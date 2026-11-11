Ngày 7/11, Công ty Cổ phần Trang sức Đá quý Infinity (IJC) cắt băng khai trương showroom tại tầng trệt AEON MALL Bình Tân. Theo IJC, hàng trăm lượt khách đã đến tham quan trong ngày khai trương. Tại showroom, khách có thể thử trang sức, trao đổi với nhân viên về chất liệu, kích thước và tìm hiểu các quyền lợi áp dụng cho từng sản phẩm.

Hàng trăm lượt khách ghé thăm không gian mới của IJC tại Aeon Mall Bình Tân (Ảnh: IJC).

Thu đổi 100% giá trị sản phẩm dịp khai trương

Nổi bật nhất trong sự kiện ra mắt chi nhánh mới lần này, IJC áp dụng chương trình thu đổi 100% cho trang sức vàng thiết kế Charm Jewelry đủ điều kiện. Chương trình áp dụng cho khách hàng mua từ ngày 2/11 đến hết ngày 15/11.

Theo thể lệ, với hoá đơn nguyên giá từ 26 triệu đồng trở lên khi mua sản phẩm trang sức vàng thiết kế, khách hàng sẽ được hưởng quyền lợi thu đổi 100% giá trị sản phẩm sau hai năm kể từ ngày mua ghi trên Chứng thư Bảo tín và cần giữ chứng thư để làm thủ tục.

Chẳng hạn, khách mua một hoặc nhiều sản phẩm trang sức nguyên giá với tổng giá trị là 30 triệu đồng vào ngày 10/11/2026 sẽ được áp dụng chính sách thu đổi những sản phẩm đó là 100% giá trị đã bỏ ra kể từ ngày 10/11/2028.

Chương trình thu đổi 100% được đông đảo khách hàng hưởng ứng (Ảnh: IJC).

Vàng 24K 0 đồng tiền công và ưu đãi trang sức

Bên cạnh chính sách đặc biệt, IJC miễn toàn bộ tiền công đối với vàng tích lũy 24K, tối đa hai lần mỗi khách. Dòng vàng tích lũy 999.9 của thương hiệu có nhiều mức trọng lượng, bắt đầu từ 0,1 chỉ.

Các sản phẩm vàng tích luỹ tại IJC thu mua theo giá tại thời điểm giao dịch (Ảnh: IJC).

Trong cùng thời gian, trang sức bạc trưng bày tại showroom được giảm 39%. Trang sức vàng thiết kế thuộc chương trình được giảm 9% theo thể lệ riêng. Cửa hàng cũng có quà tặng cho hóa đơn đáp ứng điều kiện và chương trình tặng quà check-in miễn phí trong khung 18h-20h, tùy số lượng quà còn tại showroom.

Khách có thể kiểm tra trọng lượng vàng ngay tại quầy

Để giúp khách hàng yên tâm giao dịch, nhân viên IJC cân lại trang sức trước mặt khách trước khi thanh toán để người mua theo dõi việc kiểm tra trọng lượng vàng và đối chiếu thông tin sản phẩm. Với thiết kế gắn đá, khách có thể hỏi cách ghi nhận trọng lượng phần vàng và xem giấy kiểm định đi kèm đối với những mẫu có chứng nhận.

Khách hàng an tâm về chất lượng sản phẩm trong giao dịch với IJC (Ảnh: IJC).

Khi có nhu cầu bán lại, khách có thể mang trang sức cùng Chứng thư Bảo tín đến IJC để được kiểm tra và xác định mức thu mua theo chính sách áp dụng. Theo doanh nghiệp, với sản phẩm đủ điều kiện và chứng thư hợp lệ, khách có thể nhận thanh toán ngay sau khi IJC hoàn tất kiểm tra và đối chiếu.

Với đơn hàng trang sức thiết kế, IJC cũng hỗ trợ vận chuyển toàn quốc và trả góp lãi suất 0% qua thẻ tín dụng của ngân hàng liên kết theo điều kiện áp dụng.

Hành trình phát triển của Trang sức Đá quý IJC

Khởi nguồn từ năm 2017, IJC là thương hiệu trang sức thiết kế cao cấp thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Charm Group. Theo hồ sơ thương hiệu, IJC bắt đầu chuẩn hóa quy trình chế tác từ năm 2018 và phát triển các bộ sưu tập trang sức đá quý thiên nhiên từ năm 2019.

Hai dòng sản phẩm chủ lực hiện nay là Infinity - tập trung vào các thiết kế sử dụng đá quý thiên nhiên, kim cương, và Charm Jewelry với các mẫu đính đá bán quý thiên nhiên hoặc đá CZ, kim cương tấm. IJC cũng phát triển các thiết kế riêng với số lượng giới hạn.

Trong lĩnh vực sắc đẹp và thời trang, IJC từng tài trợ trang sức đá quý cho Hoa hậu Việt Nam 2020 và tài trợ trang sức, vương miện cho Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Thương hiệu cũng đồng hành cùng show Giai nhân của nhà thiết kế Đỗ Long năm 2024 và Essence of Beauty của nhà thiết kế Tom Kara năm 2025.

Khai trương IJC tại Aeon Mall Bình Tân (Ảnh: IJC).

Hệ thống showroom của IJC đã có mặt tại nhiều tỉnh, thành, trong đó có Hà Nội, TPHCM, Đồng Nai, Nghệ An, Lâm Đồng và Cần Thơ. Showroom tại AEON MALL Bình Tân tiếp nối hướng mở rộng điểm bán trong các trung tâm thương mại, bổ sung địa chỉ mua sắm trực tiếp cho khách hàng ở khu vực Bình Tân.

Showroom IJC mới khai trương nằm tại lô G33-1-2, tầng trệt AEON MALL Bình Tân, số 1 đường số 17A, phường An Lạc, TPHCM. Cửa hàng mở từ 10h đến 22h ngày thường và từ 9h đến 22h vào cuối tuần.

Chi tiết các chương trình được đăng trên website IJC: https://ijc.vn/soft-opening-ijc-aeon-mall-binh-tan/.