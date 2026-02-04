TNEX kết hợp Viettel Post ra mắt mô hình vay vốn mới trên nền tảng logistic

Bài toán vốn: Cần tức thời nhưng thường xuyên phải chờ đợi

Các cơ sở kinh doanh luôn tồn tại song song hai nhu cầu vốn: vốn ngắn hạn để chớp thời cơ và vốn dài hạn để duy trì hoạt động. Tuy khác biệt về thời hạn, cả hai đều chung một điểm nghẽn: khó khăn trong giai đoạn chuẩn bị hồ sơ và chứng minh tài sản.

Khoảng cách giữa nhu cầu cấp thiết và quy trình xét duyệt kéo dài đang tạo ra một lỗ hổng trong khả năng nắm bắt cơ hội và mở rộng quy mô. Điều các cơ sở kinh doanh và nhà bán hàng trực tuyến cần không chỉ là một kênh vay, mà còn là một cơ chế cung ứng vốn kịp thời, để biến ý tưởng thành hành động trong cùng một nhịp thở của thị trường.

Thay vì cải tiến từng phần, liên minh chiến lược giữa TNEX, Viettel Post và HiTech đưa ra một giải pháp đột phá: Cung ứng vốn lên tới 100 triệu chỉ sau 5 giây duyệt vay dựa trên cơ sở lịch sử giao dịch giữa khách hàng với Viettel Post mà không cần bất cứ tài sản thế chấp nào khác.

Mảnh ghép chiến lược: Cấu trúc một liên minh khác biệt

Ông Nguyễn Nam Phong - Tổng giám đốc Công ty cổ phần phát triển Hi-Tech Việt Nam, ông Nguyễn Thế Minh - Tổng giám đốc Công ty Tài chính TNHH MTV TNEX và ông Phùng Văn Cường - Tổng giám đốc Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel trong lễ hợp tác (Ảnh: TNEX)

Với định hướng tạo ra một lối tắt tài chính và nhúng dịch vụ cung ứng vốn trực tiếp vào hoạt động kinh doanh, nền tảng tài chính số TNEX đóng vai trò là đối tác chịu trách nhiệm phân phối vốn tức thời ngay khi xuất hiện nhu cầu thực tế của người kinh doanh đang sử dụng nền tảng Viettel Post.

Viettel Post với tầm nhìn logistics không chỉ là vận chuyển hàng hóa, mà là hạ tầng vận hành của thương mại hiện đại, nơi dòng hàng, dòng thông tin và dòng tiền được kết nối đồng bộ. Trên nền tảng đó, việc phát triển các dịch vụ tài chính gắn với logistics là bước đi chiến lược nhằm mở rộng hệ sinh thái, gia tăng giá trị và đáp ứng sát nhu cầu thực tế của người kinh doanh.

Và để thực hiện được điều đó, cầu nối kỹ thuật cao từ Hi-Tech là mảnh ghép không thể thiếu, với ưu thế công nghệ hiện đại và nền tảng phân tích dữ liệu thông minh, Hi-Tech sẽ giúp sự kết hợp giữa dòng hàng và dòng vốn trở nên dễ dàng, thuận tiện.

Liên minh này mở ra một bước ngoặt khi lần đầu tiên đưa dịch vụ tài chính vào nền tảng logistics của Viettel Post, giúp phá bỏ các rào cản truyền thống, với một quy trình trực tuyến. Thời hạn vay được thiết kế linh hoạt, từ 3 đến 24 tháng, không đòi hỏi tài sản thế chấp, chỉ cần căn cước công dân.

Chính sách phí rõ ràng, không phí ẩn, giúp người kinh doanh có thể tính toán và kiểm soát nguồn vốn một cách chủ động.

Ông Nguyễn Thế Minh - Tổng giám đốc TNEX - cho biết: “Trên con đường phát triển tài chính số, TNEX mong muốn mở rộng lưới điện tài chính rộng khắp, để các chủ hộ kinh doanh và người bán hàng trực tuyến có thể tiếp cận nguồn vốn nhanh chóng và chủ động hơn. Hợp tác này đã đem đến những đột phá mạnh mẽ cho phép chúng tôi hiện thực hóa điều đó”

Hợp tác giữa TNEX, Viettel Post và Hi-Tech kỳ vọng tạo ra một hệ sinh thái số liền mạch, nơi các chủ cơ sở kinh doanh có thể tiếp cận đồng thời nhiều dịch vụ thiết yếu, từ vốn, logistics đến vận hành, qua đó tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững trong kỷ nguyên số.

Trong thời gian đầu ra mắt, 300 khách hàng đầu tiên sử dụng dịch vụ, là chủ cơ sở kinh doanh trên nền tảng Viettel Post, sau khi đăng ký và nhận giải ngân khoản vay thành công qua kênh hợp tác sẽ được hoàn trả 300.000 đồng vào tài khoản.

Chương trình có hiệu lực tối đa 30 ngày kể từ ngày triển khai hoặc sẽ kết thúc sớm nếu hết ngân sách. Khoản hoàn tiền sẽ được chi trả sau khi khách hàng được xác nhận đã đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định.

Chi tiết khách hàng liên hệ số hotline của TNEX 1900 6954 để được hỗ trợ giải đáp mọi thắc mắc về sản phẩm.