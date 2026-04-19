Tin tốt ra liên tục, thị trường vàng vẫn "có biến": Luật chơi mới lộ diện?

Sáng thứ sáu tuần qua, một tin tức chấn động phát đi từ Trung Đông: Iran tuyên bố mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz. Động thái này diễn ra ngay sau thông báo về lệnh ngừng bắn giữa Israel và Lebanon. Ngay sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng lên tiếng xác nhận thỏa thuận trên mạng xã hội Truth Social.

Theo logic thông thường của giới đầu tư, rủi ro địa chính trị hạ nhiệt đồng nghĩa với việc dòng tiền sẽ tháo chạy khỏi các tài sản trú ẩn an toàn.

Nhưng thực tế lại chứng minh điều ngược lại. Vàng đã tạo ra một diễn biến đầy bất ngờ trên bảng điện tử. Chỉ trong vòng vài giờ sau tin tức, giá vàng giao ngay vọt từ mức thấp 4.786 USD lên hơn 4.890 USD/ounce, đánh dấu tuần tăng giá thứ 4 liên tiếp.

Ngừng bắn tái định giá toàn bộ thị trường hàng hóa toàn cầu: dầu lao dốc, kim loại quý tăng mạnh nhờ Hormuz mở lại (Ảnh: BG).

Nghịch lý từ eo biển Hormuz và luật chơi mới

Tại sao rủi ro chiến tranh giảm mà vàng vẫn tăng? Câu trả lời nằm ở sự dịch chuyển vĩ mô khổng lồ mà lệnh ngừng bắn tạo ra.

Theo The Street, việc mở cửa lại eo biển Hormuz đã tạo ra hiệu ứng domino trên toàn thị trường hàng hóa và tài chính. Khi rủi ro gián đoạn nguồn cung năng lượng biến mất, giá dầu thô WTI lập tức lao dốc hơn 10%, rơi từ mức 102 USD mở tuần xuống sát 83,99 USD/thùng khi đóng cửa.

Sự sụp đổ của "phí rủi ro chiến tranh" trong giá dầu kéo theo kỳ vọng lạm phát hạ nhiệt nhanh chóng. Kết quả là, lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm rớt xuống mốc 4,23%, và đồng USD suy yếu xuống mức đáy 6 tuần.

Đó chính là "chìa khóa" của vấn đề. Vàng là tài sản không sinh lãi. Khi đồng USD yếu đi và lợi suất trái phiếu giảm, chi phí cơ hội để nắm giữ vàng trở nên rẻ hơn bao giờ hết, kích thích dòng tiền quốc tế đổ vào kim loại quý này.

Ông Daniel Pavilonis, chuyên gia tại RJO Futures chia sẻ với Kitco News rằng, sự sụt giảm của lợi suất trái phiếu 10 năm chính là tín hiệu lớn nhất. Động lực tăng giá của vàng hiện tại không còn đơn thuần phụ thuộc vào các cuộc khủng hoảng địa chính trị, mà đang phản ánh trực tiếp chu kỳ lãi suất.

Cẩn trọng với những "khoảng trống"

Dù thị trường đang hưng phấn, giới phân tích vẫn cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn. Eo biển Hormuz hiện tại dường như chỉ được mở "trên lý thuyết".

Truyền thông Iran nhấn mạnh các tàu thương mại đi qua đây vẫn cần có tuyến điều phối với lực lượng hải quân IRGC. Trong khi đó, lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ với Iran vẫn chưa được dỡ bỏ hoàn toàn cho đến khi có một thỏa thuận hòa bình chính thức.

Nếu những điểm nghẽn này bùng phát trở lại, rủi ro năng lượng sẽ tăng vọt và vàng sẽ tiếp tục chứng kiến những đợt biến động mạnh. Tuy nhiên, tâm lý chung của giới đầu tư lúc này vẫn là lạc quan.

Khảo sát hàng tuần của Kitco cho thấy 80% chuyên gia phố Wall và 70% nhà đầu tư cá nhân tin rằng giá vàng sẽ tiếp tục đi lên. Ông Rich Checkan, Chủ tịch Asset Strategies International, nhận định kim loại quý đang hưởng lợi khi "lý trí hơn chiếm ưu thế tại Trung Đông".

Dù vậy, dưới góc độ phân tích kỹ thuật, ông Darin Newsom từ Barchart.com lại đưa ra góc nhìn thận trọng. Ông chỉ ra rằng hợp đồng vàng tháng 6 đang trong trạng thái "quá mua" với chỉ báo stochastic hàng ngày lên tới gần 90%, và giá vẫn chưa thể vượt qua đường trung bình động 50 ngày ở mức 4.938,5 USD.

Dòng tiền lan tỏa và tâm điểm tuần tới

Báo cáo từ Capitalstreetfx cho thấy, lệnh ngừng bắn đã tái định giá toàn bộ thị trường hàng hóa toàn cầu. Đáng chú ý, đà tăng không chỉ tập trung ở vàng.

Dòng tiền đang chảy mạnh vào toàn bộ nhóm kim loại quý. Bạc đã trở thành tài sản tăng mạnh nhất tuần với mức tăng 6,52%, nhờ tính chất "kim loại kép" - vừa là hầm trú ẩn, vừa được hưởng lợi từ kỳ vọng nhu cầu công nghiệp phục hồi. Bạch kim và palladium cũng đồng loạt đi lên.

Ông Adam Button từ Forexlive gọi diễn biến hiện tại là một "giao dịch hòa bình". Ông lý giải rằng khi căng thẳng giảm, lực cầu mạnh mẽ từ các thị trường mới nổi đã nhanh chóng đỡ giá vàng.

Đồng tình với quan điểm này, chuyên gia Marc Chandler từ Bannockburn Global Forex khẳng định nhu cầu mua vàng từ Trung Quốc và Ba Lan vẫn đang tiếp diễn, tạo bệ phóng vững chắc cho kim loại quý.

Phần lớn chuyên gia và nhà đầu tư phố Wall dự báo giá vàng tăng (Ảnh: Tavex).

Sau khi "tiêu hóa" xong tin tức địa chính trị, ánh nhìn của giới đầu tư đang đổ dồn về các dữ liệu kinh tế nội địa Mỹ. Tuần tới, thị trường sẽ đặc biệt chú ý đến doanh số bán lẻ tháng 3, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp và chỉ số PMI.

Quan trọng hơn cả là phiên điều trần xác nhận ông Kevin Warsh làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Những phát biểu của tân Chủ tịch Fed - vốn được kỳ vọng mang giọng điệu ôn hòa - sẽ là la bàn định hướng cho chính sách tiền tệ trong thời gian tới.

Bất chấp việc vàng đang neo ở vùng giá cao kỷ lục, các ngân hàng lớn trên phố Wall vẫn đưa ra những dự báo cực kỳ tham vọng. Goldman Sachs kỳ vọng vàng sẽ đạt 5.400 USD, UBS dự báo 5.600 USD, và JPMorgan thậm chí đưa ra con số 6.300 USD/ounce.

"Xu hướng vẫn tăng nhưng có dấu hiệu kiệt sức gần vùng đỉnh," nhà phân tích Michael Moor lưu ý. Trong khi đó, chuyên gia Alex Kuptsikevich từ FxPro cảnh báo vàng có thể gặp rủi ro "mua tin đồn, bán sự thật".