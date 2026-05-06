Tọa đàm "Quản trị tốt để hút vốn rẻ" diễn ra hôm nay

Việt Nam đã có những cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy các mục tiêu về môi trường, xã hội và quản trị (ESG) trên bình diện toàn cầu. Đáng chú ý, nước ta đã cam kết hợp tác nhằm giảm ít nhất 30% lượng khí thải methane toàn cầu so với năm 2020, với trọng tâm tập trung vào các lĩnh vực năng lượng, quản lý chất thải và nông nghiệp.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đặt mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050, đồng thời tiến tới loại bỏ dần nhiệt điện than vào năm 2040; giảm phát thải khí nhà kính. Động thái này được đánh giá là bước đi chủ động, phù hợp với định hướng phát triển bền vững và hội nhập sâu rộng với các mục tiêu khí hậu toàn cầu.

Nhằm lan tỏa thông điệp, truyền cảm hứng về phát triển bền vững, báo Dân trí tổ chức tọa đàm “Quản trị tốt để hút vốn rẻ - Kinh nghiệm từ các doanh nghiệp thành công". Tọa đàm diễn ra lúc 9h30 ngày 6/5 tại Hà Nội, là sự kiện vệ tinh của Diễn đàn ESG Việt Nam năm 2026 với chủ đề "Nắm bắt cơ hội - Dẫn dắt tăng trưởng".

Khách mời tham gia tọa đàm có TS Lê Xuân Nghĩa - Viện trưởng Viện Tư vấn phát triển bền vững (CODE), bà Nguyễn Ngọc Linh - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE, ông Phạm Xuân Hòa - Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Super Trường Phát.

Tọa đàm "Quản trị tốt để hút vốn rẻ - Kinh nghiệm từ các doanh nghiệp thành công" tập trung vào chữ G trong ESG (viết tắt của Governance - Quản trị doanh nghiệp). Đây là bộ tiêu chuẩn đánh giá hệ thống lãnh đạo, kiểm toán, kiểm soát nội bộ, quyền cổ đông; đạo đức kinh doanh nhằm đảm bảo doanh nghiệp hoạt động minh bạch, trách nhiệm và bền vững.

Tại tọa đàm, các diễn giả sẽ giải mã mối quan hệ giữa quản trị tốt và chi phí vốn thông qua những câu chuyện, kinh nghiệm ESG thực tế tại các doanh nghiệp hiện nay. Nhiều câu hỏi sẽ được các chuyên gia tài chính, lãnh đạo doanh nghiệp giải đáp, như kinh nghiệm làm sao để doanh nghiệp quản trị tốt, đạt tiêu chuẩn ESG để tiếp cận vốn rẻ? Doanh nghiệp bắt đầu phát triển ESG từ đâu, khi nào?