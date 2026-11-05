Theo Sở Tài chính TPHCM, tính đến ngày 25/10, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký trên địa bàn thành phố đạt 19,13 tỷ USD.

Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ là điểm nhấn trong thu hút FDI của TPHCM (Phối cảnh: Portcoast).

Trong đó, thành phố cấp mới 1.726 dự án với tổng vốn đăng ký 9,7 tỷ USD; có 314 lượt dự án điều chỉnh vốn, tăng ròng gần 5,7 tỷ USD. Ngoài ra, có 1.611 trường hợp nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần với tổng giá trị 3,6 tỷ USD.

Đáng chú ý, dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ có tổng vốn đăng ký hơn 4,9 tỷ USD, là một trong những điểm nhấn trong thu hút FDI của thành phố. Dự án được kỳ vọng nâng cao năng lực trung chuyển hàng hóa quốc tế, thúc đẩy dịch vụ logistics, vận tải và thương mại.

Một dự án nổi bật khác là Trung tâm dữ liệu AI Factory, với tổng vốn đăng ký khoảng 2,1 tỷ USD. Công trình được kỳ vọng bổ sung năng lực tính toán, lưu trữ và xử lý dữ liệu, hỗ trợ chuyển đổi số và phát triển các dịch vụ công nghệ giá trị cao.

Xét theo lĩnh vực, dòng vốn FDI tập trung chủ yếu vào vận tải, kho bãi; kinh doanh bất động sản; thông tin và truyền thông; bán buôn, bán lẻ; hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ. Trong đó, lĩnh vực vận tải, kho bãi và thông tin, truyền thông ghi nhận đóng góp lớn từ các dự án cấp mới.

Sở Tài chính cho biết, đối với các dự án quy mô lớn, việc thực hiện vốn gắn với từng giai đoạn chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện thủ tục, xây dựng và mua sắm thiết bị. Thành phố đang hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ các điều kiện triển khai, nhất là về quy hoạch, đất đai, xây dựng và hạ tầng kết nối.

Năm 2026, TPHCM đặt mục tiêu thu hút 22 tỷ USD vốn FDI, gấp đôi kế hoạch ban đầu 11 tỷ USD. Với kết quả đạt được đến ngày 25/10, thành phố cần thu hút thêm khoảng 2,87 tỷ USD trong hai tháng cuối năm để hoàn thành mục tiêu này.