 liên tiếp cơ quan quản lý tiền tệ của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tăng cường tích lũy kim loại quý, kéo dài chuỗi mua ròng liên tục tròn 2 năm.

Làn sóng gom hàng bền bỉ đã nâng tổng lượng vàng dự trữ của Trung Quốc lên mốc 78,3 triệu ounce troy vàng nguyên chất, tăng đáng kể so với mức 77,47 triệu ounce troy ghi nhận hồi cuối tháng 9. Tính chung trong 10 tháng đầu năm, PBOC đã bổ sung tổng cộng khoảng 129 tấn vàng vào kho dự trữ quốc gia.

Trung Quốc tăng dự trữ vàng (Ảnh minh họa: LinkedIn).

Theo hãng tin Reuters, một điểm đáng chú ý là dù khối lượng tích lũy gia tăng khoảng 1,07%, tổng giá trị quy đổi sang USD của kho vàng này lại giảm xuống còn 306,41 tỷ USD vào cuối tháng 10, so với mức 323,52 tỷ USD của tháng trước đó. Giới phân tích tài chính cho rằng sự chênh lệch này hoàn toàn dễ hiểu, bởi giá trị dự trữ ngoại hối luôn được định giá lại theo biến động thực tế của giá vàng thế giới tại thời điểm chốt sổ, chứ không chỉ phụ thuộc vào khối lượng nắm giữ.

Theo Investing.com, đợt giải ngân mới nhất của Bắc Kinh diễn ra ngay trong giai đoạn thị trường vàng thế giới trải qua những phiên lao dốc hiếm thấy. Trong tháng 10, giá vàng đã sụt giảm gần 7% và chốt phiên cuối tháng ở dưới ngưỡng hỗ trợ 4.000 USD/ounce sau khi chạm đáy thấp nhất trong vòng một năm. Đây cũng là hiệu suất tháng 10 tồi tệ nhất của kim loại quý kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

Đà sụt giảm của vàng chủ yếu xuất phát từ việc chi phí năng lượng leo thang gây áp lực lên lạm phát, buộc các nhà điều hành chính sách phải duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Mặt bằng lãi suất neo cao thường tạo ra lực cản đáng kể đối với một tài sản không mang lại lợi suất định kỳ như kim loại quý. Tuy nhiên, kim loại màu vàng đã xuất hiện tín hiệu hồi phục trở lại ngay sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, dẫu mốc giá hiện tại vẫn thấp hơn khoảng 20% so với thời điểm bùng phát căng thẳng tại Iran vào cuối tháng 2.

Theo báo cáo từ Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), PBOC hiện giữ vị trí tổ chức mua vàng thuộc khu vực công lớn nhất thế giới có công bố số liệu trong quý III vừa qua. Trên phạm vi toàn cầu, các ngân hàng trung ương đã mua ròng tới 321 tấn vàng chỉ riêng giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9, xác lập mức gom hàng theo quý cao nhất kể từ quý IV/2024. Nhu cầu hấp thụ rất lớn từ nhóm tổ chức này được đánh giá là tấm đệm đỡ then chốt, giúp ghìm đà rơi tự do của giá vàng trong bối cảnh các nguồn cầu khác trên thị trường suy yếu rõ rệt.

Đáng chú ý, chiến lược gom vàng quyết liệt của ngân hàng trung ương cũng lan tỏa mạnh mẽ sang thị trường bán lẻ nội địa. Tại Trung Quốc, nhiều hộ gia đình và nhà đầu tư cá nhân đã tranh thủ gom mua kim loại quý khi giá rơi về ngưỡng quanh 4.000 USD/ounce trong tháng 10. Người dân kỳ vọng các nhịp giải ngân quy mô lớn, đều đặn của PBOC sẽ tiếp tục tạo bệ đỡ vững chắc cho giá trị kim loại quý trong dài hạn.