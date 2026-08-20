TPHCM hút hơn 10 tỷ USD vốn FDI, dòng tiền ngoại chảy vào đâu?

Theo báo cáo vừa được Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính) công bố, 7 tháng đầu năm 2026, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 30/34 tỉnh, thành phố trên cả nước, với tổng vốn đăng ký hơn 38 tỷ USD.

Đáng chú ý, TPHCM vươn lên dẫn đầu cả nước về thu hút FDI, với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 10,3 tỷ USD, chiếm 27,1% tổng vốn đăng ký cả nước và tăng 157,1% so với cùng kỳ năm trước.

Dòng vốn này được kỳ vọng tiếp tục tăng khi thời gian gần đây, nhiều tập đoàn, doanh nghiệp nước ngoài liên tục bày tỏ mong muốn mở rộng đầu tư tại TPHCM, đặc biệt trong các lĩnh vực bất động sản, hạ tầng, công nghệ, sản xuất và năng lượng.

Tại buổi làm việc giữa Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được với ông Louis Lim, Giám đốc Điều hành Khối Bất động sản, Tập đoàn Keppel (Singapore) vừa qua, lãnh đạo Keppel cho biết tập đoàn đã đầu tư khoảng 4 tỷ USD vào các dự án tại Việt Nam, tập trung vào bất động sản chất lượng cao, hướng đến tiêu chuẩn thông minh và phát triển bền vững.

Keppel mong muốn tiếp tục mở rộng các dự án mới tại Việt Nam, đồng thời đẩy nhanh tiến độ những dự án đang triển khai tại TPHCM, trong đó có Saigon Centre, Saigon Sports City và một số dự án khác. Tập đoàn cũng kỳ vọng tiếp tục đóng góp vào quá trình phát triển thành phố trong các lĩnh vực bất động sản, hạ tầng, công nghệ và năng lượng.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được với Tập đoàn Keppel (Ảnh: Cổng thông tin điện tử TPHCM).

Nhiều thương hiệu quốc tế cũng đang tìm cách mở rộng hiện diện tại TPHCM, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ, sản xuất và thiết bị phục vụ các ngành công nghiệp mới.

AEG, thương hiệu thiết bị gia dụng cao cấp thuộc Tập đoàn Electrolux, vừa mở rộng hoạt động tại TPHCM. Theo ông Robert Vũ, Tổng Giám đốc Electrolux Group tại Việt Nam, doanh nghiệp sẽ tập trung vào mảng dự án trong giai đoạn đầu, thông qua hợp tác với các nhà phát triển bất động sản, kiến trúc sư và nhà phân phối.

Trước đó, Tập đoàn LAPP (Đức), doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cáp và kết nối, đã ra mắt LAPP Việt Nam và đặt trụ sở tại TPHCM. LAPP đánh giá Việt Nam đang trở thành điểm đến chiến lược trong kế hoạch phát triển tại khu vực, trong bối cảnh sản xuất công nghệ cao, tự động hóa và công nghiệp bền vững được thúc đẩy.

Tập đoàn MISUMI (Nhật Bản) cũng công bố khoản đầu tư khoảng 4,6 tỷ yên để mở rộng năng lực sản xuất tại Việt Nam và các quốc gia khác. Khoản đầu tư này nhằm đáp ứng nhu cầu linh kiện cho trung tâm dữ liệu, AI tạo sinh và những ngành công nghiệp tăng trưởng như robot hình người.

Theo PGS.TS Trần Hùng Sơn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển công nghệ ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế - Luật, TPHCM đang có cơ hội đón đầu làn sóng FDI thế hệ mới khi dòng vốn toàn cầu chuyển dịch từ sản xuất truyền thống sang công nghệ cao, AI và tài chính.

Theo ông Sơn, lợi thế của TPHCM nằm ở vị trí kết nối, nền tảng công nghệ và hệ sinh thái sản xuất ngày càng phát triển, cùng tiềm năng trở thành trung tâm tài chính quốc tế. Đây là những yếu tố giúp thành phố có thêm dư địa thu hút dòng vốn FDI có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao trong thời gian tới.

Việc nhiều doanh nghiệp nước ngoài cùng lúc mở rộng hoạt động, tìm kiếm dự án và tăng năng lực sản xuất cho thấy dòng vốn quốc tế vào TPHCM đang có xu hướng đa dạng hơn, từ bất động sản, hạ tầng đến công nghệ và sản xuất.