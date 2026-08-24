TPBank dành 8.000 tỷ đồng ưu đãi lãi suất cho doanh nghiệp SME và khách hàng cá nhân

Giải bài toán vốn nhanh nhu cầu của doanh nghiệp

Nhìn vào bức tranh kinh doanh giai đoạn cao điểm cuối năm, áp lực lớn nhất của khối doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) không nằm ở ý tưởng hay đơn hàng, mà ở khả năng điều chỉnh dòng tiền. Chi phí nguyên vật liệu, tiền lương nhân công và phí vận hành đòi hỏi tiền mặt, trong khi các khoản phải thu thường bị ngâm vốn quay vòng.

Bối cảnh này cho thấy, lãi suất thấp chỉ là điều kiện cần, còn nguồn vốn giải ngân kịp thời để nắm bắt cơ hội kinh doanh mới là điều kiện đủ quyết định hiệu quả tăng trưởng của doanh nghiệp.

Để giải bài toán này, đồng thời triển khai chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, TPBank thực hiện song song việc hạ chi phí vốn và số hóa toàn bộ quy trình cho vay. Nhờ tối ưu thời gian xử lý hồ sơ và giải ngân, nguồn vốn ưu đãi không chỉ nằm trên chính sách mà thực sự chuyển hóa thành giải pháp dòng tiền giúp doanh nghiệp kịp thời nắm bắt cơ hội kinh doanh giai đoạn cuối năm.

TPBank có nhiều chính sách linh hoạt cho Khách hàng cá nhân và Khách hàng doanh nghiệp (Ảnh: TPBank).

Theo đó, bà Nguyễn Lan Hương - Giám đốc Khối Khách hàng doanh nghiệp - cho biết: "SME là lực lượng đông đảo nhưng cũng là nhóm dễ tổn thương nhất về dòng tiền khi thị trường có biến động. Với chuỗi chương trình tín dụng 8.000 tỷ đồng, TPBank thiết kế các giải pháp tài chính thực chất và linh hoạt.

Chúng tôi chủ động tối ưu quy trình cấp tín dụng để doanh nghiệp - từ các cơ sở sản xuất đến các đơn vị xuất khẩu - có thể giải ngân kịp thời, tối ưu chi phí vốn và bứt phá doanh số trong giai đoạn tăng trưởng quan trọng cuối năm".

Hai gói vay "may đo" giúp SME bứt phá

Khác với các chương trình tín dụng đại trà trên thị trường, gói 8.000 tỷ đồng của TPBank không chia đều nguồn vốn mà tập trung vào hai phân khúc nòng cốt của khối doanh nghiệp tư nhân: doanh nghiệp xuất nhập khẩu và phân khúc siêu nhỏ.

Với các đơn vị làm thương mại quốc tế, biến động tỷ giá và chi phí vốn kéo dài theo chu kỳ đơn hàng luôn là bài toán làm khó các doanh nghiệp. Để tạo lợi thế cạnh tranh, TPBank tung gói 5.000 tỷ đồng (gồm cả VND và USD) với thời hạn ưu đãi tới 9 tháng.

Điểm vượt trội nằm ở cách thiết kế hạn mức linh hoạt theo cam kết doanh số xuất nhập khẩu (từ 500.000 USD đến trên 10 triệu USD), giúp từ doanh nghiệp vừa cho đến các chủ hàng lớn đều dễ dàng nộp hồ sơ.

Ngân hàng cũng dành riêng 2.000 tỷ đồng cho các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ với chính sách giảm thêm 0,2%/năm lãi suất. Mức chiết khấu này mang lại giá trị thực khi giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí vận hành trên mỗi hợp đồng quy mô lớn.

Bên cạnh đó trên thực tế, rào cản lớn nhất của nhóm doanh nghiệp siêu nhỏ (doanh thu dưới 15 tỷ đồng) và nhỏ (doanh thu 15-80 tỷ đồng) trước nay vẫn là tài sản thế chấp và quy trình rườm rà. Với gói 3.000 tỷ đồng, TPBank xóa bỏ rào cản này bằng việc chấp nhận cấp tín dụng theo điểm xếp hạng hoặc cho vay nhanh qua tài sản đảm bảo là bất động sản, ô tô...

Nhằm tạo đột phá về tốc độ và chi phí, doanh nghiệp chủ động giải ngân online trên ứng dụng TPBank Biz sẽ nhận ngay biên độ lãi suất ưu đãi chỉ từ 1,9%/năm. Bên cạnh đó, ngân hàng cũng cung cấp các lựa chọn cố định lãi suất linh hoạt (từ 9,9%/năm) và giảm thêm 0,2%/năm cho khách hàng hiện hữu giao dịch tốt, giúp chủ doanh nghiệp hoàn toàn chủ động kiểm soát chi phí tài chính trong giai đoạn bứt phá cuối năm.

Việc TPBank cắt giảm bớt nhiều thủ tục giấy tờ thủ công chính là cách giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian. Thông qua nền tảng TPBank Biz, chủ doanh nghiệp hoặc kế toán có thể đăng ký hạn mức, gửi hồ sơ và giải ngân trực tuyến ngay tại văn phòng. Quy trình thẩm định nhanh giúp giảm bớt thời gian chờ đợi, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn quay vòng gấp.

Cơ chế linh hoạt cho khách hàng cá nhân: Giải bài toán an cư và dòng tiền

Không chỉ tập trung cho doanh nghiệp, TPBank mở rộng chính sách ưu đãi sang phân khúc cá nhân nhằm giảm bớt áp lực chi phí sinh hoạt và quay vòng vốn nhỏ.

Với mảng vay sản xuất kinh doanh và nông nghiệp, việc áp dụng lãi suất cố định linh hoạt từ 9,9%/năm (3 tháng đầu) hoặc 11,1%/năm (6 tháng đầu) giúp các hộ kinh doanh tối ưu chi phí vốn ngay giai đoạn đầu nhập hàng.

Điểm cộng lớn của gói vay này là chính sách miễn phí trả nợ trước hạn cho khách hàng chủ động thanh toán sớm 5 ngày làm việc, giúp người vay giảm tối đa gánh nặng chi phí phát sinh.

Ở phân khúc vay mua ô tô và bất động sản, TPBank chọn giải pháp hạ nhiệt chi phí dài hạn. Lãi suất vay mua xe cố định từ 8,2%/năm đến 11,2%/năm (kéo dài từ 6 đến 24 tháng) cùng cơ chế phí trả nợ trước hạn giảm dần (miễn phí từ năm thứ 5) giúp người mua chủ động dòng tiền, tránh rủi ro sốc lãi suất thả nổi.

Đồng thời, việc giảm trực tiếp đến 1,2% biên độ cho vay ở các gói bất động sản và tiêu dùng thế chấp tạo cơ hội thực chất để người dân dễ dàng tiếp cận giấc mơ an cư.