TL Invest vào “Top 10 Thương hiệu mạnh quốc gia 2026”

Khi chăm sóc sức khỏe là gốc rễ của đầu tư

"Thương hiệu mạnh" không chỉ gói gọn trong những con số tăng trưởng doanh thu hay quy mô tài sản mà còn nằm ở khả năng thích nghi và cam kết đồng hành cùng chất lượng cuộc sống.

Với TL Invest, việc được vinh danh tại giải thưởng này là một sự khích lệ ý nghĩa trên con đường xây dựng hệ sinh thái đầu tư nhân văn mà doanh nghiệp kiên trì theo đuổi.

Ông Phạm Văn Lâm - Tổng giám đốc công ty cổ phần tư vấn đầu tư T&L - nhận giải thưởng “Thương hiệu mạnh quốc gia 2026” (Ảnh: BTC).

Theo đó, TL Invest chọn lối đi riêng, lấy chất lượng dịch vụ và sự trải nghiệm của khách hàng làm giá trị cốt lõi. Điểm khác biệt trong chiến lược của TL Invest nằm ở triết lý cá nhân hóa trải nghiệm.

Cụ thể, doanh nghiệp hiện tập trung vào các giải pháp chăm sóc sức khỏe chủ động, được coi là "mảnh ghép" then chốt để hoàn thiện phong cách sống hiện đại. Tại đây, khách hàng không chỉ tiếp cận với các dịch vụ lưu trú cao cấp mà quan trọng hơn là những liệu trình chăm sóc sức khỏe thân - tâm chuyên biệt.

Các liệu pháp này được thiết kế dựa trên nhu cầu riêng biệt của từng cá nhân. Bằng việc chú trọng vào sự giao thoa giữa tiện nghi hiện đại và các giá trị tinh thần, TL Invest hỗ trợ khách hàng làm chủ sức khỏe, tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn.

Đối với doanh nghiệp, mỗi sự chăm chút vào trải nghiệm cá nhân chính là khoản đầu tư bền vững nhất cho giá trị thương hiệu.

Sức mạnh từ đội ngũ tâm huyết

Để vận hành một hệ sinh thái đa lĩnh vực với những yêu cầu khắt khe về chất lượng, yếu tố con người luôn được TL Invest chú trọng. Đứng sau những thành quả bước đầu này là một đội ngũ nhân sự năng động, nhiệt huyết.

Theo đại diện TL Invest, chính sự gắn kết, dám nghĩ dám làm và luôn đặt mình vào vị trí của khách hàng đã giúp doanh nghiệp vững vàng qua những giai đoạn thử thách của thị trường.

TL Invest tiên phong các giải pháp chăm sóc sức khỏe chủ động (Ảnh: TL Invest).

“Đối với TL Invest, niềm tin từ cộng đồng vốn không tự nhiên mà có; đó là thành quả được bồi đắp kiên trì qua từng hành động nhỏ nhất, khởi nguồn từ sự thấu hiểu sâu sắc nhu cầu thực tế để mang lại những giá trị thực chất cho khách hàng”, đại diện công ty cho hay.

Chia sẻ về ý nghĩa của giải thưởng, đại diện TL Invest cho biết: "Việc lọt vào “Top 10 Thương hiệu mạnh quốc gia” là niềm tự hào, nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao. Đây không phải là đích đến cuối cùng, mà là một dấu mốc để tập thể TL Invest tiếp tục nhìn lại và hoàn thiện hơn nữa. Không chỉ đầu tư vào những giá trị hữu hình, tài sản lớn nhất chúng tôi theo đuổi chính là niềm tin và chất lượng sống của mỗi khách hàng".

Trong tương lai, TL Invest dự kiến sẽ tiếp tục đẩy mạnh số hóa trong công tác quản trị và không ngừng mở rộng hệ sinh thái để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.

Doanh nghiệp kiên định với tầm nhìn: “Ở bất kỳ giai đoạn nào của cuộc đời, từ tuổi trẻ sôi nổi đến khi về già, mỗi cá nhân đều xứng đáng được tận hưởng một cuộc sống trọn vẹn và khỏe mạnh cả thân - tâm”.