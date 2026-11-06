Chương trình tổng kích cầu cuối năm 2026 - Tết Nguyên đán 2027 “Vibrant HCMC” vừa chính thức mở cổng truy cập từ ngày 5/11 các nền tảng số tại songdong.hochiminhcity.gov.vn và hello.hochiminhcity.gov.vn. Chuỗi hoạt động kích cầu đầu tiên dự kiến diễn ra từ ngày 11/11 tại các không gian thương mại, văn hóa và trải nghiệm của thành phố, với sự tham gia của hơn 100 thương hiệu.

Đây là bước triển khai tiếp theo sau khi UBND TPHCM công bố kế hoạch phối hợp thực hiện chương trình ngày 28/10 tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 (AEF 2026), đưa Vibrant HCMC từ giai đoạn công bố kế hoạch sang kết nối hoạt động, ưu đãi và trải nghiệm phục vụ người dân, du khách.

Hơn 250 tỷ đồng ưu đãi, kích cầu từ tháng 11

Hai địa chỉ songdong.hochiminhcity.gov.vn và hello.hochiminhcity.gov.vn được xây dựng nhằm kết nối các hoạt động mua sắm, thương mại, dịch vụ, văn hóa và du lịch trong một chương trình chung. Người tiêu dùng có thể theo dõi thông tin về các hoạt động hưởng ứng, điểm đến và ưu đãi do doanh nghiệp tham gia triển khai.

Doanh nghiệp dịch vụ, du lịch tại TPHCM bắt đầu mở bán các sản phẩm Tết 2027 (Ảnh: Q.N).

Theo số liệu tổng hợp đến ngày 27/10, chương trình ghi nhận khoảng 97 chương trình khuyến mại do các đối tác đề xuất, với tổng giá trị các gói kích cầu dự kiến trên 250 tỷ đồng. Các thương hiệu tham gia triển khai nhiều hình thức như giảm giá, voucher, quà tặng điện tử và ưu đãi dịch vụ tài chính, thanh toán.

Giá trị thực hiện, thời gian áp dụng, số lượng và điều kiện hưởng ưu đãi do từng đối tác công bố và chịu trách nhiệm.

Theo kế hoạch, tối 11/11, lễ công bố chương trình “Vibrant HCMC - Shopping Season” dự kiến diễn ra tại Công viên Lam Sơn. Tuần lễ kích cầu từ ngày 11 đến 15/11 cũng được tổ chức tại địa điểm này, với các hoạt động giới thiệu sản phẩm, khuyến mại và tương tác với người tiêu dùng.

Các hoạt động hưởng ứng đồng thời được triển khai tại nhiều địa điểm thương mại như Union Square, Công viên Chi Lăng, Nowzone và Diamond Plaza. Từ ngày 13 đến 15/11, Tuần lễ Nhà sáng tạo nội dung số diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, kèm đại nhạc hội ngày 14/11.

Vibrant HCMC đặt mục tiêu thúc đẩy tổng giá trị giao dịch hàng hóa (GMV) trên 30.000 tỷ đồng qua các nền tảng thương mại và thanh toán. Trong đó, khoảng 10.000-11.000 tỷ đồng là giá trị giao dịch tăng thêm kỳ vọng nhờ chương trình.

Đây là chỉ tiêu đặt ra cho toàn chương trình, không phải kết quả giao dịch tại thời điểm mở cổng. Hiệu quả thực tế sẽ phụ thuộc vào tiến độ triển khai và mức độ tham gia của các đối tác.

Doanh nghiệp du lịch tung ưu đãi đón khách Tết

Không chỉ các chương trình kích cầu quy mô thành phố, nhiều doanh nghiệp dịch vụ, du lịch như Vietravel, Saigontourist, Vietluxtour... cũng bắt đầu triển khai, tung ưu đãi để đón đầu nhu cầu tour Tết 2027.

Tại Vietravel, doanh nghiệp đã khởi động chương trình khuyến mại Xuân 2027 từ ngày 3/11, áp dụng cho các tour khởi hành từ ngày 1/12/2026 đến 30/4/2027, với nhiều ưu đãi và quà tặng.

Bà Huỳnh Phan Phương Hoàng, Phó Tổng giám đốc Vietravel, cho biết doanh nghiệp chủ động mở rộng liên kết điểm đến, bổ sung sản phẩm và đa dạng thời điểm khởi hành để đón đầu nhu cầu du lịch đầu năm.

Đáng chú ý, doanh nghiệp cam kết giá tour không tăng so với cùng kỳ năm trước. Kết hợp với các chương trình kích cầu cuối năm và xu hướng giảm giá một số mặt hàng thiết yếu, Vietravel kỳ vọng lượng khách du lịch dịp Tết tăng khoảng 25% so với Tết năm ngoái.

“Kích cầu không chỉ nằm ở ưu đãi, mà trước hết là tạo thêm lý do để khách hàng lên đường thông qua việc mở rộng kết nối điểm đến, làm mới sản phẩm và nâng cao giá trị trải nghiệm”, bà Hoàng nói.