Tìm kiếm cơ hội giữa thị trường phân hóa: Lời khuyên từ quỹ mở

Nhận diện cơ hội đầu tư

VN-Index đang ở vùng cao lịch sử, dao động trên 1.900 điểm, song không phải nhà đầu tư nào cũng có lợi nhuận. Đằng sau đà tăng của chỉ số là thị trường phân hóa giữa các nhóm ngành và số ít cổ phiếu được dòng tiền lựa chọn.

Ông Võ Nguyễn Khoa Tuấn, Giám đốc Nghiệp vụ Cấp cao lĩnh vực Chứng khoán tại Dragon Capital nhìn nhận thị trường hiện nay không còn đơn giản như trước. Chọn doanh nghiệp tốt không đồng nghĩa với việc đảm bảo có lợi nhuận cao, nếu giá cổ phiếu không diễn biến như kỳ vọng.

Để duy trì hiệu suất đầu tư, Dragon Capital có những chiến lược linh hoạt nhằm liên tục thích ứng với bối cảnh thị trường mới. Nhờ vậy, Quỹ Đầu tư Chứng khoán Năng động Dragon Capital (DCDS) vẫn giữ vững được phong độ với tỷ suất lợi nhuận đạt 92,8% trong 3 năm qua (tính tại ngày 30/4/2026).

Trên bảng xếp hạng Fmarket, DCDS hiện là một trong 2 quỹ mở có quy mô tài sản lớn, nắm giữ trên 6.000 tỷ đồng của hơn 70.000 nhà đầu tư. DCDS cũng được mua nhiều trong tháng 4, tiếp tục duy trì mức độ được nhà đầu tư ưa chuộng.

Cơ hội giữa bối cảnh thị trường phân hóa

Chia sẻ trong buổi hội thảo trực tuyến Fund Insider với Fmarket vào chiều 15/5, ông Tuấn tiết lộ chiến lược đầu tư trong giai đoạn tới của DCDS vẫn được định hình bởi triết lý “linh hoạt đầu tư, không định kiến, quản trị rủi ro chủ động”.

Chuyên gia DCDS nhận định có 3 động lực tăng trưởng dài hạn mở ra chu kỳ mới cho thị trường Việt Nam. Đầu tiên là câu chuyện nâng hạng, khởi đầu với việc vào nhóm thị trường mới nổi của FTSE, xa hơn là gia nhập rổ chỉ số MSCI trong 2-3 năm tới và đón dòng vốn ngoại có thể lớn hơn 5-6 lần so với FTSE. Lộ trình hướng tới các tiêu chuẩn khắt khe của MSCI sẽ tạo ra áp lực tích cực, buộc thị trường trong nước tiếp tục cải cách và nâng cao chất lượng để thu hút định chế tài chính toàn cầu.

Song song đó là nội lực vĩ mô và sự quyết liệt của các nhà điều hành khi triển khai những chính sách đẩy mạnh đầu tư công, tháo gỡ các nút thắt kinh tế để thúc đẩy tăng trưởng. Động lực cấu trúc thứ 3 nằm ở làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu và xu hướng duy trì dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Dựa trên triển vọng này, Quỹ DCDS đã và đang đặt tầm ngắm vào 3 nhóm ngành tiềm năng trong trung hạn. Cụ thể, ngành ngân hàng là trụ cột, chiếm gần 40% tỷ trọng VN-Index với nhiều cổ phiếu đang có định giá rẻ (P/B từ 1.0 đến 1.5), ROE cao và dự kiến tăng trưởng lợi nhuận 15-20% mỗi năm.

Các cổ phiếu ngành vật liệu xây dựng (sắt, thép, xi măng, đá…) cũng sẽ hưởng lợi lớn từ việc gia tăng hạ tầng đầu tư công trong 5 năm tới. Hạ tầng phát triển sẽ thúc đẩy thị trường bất động sản, kéo theo triển vọng cho cổ phiếu các tập đoàn đa ngành có gốc bất động sản lớn.

Nhiều nhà đầu tư cho rằng nhóm Vingroup đã tăng “quá nóng”, bày tỏ e ngại khi DCDS gia tăng tỷ trọng vào cổ phiếu VIC và VHM. Tuy nhiên, ông Tuấn cho rằng nhận định “vùng đỉnh” thường mang tính chủ quan. Thực tế năm 2025, cũng giữa bối cảnh tăng cao tương tự, DCDS đã đầu tư vào VIC và VHM, góp phần đem lại mức tăng trưởng trên 30% cho quỹ.

Ông Tuấn cho biết thêm: “Mức tăng mạnh của Vingroup trong các năm qua là kết quả hoạt động của một tập đoàn hàng đầu đại diện cho sự tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam với đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp làm việc quyết liệt, hết tốc lực. Ngoài ra, câu chuyện nâng hạng lên thị trường mới nổi, dẫn đến xu hướng giải ngân mạnh của các quỹ đầu tư lớn cũng tạo nên chất xúc tác giúp các doanh nghiệp như Vingroup tăng trưởng tích cực”.

Lời khuyên quản trị rủi ro chủ động trước các biến số vĩ mô

Ngoài yếu tố “không thành kiến”, chiến lược của quỹ DCDS còn đặt yếu tố “chủ động quản trị rủi ro” lên hàng đầu. Thị trường dù sở hữu đến 3 động lực lớn trong trung hạn, song trước những biến số vĩ mô ngắn hạn, chuyên gia cho rằng cơ hội sẽ không dành cho tất cả.

Ông Tuấn đưa ra cách tiếp cận của quỹ: “DCDS không có định kiến cố định cho một kịch bản nào. Nếu lãi suất tăng cao hơn kỳ vọng, chúng tôi sẽ giảm tỷ trọng ở các doanh nghiệp nhạy cảm với lãi suất hoặc vay nợ cao. Nếu căng thẳng thương mại leo thang, chúng tôi tăng tỷ trọng vào các ngành hưởng lợi từ dịch chuyển chuỗi cung ứng. DCDS quản trị rủi ro bằng cách điều chỉnh tỷ lệ cổ phiếu và tiền mặt rất nhanh chóng theo diễn biến thị trường”.

DCDS là một trong những quỹ quy mô lớn nhưng vẫn duy trì hiệu suất đầu tư tốt. Quỹ ưu tiên các mã có thanh khoản tốt, phân bổ theo nhiều ngành, mua bán kỷ luật từng phần trong thời gian dài…, từ đó giảm rủi ro khi thị trường biến động và duy trì tăng trưởng. Nhờ định hướng đầu tư và mức sinh lời kép 24,5%/năm 3 năm qua, DCDS được nhiều nhà đầu tư tin tưởng gửi gắm tài sản, thay vì theo dõi thị trường liên tục hay giao dịch dày đặc.