Triển lãm ProPak Vietnam 2026: Điểm hẹn cho doanh nghiệp chế biến - bao bì

Năm 2026, ngành chế biến - đóng gói bước vào giai đoạn “siết kép”: chi phí đầu vào tăng cao trong khi luật lệ và tiêu chuẩn xanh ngày càng khắt khe. Với doanh nghiệp, câu hỏi không còn là có chuyển đổi hay không, mà là chuyển đổi thế nào để vừa đạt chuẩn, vừa tối ưu chi phí, vừa giữ đơn hàng.

Kết nối và trao đổi trực tiếp cùng doanh nghiệp trong khuôn khổ hội thảo (Ảnh: BTC).

Các yêu cầu về giảm phát thải, truy xuất nguồn gốc, kiểm soát vật liệu, khả năng tái chế và trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) đang trở thành điều kiện bắt buộc. Điều này khiến việc nâng cấp dây chuyền, chuẩn hóa QC/QA và tối ưu hiệu suất vận hành trở thành yếu tố sống còn.

Trong bối cảnh đó, ProPak Vietnam 2026 - Triển lãm Quốc tế lần thứ 19 về công nghệ chế biến, xử lý và đóng gói tại Việt Nam - trở lại như một “bàn cân công nghệ” giúp doanh nghiệp tìm lời giải cho bài toán chi phí - tuân thủ - bền vững.

Theo Tổng cục Thống kê, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam năm vừa qua đạt 930,05 tỷ USD, tăng 18,2% so với năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 17%.

Đà tăng trưởng mở ra cơ hội thị trường, nhưng cũng đồng thời kéo theo “rào cản kỹ thuật” dày hơn: yêu cầu chứng minh tuân thủ, minh bạch dữ liệu chuỗi cung ứng và năng lực bền vững đang chuyển nhanh từ khuyến nghị thành điều kiện bắt buộc tại nhiều thị trường trọng điểm.

Đông đảo khách tham dự các phiên hội thảo trong khuôn khổ ProPak Vietnam 2025 (Ảnh: BTC).

Trong bối cảnh đó, nâng cấp công nghệ trở thành yếu tố quan trọng. Đặc biệt với nhóm doanh nghiệp xuất khẩu vừa và nhỏ, áp lực càng rõ khi phải giữ giá thành trong khi đáp ứng yêu cầu kỹ thuật phức tạp về vật liệu, khả năng tái chế, hồ sơ truy xuất và các đợt kiểm toán. Vì vậy, chuẩn hóa quy trình, tái cấu trúc vận hành và lựa chọn công nghệ dựa trên hiệu quả đo lường được cần thực hiện sớm và bài bản.

ProPak Vietnam 2026 nhận định, trong năm 2026, doanh nghiệp cần xác định đúng “tam giác ưu tiên” cho từng ngành hàng: tuân thủ, pháp lý và tiêu chuẩn thị trường; hiệu suất, năng suất, chất lượng, tiêu hao và ổn định vận hành; bền vững, vật liệu, tái chế, giảm phát thải và minh bạch dữ liệu.

Khi doanh nghiệp đo được, so sánh được, chuẩn hóa được, việc chọn công nghệ và cấu hình dây chuyền sẽ đi đúng hướng, giảm rủi ro đầu tư sai và tránh “vỡ trận” khi thị trường siết chuẩn.

Trước nhu cầu đối chiếu giải pháp một cách trực quan, ProPak Vietnam quay trở lại giúp doanh nghiệp có thể quan sát công nghệ thực tế, đối chiếu cấu hình, so sánh hiệu suất và định hướng đầu tư cho chu kỳ tăng trưởng xanh.

Các tên tuổi quốc tế như Multivac, GEA, MMP Corporation, Gold Stone Packaging, Shandong Haiao, Hualibao… sẽ mang đến cấu hình và ứng dụng thực tiễn, giúp người tham dự đánh giá trực tiếp về năng suất, tính ổn định và hiệu quả đầu tư.

ProPak Vietnam 2026 đồng tổ chức cùng Drinktech Vietnam 2026 và Plastics & Rubber Vietnam 2026, tạo nên hệ sinh thái xuyên suốt từ chế biến - đóng gói - đồ uống đến vật liệu và thiết bị.

Sự kiện quy tụ 450 đơn vị từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ, với 6 gian hàng quốc tế (Áo, Đài Loan - Trung Quốc, Đức, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ý) trong không gian 13.000m², dự kiến đón hơn 11.000 khách tham quan thương mại. Giá trị nằm ở việc người tham dự có thể tiếp cận theo tư duy “ra quyết định”: nhìn công nghệ - hỏi đúng câu hỏi - so sánh phương án - tính toán hiệu quả - chốt cấu hình đầu tư phù hợp.

Bên cạnh khu trưng bày, các diễn đàn và hội thảo trong khuôn khổ sự kiện tập trung vào các chủ đề như bao bì bền vững, thiết kế tái chế, tối ưu hệ thống kiểm soát chất lượng và yêu cầu truy xuất từ các thị trường lớn. Vietnam Packaging Forum và các chương trình đào tạo chuyên ngành cũng cung cấp thêm thông tin về tiêu chuẩn quốc tế và xu hướng vật liệu mới.

Lễ khai mạc triển Lãm Propak Vietnam 2025 (Ảnh: BTC).

Chuỗi hội thảo chuyên ngành tại ProPak Vietnam 2026 tập trung vào các chủ đề trọng yếu: bao bì bền vững, chuỗi cung ứng lạnh thông minh cho nông - thủy sản, bao bì mềm thế hệ mới và tối ưu trải nghiệm người dùng.

Các hiệp hội như VBA, VAFoST, VINPAS, VASEP, VLA, AIP và VINATEST đồng hành, giúp doanh nghiệp nắm chắc luật, chuẩn hóa vận hành, đầu tư công nghệ phù hợp, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh.

Không dừng ở cập nhật xu hướng, triển lãm còn mở rộng vai trò như nền tảng kết nối thương mại chiến lược qua hoạt động gặp gỡ trực tiếp 1-1 giữa doanh nghiệp trưng bày và nhà mua hàng tiềm năng. Các phiên kết nối giúp người mua rút ngắn thời gian sàng lọc, so sánh cấu hình và trao đổi sâu về tính phù hợp, từ đó tối ưu hiệu quả giao thương và mở rộng hợp tác.

Với sự kết hợp giữa diễn đàn - hội thảo - kết nối chuyên gia - khu trưng bày, ProPak Vietnam 2026 tạo thành chuỗi trải nghiệm liên tục, nơi doanh nghiệp có thể hiểu bối cảnh ngành, quan sát công nghệ, đối chiếu giải pháp và ra quyết định đầu tư có cơ sở.

Ở góc độ rộng hơn, tiêu chuẩn bền vững đang đặt ra bài toán lớn cho ngành sản xuất Việt Nam: làm thế nào để vừa đáp ứng chuẩn quốc tế, vừa tối ưu chi phí và duy trì lợi thế cạnh tranh. Những nền tảng kết nối chuyên ngành như ProPak Vietnam 2026 không chỉ phản ánh xu hướng, mà còn góp phần định hình cách doanh nghiệp Việt Nam chuẩn hóa, thích nghi và phát triển trong giai đoạn chuyển đổi quan trọng.

Thông tin chi tiết về Triển lãm:

Triển lãm Quốc tế lần thứ 19 về công nghệ xử lý, chế biến và đóng gói bao bì tại Việt Nam.

Thời gian: 31/3-2/4 (9h-17h).

Địa điểm: SECC, TPHCM.

Đồng địa điểm: DrinkTech Vietnam 2026 và Plastics & Rubber Vietnam 2026.

