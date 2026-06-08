Tín dụng tương đương 150% GDP, vì sao doanh nghiệp vẫn khó vay vốn?

Phát biểu tại Hội thảo "Mở khóa tăng trưởng - Động lực từ kinh tế tư nhân" do báo Thanh Niên tổ chức ngày 8/6, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ủy ban Kinh tế - Tài chính của Quốc hội, nhận định hiện nay khu vực kinh tế tư nhân đang đối mặt với các điểm nghẽn lớn cản trở quá trình phát triển.

Theo ông Hùng, điểm nghẽn đầu tiên là nghịch lý khi nền kinh tế không thiếu vốn nhưng doanh nghiệp lại gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận nguồn lực tài chính. Dù tín dụng ngân hàng vẫn là kênh dẫn vốn chủ yếu của nền kinh tế, các kênh vốn trung và dài hạn như thị trường trái phiếu doanh nghiệp, quỹ đầu tư hay các định chế tài chính trung gian vẫn phát triển chưa tương xứng với nhu cầu.

Phần lớn doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, vẫn khó tiếp cận tín dụng do thiếu tài sản bảo đảm, thiếu minh bạch tài chính cũng như còn hạn chế về năng lực quản trị.

Thực tế này cũng phản ánh rõ những bất cập trong cấu trúc tài chính của nền kinh tế Việt Nam hiện nay.

Tín dụng chiếm tới 150% GDP

Ông Hùng cho biết quy mô tín dụng toàn hệ thống trên GDP của Việt Nam hiện tại là khoảng 150% - mức rất cao so với nhiều quốc gia.

"Dường như các ngân hàng thương mại đang phải ôm cả vai trò của thị trường vốn khi sử dụng nguồn vốn huy động ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn", ông Hùng nhìn nhận.

Dưới góc độ điều hành vĩ mô, ông Hùng đặt câu hỏi cho ông Đào Văn Hà, Phó vụ trưởng Vụ Dự báo, thống kê - ổn định tiền tệ tài chính (Ngân hàng Nhà nước): "Thực trạng này xuất phát từ sự mất cân đối trong cấu trúc hệ thống tài chính hay do các kênh dẫn vốn khác phát triển chưa tương xứng? Và đâu là những giải pháp căn cơ để giảm bớt gánh nặng cho hệ thống ngân hàng trong thời gian tới".

Trả lời câu hỏi này, ông Đào Văn Hà cho biết tỷ lệ tín dụng trên GDP của Việt Nam hiện thuộc nhóm cao nhất thế giới trong số các nền kinh tế đang phát triển. Trong khi đó, thị trường vốn vẫn chưa phát triển tương xứng, khiến gánh nặng cung ứng vốn cho nền kinh tế chủ yếu dồn lên hệ thống ngân hàng.

Kiểm tra giao dịch tiền tại ngân hàng (Ảnh: Tiến Tuấn).

Theo ông Hà, đến cuối năm 2025, quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp đạt khoảng 1,2 triệu tỷ đồng, tương đương 9% GDP; vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt khoảng 10 triệu tỷ đồng, bằng 78% GDP. Các con số này cho thấy nguồn vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế hiện vẫn phụ thuộc lớn vào tín dụng ngân hàng.

"Tín dụng đang phải đảm nhận vai trò quá lớn trong việc cung ứng vốn cho nền kinh tế, đặc biệt là vốn trung và dài hạn", ông Hà nói và lưu ý đây là yếu tố tiềm ẩn nhiều rủi ro về thanh khoản và kỳ hạn. Bởi nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng chủ yếu là ngắn hạn nhưng lại phải đáp ứng nhu cầu vay trung và dài hạn ngày càng lớn của doanh nghiệp và nền kinh tế.

Ông Hà lưu ý, khi tỷ lệ tín dụng trên GDP vượt ngưỡng tối ưu, áp lực đối với lạm phát và an toàn tài chính quốc gia sẽ gia tăng, từ đó tác động tiêu cực đến ổn định kinh tế vĩ mô và tăng trưởng trong dài hạn.

Nguồn vốn đang bị "chôn" trong dự án treo cần được giải phóng

Để giảm áp lực cho hệ thống ngân hàng, đại diện Ngân hàng Nhà nước cho rằng, cần phát triển mạnh thị trường vốn, đưa đây trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn chủ lực của doanh nghiệp. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Việt Nam đang cần nguồn lực tài chính rất lớn để thúc đẩy tăng trưởng và hiện thực hóa các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.

Ông Hà cũng cho biết, Kết luận số 18 của Trung ương đã xác định rõ yêu cầu ưu tiên phát triển thị trường vốn trong nước và các kênh huy động vốn dài hạn, từng bước giảm sự phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng nhằm phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số.

"Việt Nam cần đẩy mạnh thu hút các dòng vốn chất lượng cao từ bên ngoài thông qua đầu tư trực tiếp, đầu tư gián tiếp và các khoản vay nước ngoài. Đây được xem là nguồn lực quan trọng để bổ sung vốn cho phát triển kinh tế giai đoạn 2025-2030 và tầm nhìn đến năm 2045", ông Hà nhấn mạnh.

Thực tế cho thấy, một lượng vốn khổng lồ của khu vực tư nhân và nền kinh tế đang bị "chôn" trong các dự án bất động sản treo, các quỹ đất vướng mắc pháp lý, nằm trong các kết luận thanh tra, kiểm tra hoặc bản án kéo dài.

Ông Võ Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), thẳng thắn nhìn nhận các dự án bất động sản treo, các quỹ đất vướng mắc pháp lý nằm trong các kết luận thanh tra, kiểm tra hoặc bản án kéo dài đã và đang gây ra sự lãng phí lớn. Yêu cầu đặt ra là phải sớm đưa các dự án ra thị trường, góp phần đưa cung - cầu gặp nhau.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu, trình ban hành nhiều cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ cho các dự án thuộc diện đã nêu.

Ông Tuấn đề cập đến Kết luận số 24 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 29/2026 của Quốc hội, Nghị định số 147/2026 của Chính phủ. Đây đều là cơ sở để tạo hành lang pháp lý, hướng dẫn cho các địa phương trong việc thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Quang cảnh hội thảo (Ảnh: Thanh Niên).

Theo vị phó cục trưởng, để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 chữ số, nhiều việc cần làm. Có việc cần làm ngay, mang lại tác động sớm; song cũng có việc đòi hỏi thời gian, bài bản. Trong đó, việc tháo gỡ các dự án bất động sản tồn đọng, kéo dài là nhóm có thể mang lại hiệu quả ngay, nếu thực hiện được sẽ mang lại rất nhiều tác động tích cực cho kinh tế - xã hội.

Hiện nay, các địa phương đang rất tích cực, quyết liệt rà soát những dự án bất động sản treo, các quỹ đất vướng mắc pháp lý, nằm trong các kết luận thanh tra, kiểm tra hoặc bản án kéo dài, để từ đó phân loại, có hướng xử lý phù hợp.

Ông Tuấn nhấn mạnh "tinh thần không cầu toàn", tức là không đặt nặng yêu cầu phải giải quyết cùng lúc toàn bộ dự án, mà sẽ có sự phân loại thành phần để đưa ra giải pháp tương ứng. Chẳng hạn với hàng ngàn dự án thì phải xác định dự án nào sai về mặt trình tự, thủ tục, chậm tiến độ, vi phạm về tiền sử dụng đất; nguyên nhân do khách quan hay chủ quan...

"Nguyên tắc là không hợp thức hóa sai phạm, nhưng đảm bảo cái gì có thể giải quyết ngay được thì sẽ giải quyết ngay để kịp thời khơi thông nguồn lực", ông Tuấn nhấn mạnh.