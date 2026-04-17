Trữ 10.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc, 2 chủ tàu bị phạt

Thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường (Sở Công thương TPHCM), lực lượng Quản lý thị trường TPHCM vừa khám tàu vận chuyển dầu tại cảng Sao Mai (phường Vũng Tàu), phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính hành vi về kinh doanh dầu không rõ nguồn gốc, xuất xứ; không có Giấy phép kinh doanh xăng dầu theo quy định pháp luật.

Cụ thể, qua kiểm tra, Đội Quản lý thị trường số 21 đã phát hiện Tàu PL 28 đang trữ hơn 2.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc, xuất xứ, trong khi đó, số lượng dầu DO không rõ nguồn gốc xuất xứ trên tàu BY 27 là 8.012 lít.

Qua đấu tranh xác định hành vi vi phạm của các đối tượng có liên quan, Thuyền trưởng của hai tàu đã thừa nhận hành vi vi phạm kinh doanh dầu không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có Giấy phép kinh doanh xăng dầu theo quy định.

Cơ quan chức năng phát hiện số lượng lớn dầu DO không rõ nguồn gốc xuất xứ trên hai tàu chở dầu tại phường Vũng Tàu, TPHCM (Ảnh: QLTT TPHCM).

Đội Quản lý thị trường số 21 đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Thuyền trưởng tàu PL 28 số tiền 50 triệu đồng và tịch thu số dầu trên tàu.

Đối với vi phạm của Thuyền trưởng tàu BY 27, Đội Quản lý thị trường số 21 đã hoàn thiện hồ sơ chuyển cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt 115 triệu đồng và tịch thu hơn 8.000 lít dầu DO nêu trên.

Theo đánh giá của Chi cục Quản lý Thị trường TPHCM, trong bối cảnh thị trường xăng dầu và khí thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, TPHCM sẽ tiếp tục giám sát để phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu và khí, qua đó góp phần ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Cùng với Đội Quản lý thị trường số 21, Đội Quản lý trường số 9 - Chi cục Quản lý Thị trường TPHCM cũng tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu trên địa bàn.

Mới đây, qua kiểm tra, phát hiện và thu giữ hàng nghìn chai sữa tắm là hàng hóa nhập lậu, không có hoá đơn, chứng từ, không có hồ sơ tài liệu liên quan đến chất lượng sản phẩm, không có hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Lô mỹ phẩm nhập lậu không có nhãn phụ, không có hoá đơn, chứng từ, hồ sơ tài liệu liên quan đến chất lượng sản phẩm… vừa bị phát hiện tại TPHCM (Ảnh: QLTT TPHCM).

Cụ thể, Đoàn kiểm tra thuộc Đội Quản lý thị trường số 9 vừa phối hợp với Đại diện Công an phường Tăng Nhơn Phú, Đội 6 - Phòng PC03 Công an TPHCM kiểm tra đột xuất một điểm chứa trữ kinh doanh mỹ phẩm.

Qua kiểm tra ban đầu, Đoàn đã phát hiện và thu giữ tổng cộng tổng cộng hơn 5.600 chai sữa tắm xuất xứ từ Pháp, có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam, không có hoá đơn, chứng từ, hồ sơ tài liệu liên quan đến chất lượng sản phẩm… Tổng trị giá hàng hóa hơn 283 triệu đồng.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ toàn bộ hàng hóa vi phạm để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Chi cục Quản lý Thị trường TPHCM, hàng hóa nhập lậu là những hàng hóa được vận chuyển trái phép qua biên giới quốc gia mà không khai báo hoặc khai báo gian dối với cơ quan hải quan, nhằm trốn tránh các nghĩa vụ thuế và sự kiểm soát của các cơ quan quản lý nhà nước.

Bản chất của buôn lậu là hành vi gian lận thương mại, cạnh tranh không lành mạnh, đặt lợi ích cá nhân phi pháp lên trên lợi ích cộng đồng và sự an toàn của xã hội.

Mỹ phẩm nhập lậu do không được kiểm định chất lượng có thể chứa hoạt chất không đúng hàm lượng, hoặc tệ hơn là chứa các chất cấm gây kích ứng da, viêm da, nhiễm độc chì, thủy ngân, ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe và sắc đẹp…

Do đó, hàng hóa nhập lậu là vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, môi trường kinh doanh và công tác quản lý nhà nước.

Để giải quyết vấn đề này, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, doanh nghiệp và người tiêu dùng. Trong đó, mỗi người dân cần trở thành một người tiêu dùng thông thái, nói không với hàng lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.