Thông qua hợp tác với Shinhan Finance, Tima hướng tới kết nối nhu cầu vay vốn với nguồn vốn từ tổ chức tài chính uy tín trên những điểm chạm số quen thuộc, giúp khách hàng có thêm lựa chọn tiếp cận những giải pháp tài chính thuận tiện và minh bạch.

Đại diện Shinhan Finance và Tima tại Lễ ký kết hợp tác chiến lược sáng ngày 17/11 tại TPHCM (Ảnh: Tima).

Tima và Shinhan Finance hợp tác mở rộng khả năng tiếp cận tài chính trên nền tảng số

Ngày 17/11 tại TPHCM Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima (Tima) và Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam (Shinhan Finance) đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU), đặt nền tảng phát triển các giải pháp tín dụng kết hợp năng lực công nghệ, kết nối khách hàng của Tima với năng lực cung cấp vốn của Shinhan Finance.

Sản phẩm đầu tiên được hai bên hướng tới phát triển là T-FAST, dành cho khách hàng sở hữu ô tô có đăng ký xe chính chủ với kỳ hạn vay linh hoạt đến 60 tháng. Sản phẩm có quy trình đăng ký đơn giản, xét duyệt trực tuyến, không yêu cầu khách hàng giao giấy đăng ký xe, giúp người vay tiếp cận nguồn vốn thuận tiện mà vẫn sử dụng phương tiện bình thường.

Theo mô hình hợp tác, Tima đóng vai trò kết nối và hỗ trợ đăng ký vay, trong khi Shinhan Finance trực tiếp thẩm định, phê duyệt và cung cấp khoản vay.

Điểm nổi bật của mô hình hợp tác này là khả năng kết nối khách hàng có nhu cầu vay vốn với các tổ chức tài chính thông qua nền tảng số. Thay vì phải tìm kiếm dịch vụ vay vốn qua nhiều kênh riêng biệt, khách hàng có thể tiếp cận sản phẩm tài chính ngay trong quá trình sử dụng các nền tảng số quen thuộc.

Cách tiếp cận này góp phần đơn giản hóa quy trình, tiết kiệm thời gian thực hiện thủ tục, đồng thời tạo điều kiện để khách hàng tiếp cận các dịch vụ vụ tài chính minh bạch.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Thực - Tổng Giám đốc Tima chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng lợi thế cạnh tranh của tài chính số trong giai đoạn tới không chỉ nằm ở quy mô nguồn vốn, mà còn ở khả năng kết nối nguồn vốn với các khoản vay phù hợp năng lực tài chính và khả năng trả nợ của khách hàng.

Tima đang hướng tới xây dựng một nền tảng tài chính thông minh dựa trên công nghệ và dữ liệu, nơi các tổ chức tài chính có thể mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng, đồng thời hỗ trợ người vay lựa chọn phù hợp với nhu cầu thực tế. Hợp tác với Shinhan Finance là một bước tiến trong định hướng đó, đồng thời góp phần thúc đẩy mô hình tài chính nhúng phát triển tại Việt Nam”.

Lễ ký kết đánh dấu bước tiến mới trong việc thúc đẩy dịch vụ tài chính số tại Việt Nam (Ảnh: Tima).

Tima phát huy lợi thế công nghệ và dữ liệu, xây dựng nền tảng kết nối tài chính

Thành lập năm 2016, Tima là một trong những doanh nghiệp tiên phong phát triển mô hình nền tảng kết nối tài chính ứng dụng công nghệ tại Việt Nam. Doanh nghiệp xây dựng nền tảng kết nối giữa người có nhu cầu vay vốn và các tổ chức tài chính, hướng tới mục tiêu giúp khách hàng tiếp cận các giải pháp tài chính nhanh chóng, thuận tiện và an toàn.

Năng lực của Tima được phát triển dựa trên bốn cấu phần chính gồm mạng lưới dữ liệu; năng lực chấm điểm tín dụng và phòng chống gian lận; mạng lưới đối tác cung cấp vốn; mạng lưới khách hàng. Đây là nền tảng giúp Tima nâng cao hiệu quả kết nối, kiểm soát chất lượng hồ sơ và mở rộng khả năng cung cấp các giải pháp tài chính phù hợp với nhu cầu thực tế.

Đến nay, Tima ghi nhận hơn 10 triệu người có nhu cầu đăng ký vay, khả năng kết nối trên 5.000 đơn vay mỗi ngày và đã xử lý hơn 1 triệu đơn vay sau 10 năm thành lập và phát triển. Doanh nghiệp chú trọng hoàn thiện quy trình tiếp nhận khách hàng trên môi trường số, nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ và tăng cường năng lực quản trị rủi ro nhằm tối ưu hiệu quả vận hành.

Trên cơ sở năng lực công nghệ và mạng lưới đối tác, Tima phát triển đa dạng các sản phẩm tài chính như vay bằng đăng ký ô tô, vay mua ô tô trả góp và vay tín chấp. Song song với việc mở rộng danh mục sản phẩm, Tima cũng phát triển thêm ứng dụng My Tima, hỗ trợ khách hàng đăng ký, theo dõi và quản lý khoản vay trực tuyến, từng bước số hóa hành trình tiếp cận dịch vụ tài chính.

Trong thời gian tới, Tima tiếp tục mở rộng hợp tác với các tổ chức tài chính, đầu tư công nghệ và nâng cao năng lực quản trị rủi ro. Thông qua việc kết nối ngày càng đa dạng các nguồn cung cấp vốn với nhu cầu thực tế của khách hàng, Tima hướng tới mục tiêu trở thành nền tảng kết nối tài chính dựa trên dữ liệu hàng đầu Việt Nam.