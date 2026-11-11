Cầm một món đồ dán nhãn “sinh thái” hay “vì môi trường”, không ít người sẵn sàng mở hầu bao chi thêm tiền vì tin mình đang ủng hộ lối sống văn minh. Nhưng đằng sau những bao bì đẹp đẽ ấy, bao nhiêu phần trăm là hành động thực chất, bao nhiêu chỉ là chiêu trò tô vẽ bán hàng? Lời giải cho câu chuyện này đang dần lộ diện khi công nghệ và luật pháp cùng lúc siết chặt vòng vây.

Theo ESG Dive, hãng tư vấn Deloitte vừa tung ra một công cụ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tự rà soát và kiểm soát hành vi tẩy xanh (greenwashing).

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo này có khả năng quét qua toàn bộ báo cáo phát triển bền vững, trang web, chiến dịch tiếp thị và tài liệu bao bì sản phẩm chỉ trong vài phút. Hệ thống sẽ tự động đối chiếu các tuyên bố với quy định pháp lý hiện hành, đồng thời phát cảnh báo nếu các câu chữ thiếu bằng chứng khoa học chứng minh.

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành công cụ đắc lực giúp rà soát và bóc tách các tuyên bố môi trường thiếu căn cứ trên bao bì sản phẩm (Ảnh: Monash University).

Công nghệ này ra đời trong bối cảnh các chiêu trò gắn mác xanh bùng nổ dữ dội. Báo cáo gần đây của đơn vị nghiên cứu RepRisk cho thấy số doanh nghiệp liên quan đến các vụ việc tẩy xanh đã tăng 28% trong năm qua, còn tổng số vụ việc trong 5 năm gần đây tăng hơn gấp đôi. Ông Lay Boon Tan, lãnh đạo mảng kiểm toán và đảm bảo của Deloitte tại Thụy Sĩ, nhấn mạnh rằng các quy định mới đã luật hóa yêu cầu về những tuyên bố môi trường rõ ràng, đáng tin cậy và có bằng chứng xác thực.

Thực tế, nỗi nghi ngại của người tiêu dùng hoàn toàn có cơ sở khi thị trường xuất hiện nhan nhản những màn “đánh tráo khái niệm”. Theo bài phân tích của Giáo sư Oh Se-yeol trên Chosun, dù có tới 8/10 người sẵn sàng mua hàng từ doanh nghiệp có đạo đức kinh doanh, số vụ quảng cáo mập mờ tại Hàn Quốc từng tăng vọt từ 110 vụ năm 2020 lên gần 5.000 vụ vào năm 2023, đưa tổng số vi phạm trong 5 năm lên hơn 13.000.

Những chiêu trò này len lỏi khắp nơi dưới vỏ bọc tinh vi. Dễ thấy nhất là các loại chai nước dán mác bột giấy nhưng bên trong lại giấu lõi bằng nhựa, chiến dịch tặng cốc tái sử dụng nhằm giảm rác thải lại phân phát thêm hàng trăm nghìn chiếc cốc nhựa, hay xe việt dã cỡ lớn được quảng cáo lồng ghép hình ảnh rừng cây râm mát.

Nhiều đơn vị thậm chí chỉ làm sạch một công đoạn rất nhỏ trong toàn bộ vòng đời sản phẩm, sau đó tự tạo ra các nhãn xanh để đánh lừa thị giác. Khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc chỉ ra 61% doanh nghiệp thiếu nhân sự chuyên trách và gần một nửa không có hệ thống kiểm chứng nội bộ, song sự thiếu hụt này không thể là lý do biện minh cho hành vi lừa dối.

Trước thực trạng đó, các cơ quan quản lý quốc tế đã không còn đứng ngoài cuộc. Theo thông tin từ Cục Môi trường châu Âu (EEB), Chỉ thị trao quyền cho người tiêu dùng trong quá trình chuyển đổi xanh của Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức có hiệu lực nhằm xóa sổ các chiêu thức tiếp thị không công bằng.

Số liệu từ Ủy ban châu Âu cho thấy hơn một nửa trong số các tuyên bố xanh trên thị trường hiện nay còn mơ hồ hoặc thiếu căn cứ, trong khi gần một nửa trong tổng số 230 nhãn sinh thái tại châu lục này không có quy trình kiểm chứng độc lập.

Quy định mới lập tức cấm doanh nghiệp sử dụng cụm từ “trung hòa khí hậu” nếu chỉ dựa vào việc mua tín chỉ bù đắp carbon. Những từ ngữ mơ hồ như “eco” hay “green” cũng bị loại bỏ, trừ khi toàn bộ sản phẩm thực sự vượt trội và được chứng nhận bởi hệ thống uy tín như Nhãn sinh thái EU (EU Ecolabel). Bên cạnh đó, luật mới cũng thẳng tay ngăn chặn hành vi cố tình thiết kế sản phẩm nhanh hỏng hóc để ép người tiêu dùng phải sớm mua đồ mới.

Thời kỳ dựa vào những khẩu hiệu tiếp thị hoa mỹ đánh vào tâm lý người mua đã chấm dứt, nhường chỗ cho kỷ nguyên doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm chứng minh bằng số liệu minh bạch. Với các đơn vị tham gia vào chuỗi cung ứng hay sản xuất xuất khẩu, một dòng giới thiệu dễ dãi trên bao bì giờ đây không còn là sơ suất nhỏ của đội ngũ bán hàng, mà có thể tạo ra tác dụng ngược về mặt pháp lý khiến hàng hóa bị đóng cửa ngay trước thị trường mục tiêu.