Tráng men ướt bình nước nóng: Lợi thế khi doanh nghiệp làm chủ công nghệ

Xu hướng dịch chuyển: Từ tiêu chí giá sang tiêu chuẩn chất lượng

Bình nước nóng là thiết bị vận hành trong môi trường áp suất và nhiệt độ cao, nơi các rủi ro như ăn mòn, rò rỉ điện hay suy giảm tuổi thọ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm và sự an toàn của người dùng. Vì vậy, người dùng ngày càng quan tâm đến độ bền và mức độ an toàn.

Sự thay đổi từ thị trường buộc các doanh nghiệp phát triển thương hiệu (OEM) phải nhìn lại bài toán khi kinh doanh sản phẩm. Chất lượng phần lõi - cụ thể là độ bền ruột bình - đang trở thành yếu tố quyết định đến vị thế của thương hiệu trên thị trường.

Trong mô hình OEM, năng lực sản xuất và độ bền sản phẩm đang dần quan trọng hơn yếu tố giá đầu vào (Ảnh: Sơn Hà).

Trong đó, công nghệ tráng men là một giải pháp then chốt. Đây là phương pháp phủ lớp men bảo vệ lên bề mặt lõi bình bằng dung dịch lỏng, giúp lớp men bám dính tốt, phủ đều toàn bộ bề mặt, kể cả các vị trí khó xử lý như góc khuất hay mối hàn. Nhờ đó, lõi bình được bảo vệ hiệu quả trước sự ăn mòn của nguồn nước, kéo dài tuổi thọ sản phẩm.

Tuy nhiên, trong sản xuất công nghiệp, có công nghệ chưa đủ. Thách thức lớn hơn nằm ở khả năng vận hành ổn định công nghệ đó trên quy mô lớn.

Một chuyên gia trong ngành cho biết: “Tráng men ướt đòi hỏi sự đồng bộ cao của toàn bộ hệ thống. Chỉ một sai lệch nhỏ về nhiệt độ nung hoặc thông số dung dịch men cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng cả lô sản phẩm”.

Vì vậy, với các doanh nghiệp OEM, tiêu chí lựa chọn đối tác không dừng ở việc sở hữu công nghệ mà là năng lực biến công nghệ thành chất lượng đồng nhất và có thể kiểm soát.

Sơn Hà: Từ thương hiệu gia dụng đến nền tảng sản xuất OEM

Trong số các nhà sản xuất nội địa, Sơn Hà là một trong những doanh nghiệp tiếp cận công nghệ tráng men ướt theo hướng đầu tư hệ thống ngay từ đầu.

Thành lập năm 1998 với sản phẩm bồn nước inox, Sơn Hà gia nhập thị trường bình nước nóng từ năm 2016 với nhãn hiệu SHI. Từ nền tảng một thương hiệu gia dụng quen thuộc, doanh nghiệp này từng bước mở rộng danh mục sản phẩm, bao phủ nhiều phân khúc từ bình gián tiếp, trực tiếp đến máy nước nóng năng lượng mặt trời.

Sơn Hà tập trung chuẩn hóa toàn bộ quy trình. Dây chuyền tráng men ướt được đầu tư theo hướng khép kín: từ xử lý bề mặt bằng robot, kiểm soát dung dịch men theo tiêu chuẩn đến hệ thống lò nung tự động.

Trên quy mô nhà xưởng 4.880m², hệ thống máy móc được đầu tư đồng bộ nhằm tối ưu năng suất và độ ổn định trong sản xuất. Mỗi sản phẩm đều trải qua các bước kiểm định như đánh giá độ đồng đều lớp men và thử áp lực trước khi xuất xưởng.

Dây chuyền sản xuất khép kín giúp doanh nghiệp kiểm soát chất lượng từ lõi bình đến thành phẩm (Ảnh: Sơn Hà).

Sơn Hà sản xuất hơn 1 triệu bình nước nóng mỗi năm, đáp ứng các đơn hàng lớn với tính liên tục cao - yếu tố quan trọng trong mô hình OEM hiện nay.

Trong sản xuất, Sơn Hà áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và QCVN4, kiểm soát chặt chẽ từ lõi bình đến thành phẩm hoàn thiện. Năm 2020, sản phẩm bình nước nóng Sơn Hà đạt chứng nhận CE do tổ chức Szutest cấp - điều kiện cần để tiếp cận thị trường châu Âu.

Doanh nghiệp cũng triển khai các giải pháp kỹ thuật nhằm tăng độ bền lõi bình như công nghệ hàn một mối giảm thiểu rủi ro rò rỉ. Trên nền tảng đó, Sơn Hà áp dụng chính sách bảo hành lên tới 10 năm cho ruột bình và bảo hành dài hạn với linh kiện khác, cho thấy mức độ kiểm soát chất lượng từ bên trong.

Chiến lược OEM: Bài toán giá trị thay cho giá thành

Sự thay đổi của thị trường đang kéo theo sự dịch chuyển trong tiêu chí lựa chọn đối tác OEM. Nếu trước đây, giá thành là yếu tố chi phối, thì hiện nay, các doanh nghiệp ngày càng ưu tiên giá trị dài hạn.

Thực tế cho thấy, một sản phẩm có giá đầu vào thấp nhưng tỷ lệ lỗi cao hoặc phát sinh rủi ro an toàn có thể gây tổn hại lớn đến uy tín thương hiệu - chi phí mà doanh nghiệp phải trả thường cao hơn nhiều so với phần tiết kiệm ban đầu.

Đầu tư công nghệ lõi được xem là nền tảng để xây dựng giá trị bền vững trong ngành OEM gia dụng (Ảnh: Sơn Hà).

Đại diện Sơn Hà chia sẻ: “Với nền tảng công nghệ và hệ thống, Sơn Hà mang lại ba lợi thế rõ rệt. Thứ nhất, tính ổn định: chất lượng đồng đều giữa các lô sản phẩm giúp giảm thiểu rủi ro hậu mãi. Thứ hai, năng lực vận hành: hệ thống nhà máy cho phép đáp ứng đơn hàng lớn, đảm bảo tiến độ trong các giai đoạn cao điểm. Thứ ba, khả năng tùy biến: nền tảng kỹ thuật vững giúp linh hoạt điều chỉnh thiết kế, dung tích hoặc cấu hình theo định hướng riêng của từng thương hiệu.

Với thương hiệu và dây chuyền công nghệ hiện đại, Sơn Hà đang từng bước định vị mình như một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng bình nước nóng, được đối tác trong và ngoài nước tin tưởng hợp tác, mang lại hiệu quả kinh tế”.

