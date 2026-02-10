Tiêu dùng 2026: Vượt qua "ảo giác rẻ" và bẫy FOMO thời lạm phát

Đầu tháng 2, một tín hiệu tưởng chừng tích cực xuất hiện trên thị trường: Tâm lý người tiêu dùng Mỹ tăng lên mức cao nhất trong 6 tháng, theo khảo sát của Đại học Michigan được Reuters dẫn lại. Sau nhiều tháng u ám vì lạm phát và bất ổn kinh tế, sự cải thiện này cho thấy niềm tin đang dần quay trở lại.

Tuy nhiên, Reuters lưu ý rằng bức tranh lạc quan ấy không phân bổ đồng đều. Mức cải thiện chủ yếu đến từ nhóm người có tài sản tài chính và danh mục đầu tư, trong khi phần lớn các hộ gia đình vẫn bị ám ảnh bởi chi phí sinh hoạt cao, nợ tiêu dùng và rủi ro thị trường lao động. Nói cách khác, tâm lý tiêu dùng đang phục hồi theo “hình chữ K”.

Chính sự lệch pha này tạo ra một trạng thái rất đặc trưng của năm 2026: Người tiêu dùng vừa sợ giá còn tăng, vừa không dám chi quá tay. Họ sẵn sàng mua sắm, nhưng chỉ khi cảm thấy “đáng tiền”, “không mua thì sẽ thiệt”.

Điều đó lý giải vì sao dù niềm tin cải thiện, chi tiêu tiêu dùng toàn cầu vẫn chưa bùng nổ mạnh mẽ. Thay vào đó, hành vi mua sắm trở nên tính toán hơn, nhưng cũng dễ bị kích hoạt bởi các yếu tố tâm lý.

Mối lo ngại về giá cả gia tăng và rủi ro mất việc vẫn phổ biến, khiến nhiều gia đình cẩn trọng khi chi tiêu (Ảnh: Medium).

Bẫy tâm lý mua sắm trong thời lạm phát: FOMO nguy hiểm hơn giá cả

Trong môi trường lạm phát kéo dài, nỗi sợ bỏ lỡ (FOMO) trở thành một trong những động lực mua sắm mạnh nhất. Khi giá cả liên tục được nhắc đến như một rủi ro “có thể tăng tiếp”, nhiều người tự thuyết phục bản thân rằng mua sớm là lựa chọn khôn ngoan.

Các nền tảng thương mại điện tử và mạng xã hội càng khuếch đại tâm lý này. Với sự hỗ trợ của AI, quảng cáo được cá nhân hóa đến mức “đúng người, đúng thời điểm”, khiến quyết định mua sắm mang tính cảm xúc nhiều hơn lý trí.

Forbes, trong báo cáo về xu hướng tiêu dùng năm 2026, chỉ ra rằng người mua ngày càng dễ rơi vào “ảo giác rẻ” thông qua các hình thức mua trả sau, trả góp 0% hay hoàn tiền qua ví điện tử. Những công cụ này giúp giảm áp lực chi trả tức thời, nhưng lại khiến tổng chi tiêu dài hạn phình to hơn dự kiến.

Theo Forbes, tiêu dùng bốc đồng không còn là hành vi phổ biến như giai đoạn bùng nổ hậu đại dịch, song nó vẫn tồn tại dưới một hình thức tinh vi hơn, đó là mua sắm để giải tỏa lo âu tài chính. Thay vì mua nhiều, người tiêu dùng chọn mua những món đem lại cảm giác an tâm, thoải mái hoặc “tự thưởng” vừa phải.

Chính trong bối cảnh này, khái niệm “tiêu dùng phòng thủ” bắt đầu định hình rõ nét: Không chi tiêu vì hưng phấn, nhưng cũng không đóng băng hoàn toàn các quyết định mua sắm.

Tiêu dùng thông minh 2026: Chi tiền có chiến lược

Các chuyên gia tài chính cá nhân đồng thuận rằng, tiêu dùng thông minh trong năm 2026 không nằm ở việc cắt chi bằng mọi giá, mà ở cách phân bổ và kiểm soát dòng tiền.

Thay vì coi mọi khoản chi là rủi ro, người tiêu dùng đang chia chi tiêu thành các lớp ưu tiên rõ ràng. Những khoản thiết yếu như thực phẩm, y tế, bảo hiểm hay giáo dục tiếp tục được bảo vệ. Trong khi đó, các chi phí sinh hoạt khác được tối ưu bằng cách so sánh nhà cung cấp, thay đổi thói quen sử dụng hoặc mua theo gói.

Một xu hướng nổi bật khác được Forbes ghi nhận là mua ít hơn nhưng mua kỹ hơn. Người tiêu dùng sẵn sàng trả giá cao hơn cho những sản phẩm bền, có giá trị sử dụng dài hạn, thay vì liên tục thay mới. Điều này thể hiện rõ trong các danh mục như đồ gia dụng, nội thất, chăm sóc sức khỏe và cải thiện không gian sống.

Bên cạnh đó, mua đúng thời điểm đang trở thành chiến lược quan trọng hơn săn sale. Việc chờ qua cao điểm nhu cầu, mua cuối vòng đời sản phẩm hoặc mua trái mùa giúp tiết kiệm đáng kể mà không đánh đổi chất lượng. Đây là cách người tiêu dùng chủ động kiểm soát chi tiêu, thay vì bị cuốn theo nhịp khuyến mãi.

Reuters cũng nhấn mạnh rằng trong môi trường lãi suất và thu nhập còn nhiều biến động, việc kiểm soát các khoản mua trả sau là yếu tố then chốt để tránh rủi ro tài chính cá nhân. Tiêu dùng thông minh không phải là “trả được”, mà là có nên trả hay không.

Năm 2026 chứng kiến sự dịch chuyển rõ rệt trong hành vi người mua: Họ không ít mua hơn, mà mua “đúng giá trị hơn” (Ảnh: Merca20).

Giữa lạm phát chưa hạ nhiệt và cơn sóng mua sắm ngày càng tinh vi, tiêu dùng thông minh không còn là một lựa chọn mang tính đạo đức hay thói quen, mà đã trở thành kỹ năng tài chính thiết yếu.

Người tiêu dùng 2026 không còn chạy theo giá rẻ bằng mọi giá, cũng không đóng băng chi tiêu vì sợ hãi. Họ học cách chi tiền có chiến lược, ưu tiên giá trị dài hạn và giữ quyền chủ động trước các tác động tâm lý.

Trong một năm được dự báo còn nhiều biến động, làm chủ quyết định tiêu dùng có lẽ chính là cách thiết thực nhất để mỗi cá nhân tự bảo vệ mình trước lạm phát và trước cả những cám dỗ mua sắm ngày càng tinh vi.