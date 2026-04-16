Triết lý “tiếp sức”: Cách Phú Hưng Life định nghĩa về giải pháp bảo hiểm linh hoạt

Phú Hưng Tiếp Sức: Giải pháp giữ nhịp tài chính cho người trưởng thành

Trong bối cảnh hiện nay, thế hệ 28-45 tuổi thường trực gánh vác trên vai nhiều trách nhiệm đan xen từ việc thăng tiến sự nghiệp, chăm lo cho tổ ấm, đến dự phòng tương lai cho gia đình.

Tuy nhiên, áp lực thực tế không chỉ đến từ những mục tiêu lớn, mà hiện hữu ngay ở rủi ro gián đoạn thu nhập trong ngắn và trung hạn. Việc thiếu đi một giải pháp vừa bảo vệ vừa tích lũy đã trở thành rào cản lớn ngăn cản họ duy trì các kế hoạch cá nhân hay cho gia đình khi có sự cố xảy ra.

Người trưởng thành 28-45 tuổi cần một giải pháp vừa bảo vệ vừa tích lũy khi phải gánh trên vai nhiều trách nhiệm cùng lúc (Ảnh: Freepik).

Thấu hiểu điều đó, Phú Hưng Life đã phát triển sản phẩm Phú Hưng Tiếp Sức, được thiết kế chuyên biệt nhằm đáp ứng nhu cầu dự phòng linh hoạt của người trưởng thành.

Tại đây, triết lý “tiếp sức” được định nghĩa một cách thiết thực, đó là đồng hành cùng người tham gia duy trì sự ổn định cần thiết để không bị chệch hướng khỏi các mục tiêu ban đầu, ngay cả trong những giai đoạn áp lực nhất.

Giải pháp tài chính tối ưu kết hợp giữa bảo vệ và duy trì tích lũy

Là sản phẩm chiến lược của Phú Hưng Life, Phú Hưng Tiếp Sức được thiết kế với thời hạn tham gia ngắn hơn so với nhiều sản phẩm truyền thống (10 hoặc 15 năm), phù hợp với nhu cầu hoạch định tài chính theo từng giai đoạn của người trưởng thành.

Sản phẩm mang đến sự linh hoạt trong lựa chọn hình thức đóng phí, cho phép khách hàng đóng phí một lần hoặc định kỳ tùy theo khả năng tài chính. Nhờ đó, người tham gia có thể chủ động sắp xếp kế hoạch tài chính mà vẫn duy trì được hợp đồng bảo hiểm.

Phú Hưng Tiếp Sức - giải pháp bảo hiểm kết hợp bảo vệ và tích lũy, giúp người tham gia duy trì kế hoạch tài chính chủ động và ổn định (Ảnh: Phú Hưng Life).

Về quyền lợi, Phú Hưng Tiếp Sức cung cấp giải pháp bảo vệ trước các rủi ro như tử vong hoặc thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, đồng thời hỗ trợ chi phí hậu sự, giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho gia đình trong những tình huống không mong muốn.

Bên cạnh yếu tố bảo vệ, sản phẩm còn tích hợp quyền lợi tích lũy thông qua giá trị tài khoản, với lãi suất cam kết tối thiểu và cơ hội gia tăng từ kết quả đầu tư của Quỹ Liên Kết Chung.

Ngoài ra, các khoản thưởng duy trì hợp đồng và giá trị hoàn lại tại thời điểm đáo hạn góp phần giúp khách hàng tối ưu lợi ích trong suốt thời gian tham gia.

Thiết kế này cho phép người tham gia cân bằng giữa bảo vệ và tích lũy trong cùng một giải pháp, đồng thời phù hợp với nhu cầu tài chính linh hoạt theo từng giai đoạn cuộc sống.

Chủ động hoạch định, tự do tận hưởng

Trong bối cảnh thu nhập và chi phí thường xuyên biến động, việc tìm kiếm các giải pháp dự phòng linh hoạt đang trở thành ưu tiên của người trưởng thành.

Với thiết kế kết hợp giữa bảo vệ và tích lũy, Phú Hưng Tiếp Sức góp phần giúp người tham gia duy trì kế hoạch tài chính một cách ổn định và chủ động hơn theo từng giai đoạn.

Sự linh hoạt đó cũng chính là nền tảng để Phú Hưng Life hiện thực hóa thông điệp “Chủ động hoạch định, tự do tận hưởng”.

Bằng cơ chế “tiếp sức” đúng lúc, thương hiệu không chỉ giúp khách hàng chủ động kiểm soát kế hoạch tài chính của mình, mà còn trao cho họ sự vững vàng để tiếp tục theo đuổi các mục tiêu dài hạn.