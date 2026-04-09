Traphaco: Từ nền tảng dược liệu xanh đến tham vọng dẫn dắt mảng tân dược

“Chiến lược xanh” - bệ phóng vững chắc

Đại hội cổ đông 2026 là sự kiện quan trọng với Traphaco khi công ty bước vào nhiệm kỳ mới 2026-2030.

Nhìn lại nhiệm kỳ 2021-2025, trong bối cảnh ngành dược Việt Nam chịu áp lực lớn từ đứt gãy chuỗi cung ứng, biến động tỷ giá và chi phí nguyên liệu tăng cao, Traphaco đã phát huy được hướng đi khác biệt mà công ty lựa chọn từ thập kỷ trước: phát triển chuỗi giá trị dược liệu sạch, bền vững.

Cán bộ ký thuật Traphaco hướng dẫn người dân tại vùng trồng Đinh Lăng đạt chuẩn GACP-WHO tại Nam Định (Ảnh: Traphaco).

Việc xây dựng các vùng trồng đạt chuẩn GACP-WHO, triển khai dự án GreenPlan và tham gia Liên minh Thương mại Sinh học Đạo đức (UEBT) đã giúp Traphaco chủ động nguồn nguyên liệu, giảm phụ thuộc nhập khẩu và kiểm soát chất lượng từ gốc.

Chính nền tảng này tạo nên lợi thế cạnh tranh dài hạn trong bối cảnh các tiêu chuẩn ngành ngày càng siết chặt.

Chiến lược xanh đã giúp Traphaco định vị lại giá trị đông dược. Thay vì các sản phẩm phổ thông, công ty tập trung phát triển dòng đông dược cao cấp (premium).

Năm 2025, nhóm đông dược cao cấp ghi nhận mức tăng trưởng 68%, trong đó riêng sản phẩm Boganic Premium có tốc độ tăng trưởng lên tới 70%.

Điều này cho thấy thị trường đang chấp nhận mức giá cao hơn cho các sản phẩm có nguồn gốc minh bạch, chất lượng chuẩn hóa và mang lại hiệu quả thực chứng.

Kết quả kinh doanh 5 năm qua đã chứng minh chiến lược của công ty đi đúng hướng nhưng liên tục được làm mới.

Dòng tiền ổn định và biên lợi nhuận cao từ mảng đông dược, luôn duy trì trên 52%, đã trở thành “bệ đỡ tài chính” cho toàn bộ chiến lược phát triển.

Kết quả kinh doanh giai đoạn 2020-2025 của Traphaco (Ảnh: Traphaco).

Tích lũy nội lực tốt, tăng trưởng bền vững, Traphaco đồng thời là doanh nghiệp luôn “hào phóng” với cổ đông. Doanh nghiệp duy trì tỷ lệ cổ tức tiền mặt ở mức cao, từ 30% đến 40% mỗi năm. Điều này phản ánh hai đặc trưng của doanh nghiệp dòng tiền hoạt động mạnh và chiến lược đầu tư có kỷ luật.

Khác với nhiều doanh nghiệp phải liên tục tăng vốn để tài trợ mở rộng, Traphaco lựa chọn con đường phát triển nội lực.

Các khoản đầu tư lớn, tiêu biểu như đầu tư nhà máy tân dược Hưng Yên (năm 2017), nâng cấp dây chuyền viên nang mềm đông dược từ 150 triệu viên lên 225 triệu viên/năm (2025), mở rộng nghiên cứu và phát triển (R&D), hay chuyển đổi số toàn diện… đều được hình thành từ chính lợi nhuận giữ lại và hiệu quả vận hành.

Từ đông dược đến tân dược: Chuyển dịch thông minh

Nếu giai đoạn 2021-2025 là thời kỳ củng cố nền móng, thì 2026-2030 sẽ là giai đoạn mở rộng không gian tăng trưởng của Traphaco, với trọng tâm là tân dược chất lượng cao.

Dây chuyền thuốc viên tại nhà máy Traphaco Hưng Yên (Ảnh: Traphaco).

Chiến lược này đã được chuẩn bị từ sớm. Trong 5 năm qua, Traphaco đã tách biệt rõ ràng hai mảng đông dược và tân dược, từ R&D, sản xuất đến bán hàng. Nhờ đó, mảng tân dược đạt tốc độ tăng trưởng kép 12,5% và nâng tỷ trọng doanh thu từ 33,4% lên 40%.

3 giai đoạn hợp tác chuyển giao công nghệ với Tập đoàn Daewoong (Hàn Quốc) đã mang lại 42 sản phẩm, bao gồm nhiều thuốc tương đương sinh học (BE) và thuốc generic thế hệ mới.

Đây là bước đi quan trọng để Traphaco tham gia sâu hơn vào phân khúc điều trị chuyên khoa, nơi biên lợi nhuận cao và ít cạnh tranh hơn so với thị trường phổ thông.

Trong giai đoạn tới, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 40%/năm đối với nhóm tân dược chất lượng cao, riêng sản phẩm chuyển giao công nghệ tăng gấp đôi. Đồng thời, mỗi năm sẽ đưa ra ít nhất 10 sản phẩm mới, trong đó có tối thiểu 5 sản phẩm tân dược.

Một trong những điểm nhấn của kế hoạch 2026-2030 là dự án nhà máy đạt chuẩn EU-GMP tại Hưng Yên, với tổng vốn đầu tư gần 700 tỷ đồng.

Khi hoàn thành, nhà máy này sẽ giúp Traphaco thâm nhập sâu vào kênh bệnh viện (ETC), thị trường chiếm gần 40% ngành dược nhưng đòi hỏi tiêu chuẩn rất cao.

Cấu trúc vốn cho dự án được thiết kế cân bằng: 50% vốn chủ sở hữu và 50% vốn vay.

Điều này được các cổ đông nhà nước, cổ đông nước ngoài, và nhiều cổ đông cá nhân đánh giá cao, cho thấy công ty vẫn duy trì nguyên tắc tài chính thận trọng, không phụ thuộc hoàn toàn vào đòn bẩy.

Khách hàng chuộng sản phẩm đông dược cao cấp của Traphaco (Ảnh: Traphaco).

Trong kế hoạch 5 năm tới, Traphaco đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trước thuế 10,1%/năm, trên nền cao của giai đoạn trước cho thấy quyết tâm rất lớn của công ty.

Động lực tăng trưởng sẽ đến từ ba trụ cột, đông dược cao cấp tiếp tục giữ vai trò nền tảng, tân dược chất lượng cao trở thành động lực chính và mở rộng kênh bán hàng, đặc biệt là kênh bệnh viện và kênh hiện đại.

Kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2026-2030 (Ảnh: Traphaco).

Kế hoạch 2026-2030 của Traphaco cho thấy sự kế thừa, tiếp nối chất lượng của doanh nghiệp, từ chiến lược “xanh” để tạo lợi thế cạnh tranh, tích lũy dòng tiền và năng lực nội tại, nắm bắt mở rộng sang các phân khúc giá trị cao như tân dược.

Mở rộng có chọn lọc, dựa trên nội lực cạnh tranh cốt lõi, đã được xây dựng trong nhiều năm. Nhờ đó, doanh nghiệp vẫn duy trì được chính sách cổ tức tiền mặt hấp dẫn, trong khi vẫn liên tục đầu tư cho tương lai.

Đây cũng là mô hình được đánh giá cao trên thị trường chứng khoán, nơi lợi ích cổ đông, sự phát triển bền vững và tham vọng mở rộng hội tụ thành một sức mạnh chung, đưa Traphaco vươn tầm trong kỷ nguyên mới.