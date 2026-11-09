Theo dữ liệu từ TradingView, giá vàng thế giới giao ngay lúc 21h30 trong phiên đầu tuần đã chạm mức 4.129 USD/ounce, tăng khoảng 1,54% so với phiên liền trước. Kim loại quý này đã nhanh chóng lấy lại mốc 4.100 USD/ounce - ngưỡng cản vừa bị xuyên thủng trong đợt bán tháo thứ sáu tuần trước.

Cùng chiều với vàng, giá bạc ghi nhận mức tăng ấn tượng hơn khi cao hơn 1,89%, lên 52,66 USD/ounce. Đà tăng vượt trội của bạc trong hai phiên liên tiếp đã kéo tỷ lệ giá vàng/bạc thu hẹp về gần 78 lần, giảm từ mức đỉnh xấp xỉ 79 lần trước đó.

Đợt lao dốc trước đó bắt nguồn từ dữ liệu việc làm Mỹ vượt xa mọi dự báo. Báo cáo của Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) ghi nhận khu vực phi nông nghiệp tạo thêm tới 165.000 việc làm trong tháng 10, cao gần gấp 3 lần con số 59.000 mà giới phân tích ước tính.

Thị trường lao động vững vàng làm giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm nới lỏng chính sách tiền tệ. Theo công cụ FedWatch của CME Group, đến ngày 9/11, tỷ lệ dự báo Fed nâng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 12 đã tăng lên 82%, cao hơn đáng kể so với mức 66,9% của một tuần trước đó.

Giá vàng bật tăng vượt ngưỡng 4.100 USD/ounce trong phiên đầu tuần sau đợt bán tháo mạnh vì số liệu việc làm Mỹ (Ảnh: Bloomberg).

Phép thử CPI và ngã rẽ lãi suất tháng 12

Vàng là tài sản không mang lại lợi suất định kỳ, vì vậy sức hút của kim loại quý luôn chịu sức ép khi kỳ vọng lãi suất và lợi suất trái phiếu chính phủ ngắn hạn tăng lên. Đây cũng là nguyên nhân trực tiếp khiến vàng chịu đợt bán tháo mạnh nhất trong một tuần vào thứ sáu vừa qua.

Tuy nhiên, nhịp hồi phục hiện tại cho thấy giới đầu tư đang cơ cấu lại vị thế để đón nhận một dữ liệu mang tính quyết định, đó là chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 của Mỹ, dự kiến công bố vào 8h30 sáng thứ ba (theo giờ miền Đông Mỹ). Đây là báo cáo lạm phát quan trọng cuối cùng mà Fed tiếp cận trước cuộc họp chính sách ngày 8-9/12.

Theo giới phân tích tại GoldSilver, nếu lạm phát cao hơn dự báo, khả năng Fed nâng lãi suất trong tháng 12 sẽ được củng cố. Kịch bản này có thể đẩy biên độ lãi suất điều hành từ mức 3,75-4% lên 4-4,25%, đồng thời tạo áp lực kéo giá vàng lùi về vùng hỗ trợ kỹ thuật 4.000 USD/ounce.

Ngược lại, nếu số liệu CPI cho thấy đà tăng giá cả hạ nhiệt, Fed sẽ có thêm cơ sở để giữ nguyên lãi suất. Điều này sẽ cởi bỏ bớt áp lực đè nặng lên giá kim loại quý thời gian qua. Đáng chú ý, thị trường sẽ còn đón thêm báo cáo việc làm tháng 11 vào ngày 4/12, chỉ vài ngày trước cuộc họp chính sách của cơ quan này.

Giới phân tích trái chiều về triển vọng giá

Theo ghi nhận từ TradingView, tính từ sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, giá vàng đã tăng khoảng 4% và bạc tăng hơn 5%. Dù vậy, triển vọng trung và dài hạn của giá vàng đang nhận về những nhận định trái chiều từ các định chế tài chính lớn.

Tuần qua, ngân hàng Goldman Sachs đã quyết định hạ dự báo giá vàng vào cuối năm từ 4.650 USD xuống 4.150 USD/ounce. Dự báo cho cuối năm 2027 cũng bị điều chỉnh giảm từ 5.400 USD về mức 4.800 USD/ounce.

Nhóm chiến lược gia của Goldman Sachs, do bà Lina Thomas dẫn đầu, nhận định lập trường cứng rắn hơn của Fed trong những tháng gần đây đã tác động tiêu cực đến vị thế mua của nhà đầu tư. Dù vậy, ngân hàng này cho rằng hoạt động mua ròng khoảng 60 tấn vàng mỗi tháng của các ngân hàng trung ương vẫn đóng vai trò là "tấm đệm" nâng đỡ vững chắc cho thị trường.

Ở chiều ngược lại, chuyên gia kinh tế Peter Schiff đưa ra góc nhìn lạc quan hơn. Ông Schiff cho rằng việc chi tiêu chính phủ gia tăng cùng thâm hụt ngân sách mở rộng sẽ tiếp tục thổi bùng áp lực lạm phát, qua đó tạo lực đẩy dài hạn cho kim loại quý. Ông dẫn chứng việc quỹ cổ phiếu khai thác kim loại quý GDX vừa tăng vọt 9,6% là tín hiệu sớm cho thấy dòng tiền đang quay trở lại nhóm tài sản này.

Trụ đỡ dài hạn của kim loại quý

Bỏ qua những đợt rung lắc ngắn hạn theo từng dữ liệu kinh tế, lực cầu cơ bản trên thị trường vẫn cho thấy sự ổn định. Báo cáo của GoldSilver chỉ ra rằng các ngân hàng trung ương toàn cầu tiếp tục duy trì hoạt động gom vàng xuyên suốt quý III, bất chấp những đồn đoán về chính sách tiền tệ.

Đối với những người nắm giữ tài sản vật chất dài hạn, các số liệu CPI định kỳ là thông tin cần theo dõi sát sao, nhưng không làm thay đổi các vấn đề nền tảng. Khi thâm hụt ngân sách chính phủ vẫn là câu chuyện dai dẳng, nhu cầu tìm kiếm nơi trú ẩn tài sản bên ngoài hệ thống ngân hàng được dự báo vẫn sẽ duy trì sức hút bền bỉ trong dài hạn.