“Trợ lý AI đa nhiệm” giúp tiểu thương gỡ nút thắt vận hành kinh doanh

Trải nghiệm thực tế: Từ tay gõ sổ sách đến một câu ra lệnh thảnh thơi

Toàn cảnh sự kiện ra mắt "Trợ lý AI đa nhiệm" do HLB và Sổ Bán Hàng tổ chức (Ảnh: HLB).

Tại khu vực trải nghiệm thực tế, không khí liên tục nóng lên bởi những tràng pháo tay và sự bất ngờ của nhiều chủ cửa hàng. Không còn là khái niệm công nghệ xa xỉ, "Trợ lý AI đa nhiệm" chinh phục hàng trăm chủ hộ kinh doanh, chủ shop online và doanh nghiệp siêu nhỏ (mSME) bằng chính sự am hiểu thói quen buôn bán của người Việt.

Tính năng nhận diện giọng nói tiếng Việt gây được nhiều sự chú ý. Không cần chạm tay gõ bàn phím giữa lúc đông khách hay tay chân đang bận rộn, chủ cửa hàng chỉ cần nói một câu khẩu lệnh tự nhiên: “Chị Lan lấy 2 thùng sữa hạt, giảm 10% khách quen, ghi nợ cuối tuần trả”. Ngay lập tức, hệ thống tự động khởi tạo đơn hàng, trừ tồn kho, tính chiết khấu và lưu vào sổ công nợ.

Hình ảnh chủ cửa hàng tham gia trải nghiệm trực tiếp tại sự kiện (Ảnh: HLB).

Chưa dừng lại ở đó, việc giải quyết sổ sách tồn đọng vào cuối ngày cũng được ứng dụng này hỗ trợ. Biến động số dư từ tài khoản Ngân hàng Hong Leong Việt Nam (HLB) được tự động đối soát khớp với dữ liệu thu chi theo thời gian thực. Trợ lý AI chủ động cảnh báo khi có sai lệch hóa đơn, tự động nhắc nợ và hỗ trợ tổng hợp kê khai thuế cuối kỳ.

Chị Thu Uyên, chủ một cửa hàng thực phẩm tại quận 3, TPHCM, chia sẻ: "Bình thường giờ cao điểm tôi vừa cân hàng, vừa nghe điện thoại nên rất dễ nhầm đơn, trôi tin nhắn của khách. Tối về lại mệt nhoài ngồi mày mò cộng sổ. Hôm nay tận mắt thấy AI vừa trả lời tự động và chốt đơn 24/7, vừa chăm sóc được khách hàng cũ, và cho lên đơn bằng giọng nói, tôi cảm giác như mình có thêm vài người trợ lý thạo việc. Bớt đi áp lực, tôi mới có thời gian dành cho gia đình”.

Đưa ngân hàng vào nhịp sống kinh doanh thường nhật

Việc hợp tác chiến lược giữa ngân hàng Hong Leong Việt Nam và Sổ Bán Hàng đã rút ngắn tối đa khoảng cách công nghệ cho các hộ kinh doanh Việt Thay vì gánh nặng từ các quy trình tài chính phức tạp hay giải pháp đắt đỏ, HLB chủ động đưa dịch vụ ngân hàng hiện diện ngay trong ứng dụng quản lý bán hàng quen thuộc hàng ngày. Nhờ đó, trải nghiệm tài chính trở nên liền mạch, tự nhiên và nằm trọn trong tầm tay của mỗi chủ cửa hàng.

Chia sẻ về bước tiến này, ông Fred Lim - Giám đốc Khối Thương mại hóa Kỹ thuật số của Ngân hàng Hong Leong Berhad - nhấn mạnh: "Ngân hàng Hong Leong không đơn thuần là nơi cấp vốn, mà còn chủ động đồng hành giúp doanh nghiệp vận hành hiệu quả hơn. Bằng cách bình dân hóa AI để giúp tiểu thương quản trị dòng tiền chuẩn xác, chúng tôi mong muốn mỗi chủ kinh doanh đều có một trợ lý số thông minh để tiết kiệm thời gian, ra quyết định chuẩn xác và tăng trưởng bứt phá".

Đại diện Ngân hàng Hong Leong chia sẻ tại sự kiện (Ảnh: HLB).

Biến dòng tiền minh bạch thành năng lực tiếp cận nguồn vốn

Thấu hiểu rào cản lớn nhất của các hộ kinh doanh cá thể khi muốn vay vốn ngân hàng là thiếu tài sản thế chấp, HLB còn hỗ trợ toàn diện cho các tiểu thương Việt Nam với ý tưởng “Biến dữ liệu bán hàng thành tài sản tín nhiệm số".

Mỗi giao dịch, mỗi dòng tiền vào - ra được Trợ lý AI ghi nhận hàng ngày không chỉ giúp chủ shop nắm chắc lợi nhuận thực tế để xoay vòng vốn, mà còn trở thành "hồ sơ tín nhiệm" uy tín. Đây chính là chiếc chìa khóa giúp họ dễ dàng tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ HLB trong tương lai mà không còn gánh nặng thế chấp tài sản lớn.