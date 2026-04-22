Tổng giám đốc VPBank: Lãi suất sẽ giảm dần trong quý II, đầu quý III

Những nội dung liên quan đến diễn biến lãi suất trên thị trường, tình hình nợ xấu và định hướng phát triển tài sản số được cổ đông đặc biệt quan tâm tại phiên họp cổ đông của VPBank chiều 22/4.

Một cổ đông đề nghị ban lãnh đạo ngân hàng nhận định về tình hình thanh khoản và dự báo xu hướng lãi suất trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Đức Vinh, Tổng giám đốc, nhận định tình hình thanh khoản trong quý I trên thị trường tương đối căng thẳng, dẫn đến hiện tượng tăng lãi suất huy động trong 3 tháng đầu năm ở hầu hết ngân hàng và tất cả kỳ hạn.

“Chúng tôi đánh giá xu hướng lãi suất cao vẫn tiếp tục tồn tại trong một thời gian ngắn, có thể là sang đến quý II, đầu quý III là sẽ có một đợt giảm dần. Tại cuộc họp đầu tiên của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, lãnh đạo các ngân hàng trong tháng trước thể hiện quyết tâm rất cao sẽ bình ổn lãi suất thị trường”, ông Vinh nói và nhấn mạnh khi đó mới tạo điều kiện để giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ cho nền kinh tế.

Liên quan đến tình hình nợ xấu của VPBank và FE Credit, Chủ tịch Ngô Chí Dũng nhận định nợ xấu tăng trưởng nhưng vẫn nằm trong kiểm soát. Theo đó, nợ xấu tăng chủ yếu ở một số phân khúc, trong đó có phân khúc bán lẻ khi ngân hàng đẩy mạnh hoạt động cho vay các hộ kinh doanh, các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME).

Ông cũng cho biết VPBank chấp nhận tỷ lệ nợ xấu cao hơn các ngân hàng khác do đặc điểm của mô hình kinh doanh khi độ phủ rộng khắp các phân khúc khách hàng, từ trung cấp, cao cấp đến phổ thông. Theo ông Dũng, trên thị trường hiện nay, các ngân hàng đều phục vụ SMEs nhưng đa phần là phục vụ phân khúc Upper SMEs - tức những doanh nghiệp tầm trung. Trong khi đó, VPBank phục vụ cả phân khúc Micro SMEs - quy mô siêu nhỏ.

Với FE Credit, sau dịch Covid-19, nợ xấu thậm chí có khi tăng lên đến 20% song năm vừa rồi đã giảm xuống là 14-15%. “Chúng tôi đang cấu trúc lại mô hình, cấu trúc lại các phương thức để giảm dần tỷ lệ nợ xấu của FE Credit xuống ngưỡng 11-12%”, ông nói.

Trước câu hỏi về định hướng phát triển tài sản số và thời điểm Sàn giao dịch tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX) - công ty thành viên của VPBank đi vào hoạt động, ông Dũng thông tin VPBank là một trong những ngân hàng tham gia thí điểm giao dịch tài sản mã hoá. Trước đó, VPBank đã hợp tác với một số đối tác nước ngoài như OKX để thành lập CAEX.

“Nếu được phê duyệt thì chúng tôi sẽ là một trong những ngân hàng đầu tiên có sàn giao dịch tài sản mã hoá. Chúng tôi chưa đánh giá được hết tất cả khía cạnh ở mô hình kinh doanh này nhưng ngân hàng cho rằng nó là mảng cần có trong hệ sinh thái”, ông nêu.

Đồng thời, ông Dũng nhấn mạnh ngân hàng không kinh doanh tài sản số mà cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động giao dịch tài sản số. Dự kiến trong tháng 6 ngân hàng sẽ có thông tin chính thức.

Trong tờ trình đại hội đồng cổ đông, ngân hàng nêu về phương án phát hành riêng lẻ cho đối tác ngoại. Ngân hàng dự kiến phát hành hơn 1.624 triệu cổ phiếu cho một nhà đầu tư nước ngoài trong năm nay. Một cổ đông thắc mắc về giá bán và đặt câu hỏi đã có đối tác quan tâm chưa.

Ông Ngô Chí Dũng nhận định việc phát hành cổ phiếu là cần thiết cho sự tăng trưởng vì muốn tăng trưởng quy mô thì sẽ liên quan đến vốn. “Kể cả sử dụng toàn bộ lợi nhuận sau thuế để lại thì chúng ta vẫn không đủ cho mục tiêu tăng trưởng, cho nên cần phát hành cho đối tác nước ngoài”, ông nói.

Về giá, VPBank đang trong quá trình đàm phán nên chưa có thông tin và chưa thể công bố. Ông tiết lộ đã có đối tác quan tâm và ngân hàng đang trong quá trình đàm phán.

Năm nay, ngân hàng llên kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 41.323 tỷ đồng, tăng 35% so với kết quả thực hiện năm 2025. Dư nợ cấp tín dụng ước đạt gần 1,3 triệu tỷ đồng, tăng 34%, đồng thời tổng huy động (tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá) ước đạt hơn 1,03 triệu tỷ đồng, tương ứng tăng 40%.

Đối với các công ty con, mảng tài chính tiêu dùng FE Credit đặt mục tiêu lãi trước thuế 1.179 tỷ đồng, tăng 93% so với kết quả năm 2025. VPBankS với lợi nhuận trước thuế 6.453 tỷ đồng, tăng 44% và OPES dự kiến lãi trước thuế ở mức 936 tỷ đồng, tăng 47%.