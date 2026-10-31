Toàn bộ hình ảnh ESG Company Tour tại Tây Ninh: Tìm ảnh bằng AI

Ngày 29/10, ESG Company Tour 2026 số 2 với chủ đề “Tự động hóa - Hiệu quả - Tài chính xanh” diễn ra tại nhà máy Nhựa Bình Minh (Tây Ninh), do báo Dân trí chủ trì, phối hợp cùng SCG và BM Plasco tổ chức. Chương trình quy tụ đông đảo lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên gia, đại diện hiệp hội và các tổ chức tài chính, trong đó có nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ đến tìm hiểu kinh nghiệm thực tiễn về triển khai ESG.

Phát biểu tại sự kiện, nhà báo Nguyễn Thu Hằng, Phó Tổng biên tập báo Dân trí, đại diện Ban Tổ chức Diễn đàn ESG Việt Nam 2026, nhấn mạnh ESG không còn chỉ là câu chuyện về trách nhiệm môi trường hay yêu cầu tuân thủ mà ngày càng gắn với năng lực cạnh tranh, hiệu quả vận hành và khả năng tăng trưởng dài hạn của doanh nghiệp.

Nhà báo Nguyễn Thu Hằng, Phó Tổng biên tập báo Dân trí, phát biểu tại sự kiện (Ảnh: DT).

Theo bà, chuyển đổi số, tự động hóa và robotics mở ra cơ hội nâng cao năng suất, kiểm soát chất lượng, sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn. Trong khi đó, tài chính xanh có thể tạo thêm cơ hội huy động vốn cho các dự án tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và đổi mới công nghệ.

“Chúng tôi mong muốn đưa các nội dung ESG đến gần hơn với thực tiễn nhà máy, để doanh nghiệp không chỉ cập nhật xu hướng mà còn có cơ hội trực tiếp quan sát, trao đổi kinh nghiệm và tìm kiếm những giải pháp có thể áp dụng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình”, nhà báo Nguyễn Thu Hằng chia sẻ.

Ông Niwat Athiwattananont, Phó Chủ tịch SCG Việt Nam kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh, cho biết SCG xác định chuyển đổi xanh cần đi cùng đầu tư vào công nghệ mới, vừa đáp ứng yêu cầu môi trường, vừa cải thiện năng suất và sử dụng tài nguyên hiệu quả để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Ông cũng nhìn nhận hành trình này còn nhiều thách thức, đặc biệt với doanh nghiệp vừa và nhỏ, khi không ít đơn vị gặp hạn chế về tài chính, công nghệ, chuyên môn và nguồn nhân lực.

Phiên tham luận và thảo luận có sự tham gia của các chuyên gia, đại diện doanh nghiệp và hiệp hội. Các diễn giả chia sẻ kinh nghiệm, góc nhìn về tự động hóa, nâng cao hiệu quả sản xuất, quản trị năng lượng, giảm phát thải và tiếp cận tài chính xanh.

Tham gia chương trình có GS.TS Nguyễn Đức Trung, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng TPHCM; ông Chung Tấn Cường, Chủ tịch Hiệp hội Nhựa TPHCM; bà Ngô Thị Thu Thủy, Chủ tịch Fujiwa Việt Nam; ông Bông Hoa Việt, Giám đốc Phát triển bền vững Nhựa Bình Minh; ông Nguyễn Ngọc Phòng, đại diện bộ phận Quản lý năng lượng và Phát thải Nhựa Bình Minh.

Không chỉ lắng nghe các chuyên gia, khách mời còn tích cực đặt câu hỏi, trao đổi về những khó khăn trong quá trình chuyển đổi tại doanh nghiệp. Các đại diện doanh nghiệp tham dự sự kiện cũng chia sẻ kỳ vọng tìm kiếm những mô hình, kinh nghiệm có thể vận dụng vào hoạt động thực tế.

Hình ảnh tại sự kiện (Ảnh: DT).

Một trong những hoạt động được mong đợi nhất là chuyến tham quan nhà máy Nhựa Bình Minh. Tại đây, khách mời trực tiếp quan sát dây chuyền sản xuất, hệ thống robot và các giải pháp tối ưu vận hành. Câu chuyện hơn 100 robot được ứng dụng trong sản xuất, giúp tiết kiệm khoảng 10 tỷ đồng chi phí lao động mỗi năm, trở thành ví dụ cụ thể về cách công nghệ có thể đóng góp vào hiệu quả kinh doanh và mục tiêu phát triển bền vững.

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, chương trình còn có những khoảnh khắc giao lưu, chụp ảnh lưu niệm và hoạt động “Cây dấu ấn”, nơi khách mời ghi lại cảm nhận về hành trình trải nghiệm. Những cuộc trò chuyện giữa các doanh nghiệp, chuyên gia và đại diện hiệp hội góp phần tạo nên không khí cởi mở, kết nối của chương trình.

Một điểm nhấn đáng chú ý là công nghệ AI được Dân trí ứng dụng để hỗ trợ khách mời tìm kiếm hình ảnh cá nhân tại sự kiện bằng khuôn mặt. Thay vì phải tìm thủ công giữa hàng loạt bức ảnh, người tham dự có thể sử dụng tính năng tìm kiếm này để nhanh chóng tìm lại những khoảnh khắc có mình trong bộ sưu tập.

Đây cũng là cách công nghệ được đưa vào trải nghiệm sự kiện, giúp việc lưu giữ và chia sẻ hình ảnh trở nên thuận tiện hơn, đồng thời kéo dài sự kết nối sau khi chương trình kết thúc.

Khách mời có thể xem toàn bộ hình ảnh ESG Company Tour 2026 số 2 và tìm kiếm ảnh của mình bằng AI tại đây.

ESG Company Tour 2026 với chủ đề “Tự động hoá - Hiệu quả - Tài chính xanh” sẽ diễn ra ngày 29/10 tại nhà máy Nhựa Bình Minh, Tây Ninh. Chương trình tạo cơ hội để doanh nghiệp tìm hiểu thực tế mô hình vận hành, ứng dụng tự động hóa, nâng cao hiệu quả sản xuất và tiếp cận các góc nhìn về tài chính xanh. Thông qua hoạt động tham quan nhà máy và trao đổi với chuyên gia, đại diện doanh nghiệp, ngân hàng, chương trình hướng tới những giải pháp thiết thực giúp doanh nghiệp xác định lộ trình đầu tư công nghệ phù hợp, đánh giá hiệu quả và từng bước tích hợp ESG vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. ESG Company Tour là hoạt động vệ tinh của Diễn đàn ESG Việt Nam 2026 với chủ đề “Nắm bắt cơ hội - Dẫn dắt tăng trưởng”, do báo Dân trí khởi xướng và tổ chức. Tour đầu tiên đã diễn ra ngày 12/8 tại nhà máy Prime Tiền Phong (Phú Thọ) với chủ đề “Chuyển đổi xanh và quản trị hiệu quả cho doanh nghiệp SME”.