Đây là một trong những nội dung tại dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ giai đoạn 2027–2030 đang được UBND TPHCM lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân.

Chính sách nhằm khuyến khích hộ gia đình chủ động đầu tư, sử dụng năng lượng sạch, giảm phụ thuộc vào nguồn điện lưới, đồng thời góp phần thúc đẩy chuyển dịch năng lượng xanh tại TPHCM.

Theo dự thảo, các hộ gia đình có nhà ở riêng lẻ lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà phục vụ nhu cầu tự sản xuất, tự tiêu thụ sẽ được hỗ trợ kinh phí. Trường hợp lắp đặt đồng bộ hệ thống lưu trữ điện, hộ gia đình được xem xét hỗ trợ thêm.

Công nhân lắp đặt điện mặt trời mái nhà (Ảnh: Nam Phong).

Cụ thể, mức hỗ trợ đối với hệ thống điện mặt trời mái nhà được đề xuất từ 2-5 triệu đồng, tùy theo công suất lắp đặt. Trong đó, hệ thống có công suất từ 1 kWp đến dưới 2 kWp được hỗ trợ 2 triệu đồng; từ 2 kWp đến dưới 3 kWp được hỗ trợ 3 triệu đồng; từ 3 kWp đến dưới 4 kWp được hỗ trợ 4 triệu đồng và từ 4 kWp trở lên được hỗ trợ 5 triệu đồng.

Đối với hệ thống lưu trữ điện lắp đặt đồng bộ, mức hỗ trợ thêm cũng từ 2–5 triệu đồng, tùy theo dung lượng. Cụ thể, hệ thống có dung lượng từ 2 kWh đến dưới 4 kWh được hỗ trợ 2 triệu đồng; từ 4 kWh đến dưới 6 kWh được hỗ trợ 3 triệu đồng; từ 6 kWh đến dưới 8 kWh được hỗ trợ 4 triệu đồng và từ 8 kWh trở lên được hỗ trợ 5 triệu đồng.

Dự thảo đề xuất áp dụng mức hỗ trợ gấp 2 lần mức thông thường đối với hộ gia đình tại xã đảo Thạnh An và Đặc khu Côn Đảo, cũng như hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều. Riêng hộ nghèo, hộ cận nghèo tại xã đảo Thạnh An và Đặc khu Côn Đảo được đề xuất hỗ trợ toàn bộ chi phí lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà kết hợp hệ thống lưu trữ điện, với công suất phù hợp nhu cầu sử dụng và mức hỗ trợ tối đa 50 triệu đồng/hộ.

Để được xem xét hỗ trợ, hộ gia đình phải có hệ thống điện mặt trời mái nhà với tổng công suất định mức của các tấm quang điện từ 1 kWp trở lên. Trường hợp đề nghị hỗ trợ hệ thống lưu trữ điện, tổng dung lượng phải đạt từ 2 kWh trở lên. Các hệ thống lắp đặt phải đáp ứng quy định về phát triển nguồn điện, an toàn điện, phòng cháy, chữa cháy và các quy định pháp luật có liên quan.

Bên cạnh đó, chủ hộ phải cam kết duy trì khai thác, sử dụng hệ thống đúng mục đích tự sản xuất, tự tiêu thụ trong thời gian tối thiểu 3 năm kể từ ngày nhận kinh phí hỗ trợ. Trường hợp tự ý tháo dỡ hệ thống trước thời hạn cam kết, cung cấp hồ sơ giả mạo hoặc sử dụng hệ thống sai mục đích, hộ gia đình thuộc diện phải hoàn trả toàn bộ kinh phí đã được hỗ trợ theo quy định.

Về thủ tục, hồ sơ đề nghị hỗ trợ có thể được nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc Bộ phận Một cửa; thông qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Ứng dụng định danh quốc gia.

UBND cấp xã là cơ quan tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, xem xét và quyết định phê duyệt kinh phí hỗ trợ. Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính và chuyển kinh phí hỗ trợ không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.