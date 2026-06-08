Tổng thống Trump gây sức ép lên tân Chủ tịch Fed, kêu gọi giảm lãi suất

Dữ liệu việc làm hâm nóng tranh luận về lãi suất

Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình Meet the Press của NBC phát sóng ngày 7/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng nền kinh tế Mỹ đang duy trì đà tăng trưởng tích cực và không có lý do gì để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất.

“Không có lý do để tăng lãi suất. Chúng ta xây dựng đất nước này bằng tăng trưởng mạnh và lãi suất thấp. Nếu Fed nâng lãi suất, điều đó chẳng khác nào đang kìm hãm thành công của nền kinh tế”, ông Trump nhấn mạnh.

Phát biểu của Tổng thống Mỹ được đưa ra chưa đầy hai tuần trước cuộc họp chính sách đầu tiên của tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh vào ngày 16-17/6.

Trước đó, ông Trump nhiều lần kêu gọi Fed đưa lãi suất chuẩn từ vùng hiện tại 3,5-3,75% xuống khoảng 1% hoặc thấp hơn nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Trong nhiệm kỳ của người tiền nhiệm Jerome Powell, ông Trump cũng thường xuyên công kích Fed vì không nới lỏng chính sách tiền tệ đủ nhanh.

Áp lực đối với Fed gia tăng sau khi báo cáo việc làm tháng 5 cho thấy thị trường lao động Mỹ vẫn duy trì sức chống chịu đáng kể, vượt kỳ vọng của giới phân tích.

Diễn biến này khiến nhà đầu tư bắt đầu điều chỉnh kỳ vọng. Nếu trước đó thị trường còn đặt cược vào khả năng cắt giảm lãi suất trong năm nay, thì nay ngày càng nhiều ý kiến cho rằng Fed có thể phải cân nhắc một đợt tăng lãi suất mới nếu lạm phát tiếp tục leo thang.

“Thật không công bằng khi nền kinh tế đang vận hành tốt thì lại bị đối xử bằng việc tăng lãi suất. Đáng lẽ thành công phải được khuyến khích chứ không phải bị kìm hãm”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và ông Kevin Warsh trong lễ nhậm chức Chủ tịch Fed ngày 22/5 (Ảnh: Reuters).

Tân Chủ tịch Fed đối mặt bài toán khó

Trong khi ông Trump thúc giục nới lỏng chính sách tiền tệ, nhiều quan chức Fed lại tỏ ra thận trọng hơn trước nguy cơ lạm phát quay trở lại.

Bà Beth Hammack, Chủ tịch Fed chi nhánh Cleveland và là thành viên có quyền bỏ phiếu tại Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), cho biết những diễn biến gần đây có thể buộc Fed phải hành động nếu áp lực giá cả tiếp tục gia tăng.

“Nếu các xu hướng hiện nay kéo dài, thời điểm đưa ra phản ứng chính sách có thể đang đến gần”, bà Hammack phát biểu ngày 5/6. Theo bà, thị trường lao động Mỹ hiện ở trạng thái tương đối cân bằng, trong khi rủi ro đáng lo ngại hơn đối với nền kinh tế lại nằm ở mặt trận lạm phát.

Áp lực giá cả gia tăng chủ yếu xuất phát từ cú sốc năng lượng sau khi xung đột tại Trung Đông khiến hoạt động vận chuyển dầu mỏ toàn cầu bị gián đoạn. Giá dầu và nhiên liệu tăng mạnh đã lan rộng sang nhiều lĩnh vực, từ vận tải, sản xuất cho đến tiêu dùng.

Lạm phát tại Mỹ đã tăng lên 3,8% trong tháng 4, mức cao nhất trong ba năm. Theo khảo sát của Bloomberg, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 có thể tiếp tục tăng lên 4,2%, làm dấy lên lo ngại rằng tiến trình kiểm soát lạm phát của Fed đang gặp trở ngại.

Giữa những tín hiệu trái chiều từ tăng trưởng kinh tế và lạm phát, Fed đang đứng trước một trong những quyết định khó khăn nhất trong nhiều năm qua.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho rằng ngân hàng trung ương nên tiếp tục chờ thêm dữ liệu để đánh giá đầy đủ tác động của các cú sốc giá năng lượng trước khi đưa ra bất kỳ động thái chính sách nào.

Quan điểm này cũng tương đồng với cách tiếp cận thận trọng mà tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh được cho là đang theo đuổi, khi ưu tiên quan sát thêm các tín hiệu về tăng trưởng và lạm phát trước khi điều chỉnh lãi suất.

Dù tiếp tục công khai ủng hộ mặt bằng lãi suất thấp, ông Trump khẳng định không muốn gây áp lực trực tiếp lên người đứng đầu Fed mới. “Kevin là một người rất xuất sắc và tôi muốn ông ấy làm điều mà mình cho là đúng”, Tổng thống Mỹ nói.

Tuy nhiên, ông vẫn nhấn mạnh rằng một nền kinh tế đang tăng trưởng mạnh không nên phải đối mặt với chi phí vay vốn cao hơn. “Tôi không cho rằng một quốc gia đang làm ăn tốt lại nên bị "trừng phạt" bằng việc nâng lãi suất. Thay vào đó, quốc gia đó cần được khuyến khích để tiếp tục phát triển”, ông Trump khẳng định.