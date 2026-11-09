Tân Hoa Xã dẫn tuyên bố của Ủy ban Thuế quan thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc (Uỷ ban Thuế quan) cho hay, điều chỉnh trên có hiệu lực từ 13h01 ngày 10/11 (kéo dài đến ngày 10/1/2027), nhằm thực hiện các kết quả cũng như đồng thuận đạt được tại cuộc gặp giữa nguyên thủ hai nước Trung Quốc và Mỹ tại Washington. Cuộc gặp diễn ra cuối tháng 9 vừa qua, khi Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước 3 ngày tới Mỹ theo lời mời của Tổng thống Donald Trump.

Động thái từ Ủy ban Thuế quan điều chỉnh các biện pháp thuế bổ sung được nêu trong Thông báo số 4 năm 2025 của cơ quan này, căn cứ theo Luật Thuế quan, Luật Hải quan và Luật Ngoại thương của Trung Quốc, cũng như các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế. Cùng ngày, Bộ Giao thông Trung Quốc cho biết sẽ gia hạn việc tạm ngừng thu phí đặc biệt đối với tàu Mỹ cập cảng nước này đến ngày 10/1/2027.

Một cảng ở Trung Quốc (Ảnh: AFP).

Ủy ban Thuế quan cho biết Trung Quốc đã ghi nhận việc phía Mỹ nhiều lần tuyên bố ý định thay thế các mức thuế áp dụng theo Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) - vốn đã bị phán quyết là không hợp lệ - bằng các mức thuế theo Mục 301.

Mục 301 thuộc Đạo luật Thương mại Mỹ năm 1974, cho phép Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) điều tra và áp thuế trả đũa đối với các nước bị cho là có hành vi thương mại không công bằng. Khác với IEEPA - công cụ Tổng thống DonaldTrump dùng để áp thuế khẩn cấp trên diện rộng và đã bị Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ ngày 20/2 – thuế theo Mục 301 có cơ sở pháp lý vững hơn vì phải trải qua quy trình điều tra chính thức, nhưng cũng mất nhiều thời gian hơn để triển khai. Đây là công cụ Washington từng dùng để áp thuế lên hàng trăm tỷ USD hàng hóa Trung Quốc trong cuộc chiến thương mại từ năm 2018.

Trung Quốc sẽ tiếp tục theo dõi sát các bước đi tiếp theo của phía Mỹ và điều chỉnh các biện pháp thuế đáp trả tùy theo tình hình, Ủy ban Thuế quan nêu. Cơ quan này cũng cho rằng việc tiếp tục tạm ngừng một phần thuế bổ sung có lợi cho việc tạo ra môi trường chính sách tương đối ổn định và dễ dự đoán cho hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước, đồng thời thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại Trung – Mỹ phát triển bền vững và ổn định.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến gặp nhau tại Hội nghị Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) ở Thâm Quyến vào cuối tháng này - hội nghị thượng đỉnh thứ ba giữa hai nhà lãnh đạo trong năm nay, sau cuộc gặp tại Bắc Kinh hồi tháng 5 và tại Washington hồi tháng 9.