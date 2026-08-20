TPHCM chọn 200 doanh nghiệp làm mẫu để nhân rộng chuyển đổi số

Theo Cổng thông tin điện tử TPHCM, UBND TPHCM vừa ban hành Kế hoạch triển khai Đề án chuyển đổi số các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại TPHCM.

Kế hoạch nhằm nâng cao năng suất, cải thiện năng lực cạnh tranh thực chất, giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa thích ứng nhanh với biến động thị trường năm 2026. Hỗ trợ đúng trọng tâm, ưu tiên các giải pháp mang tính nền tảng để doanh nghiệp từng bước chuyển đổi từ mô hình truyền thống sang mô hình số.

Trong năm 2026, thành phố phấn đấu đưa vào vận hành Bộ công cụ trực tuyến đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số (DBI) cho doanh nghiệp trên toàn thành phố. Tổ chức khảo sát, lựa chọn và hỗ trợ xây dựng các mô hình mẫu chuyển đổi số toàn diện cho nhóm doanh nghiệp tiêu biểu (khoảng 200 doanh nghiệp) để lan tỏa kinh nghiệm.

Đồng thời hoàn thành Hệ thống bản đồ số (GIS) về doanh nghiệp phân lớp theo mã ngành và mức độ chuyển đổi số. Đẩy mạnh triển khai hạ tầng mạng 5G đáp ứng yêu cầu sản xuất thông minh và trí tuệ nhân tạo (AI) tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế xuất trọng điểm.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, kế hoạch tập trung ban hành các Nghị quyết triển khai Luật Công nghiệp công nghệ số trên địa bàn thành phố về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thiết kế chip bán dẫn; chính sách hỗ trợ đối với phát triển nhân lực công nghiệp công nghệ số làm việc tại các dự án nghiên cứu, sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm, chip bán dẫn, hệ thống trí tuệ nhân tạo.

Doanh nghiệp khởi nghiệp giới thiệu sản phẩm công nghệ cao (Ảnh: Lê Tỉnh)

Bên cạnh đó, thành phố ban hành chính sách hỗ trợ đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm; dự án R&D, thiết kế, sản xuất, đóng gói, kiểm thử sản phẩm chip bán dẫn; dự án xây dựng trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo; chính sách hỗ trợ đối với dự án sản xuất sản phẩm phụ trợ trực tiếp trong công nghiệp bán dẫn và dự án sản xuất thiết bị điện tử.

Trong lĩnh vực phát triển hạ tầng số hỗ trợ chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa, thành phố đôn đốc triển khai hạ tầng 5G, băng rộng cố định, ứng dụng IoT công nghiệp (IIoT) tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

Mở Cổng dữ liệu dùng chung (Open Data), công khai và chia sẻ có kiểm soát các nguồn dữ liệu chuyên ngành: nông nghiệp, logistics, tài chính, công nghiệp chế biến chế tạo.

Mặt khác, vận hành Cổng thông tin hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp của thành phố và nền tảng số hỗ trợ đánh giá, tư vấn chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs).

Về lĩnh vực chuyển đổi số, phát triển hệ sinh thái số, thành phố sẽ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa xây dựng lộ trình chuyển đổi số phù hợp theo ngành, lĩnh vực; xây dựng mạng lưới tư vấn viên và hỗ trợ kinh phí tư vấn; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận các sản phẩm, giải pháp về chuyển đổi số.

Hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp công nghệ số, doanh nghiệp công nghệ cao nghiên cứu, ứng dụng, hoàn thiện các sản phẩm, giải pháp phục vụ chuyển đổi số; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ứng dụng các sản phẩm, giải pháp công nghệ số, nền tảng số, trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo và tiếp nhận chuyển giao công nghệ.

Cùng với đó, hỗ trợ nâng cao năng lực số thông qua đào tạo, bồi dưỡng các chủ doanh nghiệp, lao động nòng cốt và người lao động; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số; huy động các nguồn lực tài chính.