Tiêu thụ điện miền Bắc tăng vọt, tiến sát giới hạn vận hành

Nhu cầu tiêu thụ điện trong tháng 5 tăng cao hơn dự kiến

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 diễn ra ngày 3/6, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cho biết tăng trưởng phụ tải tại miền Bắc đã vượt mức 28%, khiến hệ thống điện khu vực này tiến sát giới hạn vận hành.

Trong khi công suất tối đa mà hệ thống điện miền Bắc có thể đáp ứng khoảng 31GW thì hiện nay phụ tải đã lên tới 30,5GW. Đây là thách thức rất lớn đối với công tác điều hành cung ứng điện trong thời gian tới.

Đáng chú ý, dự báo từ nay đến cuối năm, đặc biệt trong 7 tháng còn lại, áp lực đối với hệ thống điện vẫn tiếp tục gia tăng khi nền kinh tế tăng trưởng cao, sản xuất công nghiệp tăng tốc và thời tiết được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp.

Trước tình hình đó, Bộ Công Thương đang triển khai đồng bộ các giải pháp cả về phía cung và phía cầu nhằm bảo đảm cân bằng hệ thống điện quốc gia.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng (Ảnh: VGP).

Khuyến khích doanh nghiệp dịch chuyển hoạt động tiêu thụ điện khỏi các khung giờ cao điểm

Về phía cầu, Bộ Công Thương đang nghiên cứu điều chỉnh, hoàn thiện các quy định liên quan đến chương trình điều chỉnh phụ tải điện nhằm nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện trong các thời điểm nhu cầu tiêu thụ tăng cao.

Các giải pháp này hướng tới việc khuyến khích doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch chuyển hoạt động tiêu thụ điện khỏi các khung giờ cao điểm, nhất là vào buổi tối.

Theo Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng, việc điều chỉnh phụ tải có thể tác động đến một số nhóm doanh nghiệp đang sản xuất trong giờ cao điểm, song đây là giải pháp cần thiết để tối ưu hóa nguồn điện hiện có, giảm nguy cơ quá tải hệ thống và bảo đảm cung ứng điện ổn định.

Bộ Công Thương cũng kiến nghị các bộ, ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền, trao đổi với cộng đồng doanh nghiệp và các nhóm khách hàng sử dụng điện lớn nhằm tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai các giải pháp điều hành phụ tải.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cho biết các chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ về bảo đảm cung ứng điện đã được cụ thể hóa bằng các kế hoạch hành động và yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc.

Để chủ động ứng phó với các kịch bản tăng trưởng kinh tế và nhu cầu điện năng, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng cho biết Bộ Công Thương đã xây dựng các kịch bản điều hành.

Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, việc chuẩn bị các kịch bản từ sớm giúp nâng cao khả năng ứng phó trước những biến động của thời tiết, thị trường năng lượng, đồng thời tạo dư địa để hệ thống điện thích ứng với nhu cầu tiêu thụ điện trong giai đoạn cao điểm.

Trong bối cảnh nền kinh tế đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng cao, nhu cầu sử dụng điện tiếp tục gia tăng, việc bảo đảm nguồn điện không chỉ là nhiệm vụ của ngành điện mà còn đòi hỏi sự chung tay của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân.

Sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, điều chỉnh phụ tải hợp lý và chủ động các phương án cung ứng sẽ là những giải pháp quan trọng góp phần giữ vững an ninh năng lượng, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.