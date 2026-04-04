Tín dụng tại TPHCM tăng 14%, hơn 1,2 triệu tỷ đồng đổ về doanh nghiệp SME

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Khu vực 2 vừa công bố thông tin tổng huy động vốn của các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn TPHCM đến 31/3 ước đạt 5,3 triệu tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2025.

Với các lĩnh vực ưu tiên, dư nợ tín dụng dao động 3.100 tỷ đồng tới 1,2 triệu tỷ đồng... Dư nợ 1,2 triệu tỷ đồng là cho vay nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME).

Ở diễn biến khác, chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo Nghị quyết 33 ngày 11/3/2023 của Chính phủ với thông tin cụ thể là địa bàn TPHCM có 16 dự án được phê duyệt, trong đó có 4 dự án và 5 khách hàng đã được giải ngân theo gói tín dụng này.

Ngoài ra, các TCTD trên địa bàn TPHCM cũng giải ngân cho vay các dự án nhà ở xã hội ngoài địa bàn TPHCM với 3 dự án và 7 khách hàng.

Tình hình cho vay đối với các doanh nghiệp trong khu chế xuất - Khu công nghiệp tại địa bàn TPHCM, dư nợ đạt 305.000 tỷ đồng, tăng 3,24% so với cuối năm 2025. Chương trình bình ổn thị trường có doanh số cho vay lũy kế từ đầu năm đến nay đạt gần 3.807 tỷ đồng.