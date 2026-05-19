Tổng thống Trump thực hiện 3.700 giao dịch chứng khoán chỉ trong 3 tháng

Bản kê khai tài chính mới công bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho thấy ông và đội ngũ quản lý đầu tư đã thực hiện hơn 3.700 giao dịch chứng khoán trong quý I/2026, với tổng giá trị lên tới hàng chục triệu USD và liên quan tới hàng loạt doanh nghiệp có quan hệ mật thiết với Chính phủ Mỹ.

Thông tin được hé lộ trong hơn 100 trang hồ sơ gửi lên Văn phòng Đạo đức Chính phủ Mỹ ngày 14/5. Dù tài liệu chỉ công bố giá trị giao dịch theo khoảng thay vì con số cụ thể, tần suất mua bán dày đặc - trung bình hơn 40 lệnh mỗi ngày trong suốt 3 tháng - vẫn khiến giới tài chính sửng sốt.

“Đây là tần suất giao dịch cực kỳ bất thường”, ông Matthew Tuttle, CEO Tuttle Capital Management, nhận xét. Theo ông, hoạt động này giống một quỹ phòng hộ vận hành bằng thuật toán hơn là danh mục đầu tư cá nhân.

Trong quý I/2026, ông Trump đã mua ít nhất 1 triệu USD cổ phiếu tại nhiều tập đoàn lớn như Nvidia, Oracle, Microsoft, Boeing và Costco Wholesale. Danh mục còn xuất hiện nhiều cái tên khác như eBay, Abbott Laboratories, Uber Technologies, AT&T hay chuỗi bán lẻ Dollar Tree.

Khác với nhiều tổng thống tiền nhiệm, Tổng thống Trump không thoái vốn hay chuyển tài sản vào quỹ ủy thác độc lập. Đế chế kinh doanh của ông hiện do hai con trai điều hành và hoạt động trong nhiều lĩnh vực chịu ảnh hưởng trực tiếp từ chính sách của Chính phủ Mỹ.

Nhà Trắng bác bỏ mọi lo ngại về xung đột lợi ích. Phát ngôn viên David Ingle khẳng định Tổng thống Trump “chỉ hành động vì lợi ích tốt nhất của người dân Mỹ” và “không tồn tại bất kỳ xung đột lợi ích nào”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và thị trường chứng khoán (Minh họa: VF).

Trước đó, đại diện Trump Organization cho biết toàn bộ danh mục đầu tư của ông Trump được quản lý độc lập bởi các tổ chức tài chính bên thứ ba thông qua hệ thống giao dịch tự động. Theo phía công ty, ông Trump và gia đình không tham gia ra quyết định, không được báo trước và cũng không đưa ra chỉ đạo liên quan tới các giao dịch.

Quy mô giao dịch hiện tại vượt xa các kỳ kê khai trước đây. Trong quý IV/2025, ông Trump chỉ thực hiện khoảng 380 giao dịch, chủ yếu liên quan tới trái phiếu.

Giới đầu tư phố Wall cũng tỏ ra bất ngờ trước tần suất giao dịch dày đặc này. Một số thương vụ cũng thu hút sự chú ý vì liên quan trực tiếp tới các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng từ chính sách Nhà Trắng. Chẳng hạn, ông Trump nhiều lần giao dịch cổ phiếu Nvidia - tập đoàn chip AI đang phụ thuộc vào giấy phép xuất khẩu của Chính phủ Mỹ.

Gần đây, ông Trump còn đưa CEO Nvidia là Jensen Huang tham gia chuyến công du Bắc Kinh cùng lãnh đạo nhiều tập đoàn lớn như Citigroup, Tesla và Boeing.

Hồ sơ cũng cho thấy ông Trump thực hiện 6 giao dịch liên quan tới Intel. Trước đó, Chính phủ Mỹ đã đạt thỏa thuận mua 10% cổ phần Intel với giá gần 9 tỷ USD. Cổ phiếu này đã tăng 20% trong quý I/2026 và tiếp tục tăng mạnh trong tháng 4 sau khi công bố triển vọng doanh thu vượt kỳ vọng của phố Wall.

Theo ông Matthew Tuttle, những giao dịch này chắc chắn sẽ làm dấy lên nghi vấn trên thị trường. “Khi là Tổng thống, ông biết rất nhiều thông tin mà thị trường không có. Vì thế, bất kỳ cổ phiếu nào ông mua cũng sẽ khiến nhà đầu tư đặt dấu hỏi”, ông nói.