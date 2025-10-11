Ngay sau đêm concert “Em xinh say hi”, mạng xã hội ghi nhận hàng nghìn lượt chia sẻ và thảo luận về TPBank, từ hình ảnh check-in, hashtag cho tới những video ngắn lan tỏa nhanh chóng. Không chỉ được nhắc đến như một nhà tài trợ, thương hiệu ngân hàng tím dần xuất hiện trong câu chuyện hàng ngày của giới trẻ một cách gần gũi.

TPBank dẫn đầu ngành ngân hàng về thảo luận tích cực sau “Em xinh say hi” (Ảnh: TPBank).

Dẫn đầu cảm xúc tích cực trên mạng xã hội

Theo báo cáo Social Listening của Monitaz, trong hai tháng 7 và 8/2025, TPBank liên tục dẫn đầu toàn ngành ngân hàng về tỷ lệ cảm xúc tích cực. Người hâm mộ chương trình háo hức chia sẻ ảnh check-in tại booth (quầy) trải nghiệm, khoe giao diện App TPBank với hình ảnh của các "Em xinh" như Phương Ly, LyHan, 52Hz, Orange, hay rủ nhau tham gia minigame để nhận quà như vé concert, quà tặng…

Minh Tú (22 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi chưa từng nghĩ ngân hàng lại gần gũi với giới trẻ đến vậy. Tôi thích cách TPBank trò chuyện và tặng những món quà đúng ý. Tất cả đều khiến tôi có cảm giác TPBank hiểu người hâm mộ”.

TPBank bắt nhịp nhanh chóng cùng giới trẻ (Ảnh: TPBank).

Loạt chỉ số bứt phá ấn tượng

Hiệu ứng tích cực được minh chứng bằng những con số biết nói. Trong thời gian “Em sinh say hi” diễn ra, lượt tải App TPBank tăng hơn 200%, có ngày vượt mốc 120.000 lượt. Lượng thảo luận về TPBank trong tháng 8/2025 đạt hơn 1 triệu, tăng 50,8% so với tháng trước.

TPBank có cú bứt phá ngoạn mục trên bảng xếp hạng YouNet Media Index. Động lực đến từ sự kiện “TPBank Mega Live Stream - Em xinh say App đỉnh” quy tụ dàn nghệ sĩ, loạt minigame chào mừng Quốc khánh, cùng chương trình ưu đãi tặng 100.000 đồng khi liên kết tài khoản với VNeID. Nhờ đó, lượng thảo luận tăng 128,7%, thảo luận nhắc đến thương hiệu tăng 402,1% và số người tham gia thảo luận tăng 101,4% so với tháng trước.

Song song, quảng cáo thương hiệu TPBank đạt gần một tỷ lượt xem và dòng thẻ tín dụng TPBank Mastercard FEST tăng gấp ba lần số lượng phát hành, minh chứng cho sự chuyển hóa hiệu ứng truyền thông thành kết quả thực tế rõ nét.

TPBank chinh phục giới trẻ bằng những trải nghiệm độc đáo (Ảnh: TPBank).

Khi ngân hàng chiều fan (người hâm mộ) hết mình

Không chỉ xuất hiện trên sân khấu hay màn hình, TPBank còn khéo léo ghi điểm bằng những trải nghiệm trong các sự kiện. Tại ngày concert, TPBank mang tới cho khán giả vì những đặc quyền của riêng nhà tài trợ kim cương như xe điện đưa đón trong khuôn viên, loạt phần quà xinh xắn và ưu đãi hấp dẫn.

Ngoài ra, TPBank còn tặng 50.000 đồng cho các khách hàng mới mở tài khoản và nhập mã giới thiệu EXSHHN. Hoàng Yến (20 tuổi) chia sẻ: “Tôi cảm thấy những món quà mang theo sự quan tâm và thấu hiểu thật tâm. Ngân hàng mà tinh tế thế này thì tôi luôn ủng hộ”.

Là một trong những ngân hàng trẻ năng động với các chiến lược marketing nổi bật, TPBank kết hợp cùng “Em xinh say hi” đã ghi nhận tín hiệu thành công nhờ tận dụng tốt quyền lợi tài trợ kết hợp truyền thông sản phẩm. Nhờ đó, ngân hàng tím đã thăng hạng trong mắt giới trẻ với một hình ảnh gần gũi, dễ thương, thấu hiểu và củng cố thêm dấu ấn thương hiệu những trải nghiệm số hàng đầu.