UBND TPHCM vừa tổ chức khai mạc Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số TPHCM năm 2026, với chủ đề "Sáng tạo không giới hạn - Kết nối giá trị Thành phố", tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn).

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động đồng hành cùng Chương trình tổng kích cầu kinh tế Vibrant HCMC, hướng đến kết nối các nguồn lực truyền thông số với hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch, thương mại và dịch vụ của thành phố.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, nhấn mạnh định hướng phát triển lĩnh vực sáng tạo nội dung số, khuyến khích sự tham gia, kết nối và đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp, nền tảng công nghệ và cộng đồng sáng tạo đối với quá trình phát triển thành phố.

Đông đảo người dân, du khách tham quan các gian hàng tại đêm khai mạc Tuần lễ Nhà sáng tạo nội dung số năm 2026 (Ảnh: Q.N).

Một trong những mục tiêu của tuần lễ là phát huy nguồn lực từ cộng đồng nhà sáng tạo nội dung, đưa các sản phẩm video, phiên phát sóng trực tiếp (livestream) và trải nghiệm thực tế trở thành những hình thức truyền tải câu chuyện về văn hóa, ẩm thực, du lịch và con người TPHCM.

Thông qua các nền tảng số, thành phố kỳ vọng mở rộng khả năng tiếp cận thông tin về sản phẩm, dịch vụ và điểm đến, qua đó góp phần kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy thương mại, dịch vụ và phát triển kinh tế số.

Trong khuôn khổ chương trình, Liên minh Truyền thông đa nền tảng TPHCM chính thức ra mắt, quy tụ các cơ quan, đơn vị truyền thông, nền tảng số, doanh nghiệp công nghệ, mạng đa kênh và cộng đồng nhà sáng tạo nội dung.

Liên minh được định hướng trở thành cầu nối hợp tác giữa các thành viên, phát huy thế mạnh của từng đơn vị trong sản xuất, phân phối nội dung và quảng bá hình ảnh thành phố. Các hoạt động cũng hướng đến phát triển nội dung chất lượng, bảo đảm tính chính xác, trách nhiệm và tôn trọng bản quyền.

Trong khuôn khổ tuần lễ, thành phố cũng tổ chức các hoạt động kết nối, giao lưu, trải nghiệm công nghệ và phát triển kỹ năng sản xuất nội dung số. Các chủ đề được khai thác gồm chính trị, xã hội, giáo dục, du lịch, ẩm thực, đời sống, kiến trúc, nhiếp ảnh, điện ảnh, di sản, văn học, nghệ thuật và thể thao.

Các nhà sáng tạo nội dung quy tụ tại đường đi bộ Nguyễn Huệ (Ảnh: Q.N).

Song hành với chương trình kích cầu Vibrant HCMC, TPHCM giới thiệu hai nền tảng số phục vụ nhu cầu tiếp cận thông tin của người dân và du khách.

Cụ thể, website songdong.hochiminhcity.gov.vn tập trung vào các hoạt động mua sắm, tiêu dùng, thương mại điện tử và thanh toán số. Trong khi đó, website hello.hochiminhcity.gov.vn giới thiệu các trải nghiệm du lịch, ẩm thực và giải trí tại Thành phố.

Tại khu vực sự kiện Vibrant HCMC, chương trình còn có sự góp mặt của một số người nổi tiếng, nhà sáng tạo nội dung như ca sĩ Duy Mạnh, đại diện kênh Chợ Lớn Downtown cùng các KOL, KOC...