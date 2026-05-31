TPHCM vào nhóm định hình bản đồ tài sản 12.000 tỷ USD toàn cầu

Theo báo cáo mới nhất của Boston Consulting Group (BCG), các thị trường mới nổi sẽ tạo thêm khoảng 12.000 tỷ USD tài sản tài chính trong vòng 5 năm tới. Đây được xem là một trong những sự dịch chuyển đáng chú ý nhất của bản đồ tài sản toàn cầu khi động lực tăng trưởng đang dần rời khỏi các trung tâm tài chính lâu đời để tìm đến những nền kinh tế đang phát triển.

Điều đáng chú ý là TPHCM được BCG xếp cùng nhóm với Mumbai, Jakarta, Riyadh và São Paulo - những thành phố đang nổi lên như các động lực mới của quá trình tạo dựng tài sản.

Dòng tiền mới đang dịch chuyển

Năm 2025 chứng kiến sự bùng nổ của tài sản toàn cầu. Theo BCG, tổng tài sản tài chính thế giới tăng 10,7%, lên mức kỷ lục 333.000 tỷ USD, ghi nhận tốc độ tăng nhanh nhất kể từ năm 2021. Dù phần lớn tài sản vẫn tập trung tại Bắc Mỹ và Tây Âu, những khu vực tạo ra của cải mới nhanh nhất hiện không còn nằm hoàn toàn ở các trung tâm tài chính truyền thống.

Một dấu mốc đáng chú ý là Hong Kong (Trung Quốc) đã vượt Thụy Sĩ để trở thành trung tâm quản lý tài sản xuyên biên giới lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, câu chuyện lớn hơn nằm ở việc các nền kinh tế mới nổi đang ngày càng đóng góp nhiều hơn vào quá trình tạo ra tài sản toàn cầu.

Theo BCG, nhóm hộ gia đình sở hữu từ 250.000 USD tài sản tài chính trở lên tại các thị trường mới nổi được dự báo tăng khoảng 8% mỗi năm. Xu hướng này có thể giúp thế giới xuất hiện thêm hơn một triệu triệu phú USD trước khi thập kỷ hiện tại kết thúc.

Bản đồ giàu có toàn cầu đang được vẽ lại

Khác với các chu kỳ tăng trưởng trước đây, làn sóng tài sản mới không tập trung vào một quốc gia duy nhất. BCG dự báo Ấn Độ sẽ đóng góp hơn 2.000 tỷ USD tài sản mới đến năm 2030. Brazil có thể bổ sung khoảng 1.000 tỷ USD, còn Mexico dự kiến tạo thêm khoảng 600 tỷ USD.

Tuy nhiên, những cái tên được chú ý không chỉ là các nền kinh tế quy mô lớn. Việt Nam, Indonesia, Saudi Arabia và nhiều quốc gia vùng Vịnh đang ghi nhận tốc độ tạo ra tài sản tương đương hoặc vượt nhiều nền kinh tế phát triển.

Điều đó cho thấy các khách hàng tương lai của ngành quản lý tài sản, ngân hàng tư nhân hay các thương hiệu xa xỉ sẽ ngày càng đến từ Nam Á, Đông Nam Á, Mỹ Latinh và Trung Đông thay vì chỉ tập trung tại phương Tây như trước.

Việt Nam nằm trong nhóm tăng trưởng nhanh

Việt Nam được BCG đánh giá là một trong những thị trường hấp dẫn để phát triển các dịch vụ quản lý tài sản mới. Theo báo cáo, những quốc gia có tốc độ gia tăng tài sản nhanh nhưng ngành quản lý tài sản vẫn đang trong giai đoạn phát triển thường sở hữu nhiều dư địa tăng trưởng hơn trong những năm tới.

BCG cho biết quy mô cơ hội tại mỗi quốc gia phụ thuộc vào nhiều yếu tố như độ sâu của thị trường vốn, mức độ tài chính hóa của nền kinh tế, sự phát triển của hệ sinh thái quản lý tài sản, sự đa dạng của các sản phẩm đầu tư cũng như chất lượng khung pháp lý.

Sau khi đánh giá 20 thị trường mới nổi lớn nhất thế giới, tổ chức này nhận thấy Việt Nam nằm trong nhóm thị trường có tiềm năng đáng chú ý để mở rộng các năng lực quản lý tài sản. Trong khi đó, những thị trường trưởng thành hơn như Brazil hay Malaysia có quy mô lớn hơn nhưng mức độ cạnh tranh cũng cao hơn.

Dữ liệu từ Wealth Report 2026 của Knight Frank cũng cho thấy tầng lớp giàu có tại Việt Nam đang tiếp tục mở rộng. Số lượng cá nhân siêu giàu tại Việt Nam được dự báo tăng gần 60% trong giai đoạn tới, thuộc nhóm có tốc độ tăng trưởng cao trên thế giới. Để so sánh, Indonesia được dự báo dẫn đầu với mức tăng 82%, trong khi Saudi Arabia và Ba Lan đều tăng hơn 60%.

Theo bà Christine Li, Giám đốc Nghiên cứu khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Knight Frank, giới đầu tư giàu có trẻ tuổi tại châu Á ngày càng quan tâm đến công nghệ, đổi mới sáng tạo và các xu hướng nhân khẩu học, qua đó định hình cách họ đầu tư và phân bổ tài sản.

Những trung tâm tài sản mới nổi lên

Knight Frank cho rằng Mumbai là ví dụ rõ nét nhất cho làn sóng chuyển dịch hiện nay. Thủ phủ tài chính của Ấn Độ được mô tả là một "gã khổng lồ nội địa", nơi tăng trưởng tài sản chủ yếu đến từ các doanh nhân, nhà sáng lập công nghệ, nhà công nghiệp và nhà đầu tư trong nước.

Trong năm 2025, giá bất động sản nhà ở cao cấp tại Mumbai tăng 8,7%, trong khi nền kinh tế thành phố đã mở rộng gần 40% trong vòng 5 năm qua. Nhu cầu đối với bất động sản siêu sang cũng tăng mạnh với nhiều giao dịch có giá trị trên 5 triệu USD.

Theo Knight Frank, Mumbai ngày càng giống vai trò mà New York, London hay Hong Kong (Trung Quốc) từng nắm giữ trong các chu kỳ tạo dựng tài sản trước đây - trở thành nơi thu hút vốn, doanh nghiệp và tham vọng của tầng lớp giàu có mới.

Các số liệu hiện nay cho thấy trọng tâm của quá trình tạo ra tài sản toàn cầu đang dần dịch chuyển. Trung Đông đang nổi lên như một trung tâm tài sản mới khi tỷ trọng người siêu giàu của khu vực này trong tổng số người siêu giàu toàn cầu tăng từ 2,4% lên 3,1% chỉ sau 5 năm. Trong khi đó, khu vực châu Á - Thái Bình Dương hiện đã sở hữu nhiều tỷ phú hơn bất kỳ khu vực nào khác trên thế giới.

Những quốc gia giàu nhất thế giới vẫn nắm giữ phần lớn tài sản hiện tại, nhưng ngày càng nhiều của cải mới đang được tạo ra tại các thị trường mới nổi. Đó cũng là lý do TPHCM, Mumbai, Jakarta hay Riyadh đang xuất hiện ngày càng thường xuyên hơn trong các báo cáo tài sản toàn cầu - như những điểm đến mới của dòng vốn và sự gia tăng thịnh vượng trong thập kỷ tới.