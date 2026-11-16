Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán: NVL) vừa thông qua nghị quyết chuyển đổi 16 trái phiếu chuyển đổi quốc tế thành khoảng 2,8 triệu cổ phiếu NVL.

Giá chuyển đổi là 34.000 đồng/cổ phiếu, trong khi NVL hiện giao dịch ở mức 10.350 đồng/cổ phiếu. Như vậy, giá chuyển đổi cao gấp gần 3,3 lần thị giá.

Tính từ đầu năm 2026, các trái chủ đã chuyển đổi tổng cộng 41 trái phiếu thuộc gói trái phiếu chuyển đổi quốc tế thành gần 7 triệu cổ phiếu NVL. Mức giá chuyển đổi 34.000 đồng/cổ phiếu được thực hiện theo các điều khoản đã thỏa thuận.

Giao dịch cổ phiếu NVL (Ảnh: Chụp màn hình).

Với Novaland, việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu giúp giảm nghĩa vụ thanh toán nợ bằng tiền mặt, qua đó giảm áp lực dòng tiền và góp phần cải thiện cơ cấu vốn. Đây là một trong những giải pháp doanh nghiệp triển khai trong quá trình tái cấu trúc tài chính.

Tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư mới đây, đại diện Novaland cho biết tập đoàn tiếp tục tập trung hoàn thiện pháp lý dự án, đẩy nhanh xây dựng và bàn giao sản phẩm, tái cấu trúc tài chính, nâng cao hiệu quả quản trị và kiểm soát việc sử dụng vốn.

Doanh nghiệp cũng công bố kế hoạch đạt hơn 516.800 tỷ đồng doanh thu, tương đương 20 tỷ USD, từ các dự án trọng điểm đến năm 2030. Kế hoạch được đưa ra khi nhiều dự án lớn của công ty đã và đang được tháo gỡ vướng mắc pháp lý, thúc đẩy thi công trở lại.

Đơn cử, dự án Aqua City tại Đồng Nai đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán và mở bán trở lại từ ngày 31/10. Theo cập nhật của Novaland, dự án đã hoàn thiện hơn 2.100 sản phẩm tại các phân khu, trong đó gần 1.300 căn đã được bàn giao.

Song song với việc chuyển đổi trái phiếu, Novaland đang tìm kiếm thêm nguồn vốn thông qua đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Ngày 11/11, Hội đồng quản trị Novaland thông qua việc thực hiện thủ tục gia hạn thời gian phân phối cổ phiếu đến hết ngày 11/1/2027. Việc gia hạn nhằm tạo thêm thời gian để cổ đông thực hiện quyền mua và hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thành kế hoạch huy động vốn.