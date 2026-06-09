Tổng giám đốc công ty VNG nhận lương 1,3 tỷ đồng mỗi tháng

Ghi nhận tại báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG (mã chứng khoán: VNZ), mức thù lao của tổng giám đốc gây chú ý.

Cụ thể, lương của tổng giám đốc VNG đang cao nhất trong đội ngũ lãnh đạo với gần 1,3 tỷ đồng/tháng, gấp hơn 2 lần các phó tổng giám đốc điều hành (hiện nhận mức lương 504 triệu đồng/tháng).

Được biết, tổng giám đốc công ty công nghệ này là ông Wong Kelly Yin Hon, được bổ nhiệm vào ngày 20/5/2025.

Trong khi đó, tại Hội đồng quản trị, Chủ tịch là ông Lê Hồng Minh nhận được số tiền 7,6 tỷ đồng/năm (tương đương 633 triệu đồng/tháng) và ông Vương Quang Khải - Phó Chủ tịch - nhận được số tiền 13,3 tỷ đồng trong năm 2025 (tương đương mỗi tháng nhận 1,1 tỷ đồng).

Như vậy, mức thù lao công ty trả cho CEO nước ngoài cao hơn hẳn so với mặt bằng chung. Điều này cũng thường thấy tại một số công ty. Đơn cử tại Techcombank, năm 2025, tổng giám đốc Jens Lottner nhận lương hơn 27,5 tỷ đồng, gấp nhiều lần thù lao của Chủ tịch ngân hàng…

Ông Wong Kelly Yin Hon (Ảnh: VNG).

Về VNG, công ty đang chuyển định hướng tập trung nguồn lực vào Trí tuệ nhân tạo (AI) và mở rộng thị trường toàn cầu (Go Global). Ban lãnh đạo cho biết đang đẩy mạnh tích hợp AI xuyên suốt các quy trình vận hành và xây dựng năng lực AI toàn diện trên cả ba lớp bao gồm hạ tầng, nền tảng và ứng dụng trong toàn bộ hệ sinh thái.

Tại cuộc họp cổ đông thường niên diễn ra ngày 6/6 tại TPHCM, các cổ đông của công ty đã được xem robot “made in Vietnam” biểu diễn võ thuật, chào đón, bắt tay… Ban lãnh đạo cho biết, mục tiêu dài hạn đến năm 2030 là tối thiểu 20% doanh thu của tập đoàn sẽ đến từ các sản phẩm và dịch vụ AI-first.

Song song đó, chiến lược "Go Global" tập trung phát triển các nền tảng công nghệ có năng lực cạnh tranh quốc tế nhằm gia tăng tỷ trọng doanh thu ngoài Việt Nam.

VNG có tiền thân là VinaGame do ông Lê Hồng Minh sáng lập. Năm 2014, VNG được định giá 1 tỷ USD, theo World Start-up Report, trở thành “kỳ lân” đầu tiên tại Việt Nam.

Hiện VNG đã phát triển thành công ty công nghệ, tham gia vào nhiều lĩnh vực từ game online đến Zalo (mạng xã hội, nhắn tin), ZaloPay (thanh toán), và các giải pháp điện toán đám mây, chuyển đổi số.

Năm 2025, công ty đạt doanh thu khoảng 10.894 tỷ đồng. Khấu trừ chi phí, công ty lỗ sau thuế hợp nhất khoảng 326 tỷ đồng. Sang năm 2026, doanh thu mục tiêu tăng lên khoảng 12.500 đến 13.500 tỷ đồng. Đáng chú ý, doanh nghiệp kỳ vọng sẽ chính thức có lãi trong năm 2026 với lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt từ 300 đến 450 tỷ đồng.