TOTO Architect Talk 2025: Thúc đẩy sáng tạo và tôn vinh thế hệ kiến trúc sư trẻ

Sự kiện thu hút đông đảo kiến trúc sư, sinh viên và cộng đồng yêu kiến trúc tại TPHCM, trở thành điểm hẹn chuyên môn thường niên của ngành.

Nữ diễn giả Kumiko Inui và triết lý “Little spaces and Architecture”

Được tổ chức lần đầu vào năm 2017, TOTO Architect Talk trở thành hoạt động thường niên quen thuộc của cộng đồng kiến trúc, thiết kế tại Việt Nam. Mỗi năm, chương trình mời một diễn giả quốc tế có phong cách và triết lý thiết kế riêng.

Năm nay, chương trình đón chào diễn giả nữ đầu tiên là Kiến trúc sư (KTS) Kumiko Inui, Giáo sư Đại học Quốc lập Yokohama và người sáng lập Inui Architects.

Các diễn giả đã mang đến khán phòng không khí của sự chiêm nghiệm thông qua triết lý “Learning from Little Spaces” (Học hỏi từ những khoảng nhỏ). Triết lý thiết kế của bà cho rằng, chính những góc nhỏ bị lãng quên, hay những chi tiết kiến trúc đời thường mới là nơi sự sống của đô thị thực sự diễn ra.

Tổng giám đốc Công ty TNHH TOTO Việt Nam Asada Kyoji phát biểu tại sự kiện (Ảnh: TOTO Việt Nam).

Ông Asada Kyoji - Tổng giám đốc công ty TNHH TOTO Việt Nam - cho biết triết lý của KTS Inui phù hợp với bối cảnh đô thị Việt Nam. “Chúng tôi tin rằng triết lý của KTS Kumiko Inui sẽ là lời giải cho bài toán cân bằng giữa mật độ đô thị và việc giữ gìn tính nhân văn, bản sắc địa phương”, ông Asada Kyoji chia sẻ. Những ngõ hẻm, vỉa hè hay khoảng nghỉ nhỏ vốn là bản sắc quen thuộc của thành phố Việt.

Trong buổi diễn thuyết, KTS Inui chia sẻ hành trình thiết kế dựa trên quan sát địa phương và đối thoại xã hội. Bà giới thiệu một số dự án tiêu biểu như Đại học Nghệ thuật Thành phố Kyoto và Nhà ga hành khách Miyajimaguchi. Các dự án thể hiện cách bà tổ chức không gian để khuyến khích sự gặp gỡ, gắn kết và chia sẻ.

Kumiko Inui là KTS nữ đầu tiên tại diễn thuyết kiến trúc TOTO Architect Talk (Ảnh: TOTO Việt Nam).

Vinh danh tài năng trẻ tại Cuộc thi Thiết kế kiến trúc TOTO 2025: Tiếp nối dòng chảy sáng tạo

Cuộc thi năm nay ghi nhận gần 500 lượt đăng ký và gần 300 bài dự thi, phản ánh sự quan tâm lớn của cộng đồng kiến trúc trẻ tới chủ đề “Không gian cộng hữu - Sự chuyển tiếp của các hình thái sống”.

Chủ đề hướng đến tư duy đồng kiến tạo (commoning), khuyến khích khai thác những cấu trúc không gian linh hoạt, thích ứng theo thời gian và tạo nên sự chuyển tiếp mềm mại giữa các miền không gian sử dụng chung.

Sau ba tháng tranh tài, 10 đội thi xuất sắc được chọn vào vòng chung kết. Mỗi nhóm nhận hỗ trợ kinh phí để xây dựng mô hình và thuyết trình trước Hội đồng giám khảo gồm nhiều kiến trúc sư trong và ngoài nước.

Được chọn bởi KTS Kumiko Inui, Giải Đặc biệt thuộc về nhóm tác giả Trần Thị Thanh Trúc, Lê Văn Nguyên Khang, Nguyễn Thành Đạt với ý tưởng “Đột biến cộng sinh”. Giải Nhất được trao cho nhóm tác giả Nguyễn Đăng Gia Hy, Trần Hữu Phúc, Bùi Ngọc Hân với ý tưởng “Vườn TH/mơ”.

Giải Nhì thuộc về nhóm tác giả Nguyễn Thành Quân, Lê Gia Hân, Trương Minh Thọ với ý tưởng “Vườn an trú”. Giải Ba được trao cho nhóm tác giả Phí Thái Khôi Nguyên, Tạ Văn Phong, Vũ Tuấn Nam với ý tưởng “Cộng trừ”.

KTS Kumiko Inui và ban giám khảo trao thưởng cho các nhóm đạt giải (Ảnh: TOTO Việt Nam).

Triển lãm mô hình của 10 đội xuất sắc nhất được bố trí tại sảnh sự kiện, trở thành nơi kết nối giữa thí sinh, giới chuyên môn và khách tham dự. Các mô hình được đầu tư kỹ lưỡng, thể hiện rõ tính ứng dụng và thẩm mỹ, góp phần phản ánh chất lượng chuyên môn nổi bật của cuộc thi năm nay.

Đại diện ban tổ chức, ông Asada Kyoji chia sẻ: “Tại TOTO, chúng tôi tin rằng hạnh phúc không nhất thiết đến từ sự vĩ mô, mà bắt nguồn từ sự tiện nghi trong những không gian nhỏ nhất như phòng tắm hay góc thư giãn.

Chủ đề năm nay là lời giải tuyệt vời cho bài toán giữ gìn ‘tính người’ trong đô thị hiện đại. Với sự đồng hành của Hội Kiến trúc sư Việt Nam, TOTO cam kết tiếp tục tạo ra những diễn đàn chất lượng để cùng giới chuyên môn hiện thực hóa những không gian sống bền vững”.

Triển lãm mô hình của 10 đội xuất sắc nhất được bố trí tại sảnh sự kiện (Ảnh: TOTO Việt Nam).

Khép lại mùa thứ 7 thành công, TOTO Architect Talk tiếp tục khẳng định vị thế là diễn đàn kiến trúc hàng đầu. Sự kiện không chỉ cập nhật xu hướng mà còn khẳng định cam kết của TOTO Việt Nam trong phát triển kiến trúc bền vững.

Sự hợp tác giữa TOTO, TOTO Gallery·MA và Hội Kiến trúc sư Việt Nam đang góp phần định hình diện mạo đô thị văn minh, hiện đại, đồng thời giữ được bản sắc và tính nhân văn.