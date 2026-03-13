Tiết kiệm tại HDBank, khách hàng nhận 3 tỷ đồng từ chương trình “Tiết kiệm tỷ phú”

Chị Lê Quang Hạnh Phúc - chủ nhân giải thưởng - chia sẻ: “Trước giờ tôi vẫn nghĩ cái tên của mình có thể mang lại may mắn. Nhưng chưa bao giờ tưởng tượng rằng may mắn lại có thể hữu hình đến như vậy, như một món quà mà tôi chưa từng nghĩ tới trong đời”.

Chị Lê Quang Hạnh Phúc (TPHCM) đã trở thành chủ nhân của giải thưởng lớn nhất - Sổ tiết kiệm 3 tỷ đồng (Ảnh: HDBank).

Khoảnh khắc bất ngờ khi nhận tin trúng thưởng, chị Hạnh Phúc cho biết cảm giác đầu tiên khi nhận được cuộc gọi thông báo mình là khách hàng may mắn trúng giải thưởng 3 tỷ đồng là không thể tin nổi.

“Khoản tiền tôi gửi đã từ năm ngoái rồi. Sau khi gửi xong thì tôi gần như yên tâm và cũng không chờ mong gì thêm. Vì vậy khi nghe thông báo mình trúng thưởng, tôi thật sự rất bất ngờ”, chị kể.

Niềm vui đến bất ngờ khiến chị phải mất một lúc mới có thể tin rằng may mắn lớn ấy đã thực sự đến với mình. “Ban đầu tôi còn nghĩ chắc mình nghe nhầm. Không ngờ ngân hàng lại có những chương trình khuyến mãi thật sự như vậy và mình lại là người may mắn”, chị Phúc cho biết.

100 khách hàng đã trúng thưởng trong đợt quay số đặc biệt ngày 12/3, danh sách được công bố đầy đủ trên website chính thức của HDBank (Ảnh: HDBank).

Hơn một thập kỷ gắn bó với HDBank

Chia sẻ về hành trình trở thành khách hàng của HDBank chị Hạnh Phúc nói: “Thời điểm đó anh họ tôi đang giao dịch tại ngân hàng nên giới thiệu. Tôi mở tài khoản và gửi tiền từ đó đến nay cũng đã hơn 10 năm”.

Trong suốt thời gian giao dịch, chị hài lòng với nhiều yếu tố, từ mức lãi suất đến trải nghiệm dịch vụ: “Lãi suất ở đây khá tốt so với nhiều nơi khác. Ứng dụng ngân hàng cũng rất dễ sử dụng. Và các bạn nhân viên giao dịch thì rất dễ thương, hỗ trợ khách hàng rất nhiệt tình”.

Trước đó, trong 3 đợt quay số đầu tiên, có 3 khách hàng đã trúng thưởng xe SH150i (Ảnh: HDBank).

Tiết kiệm - Thói quen nhỏ tạo nền tảng tài chính lớn

Là một nhân viên văn phòng, chị Hạnh Phúc cho biết bản thân không có nhiều thời gian để theo dõi các kênh đầu tư phức tạp.

Chị chọn gửi tiết kiệm như một cách tích lũy ổn định. Với chị, tiết kiệm là cách đơn giản, như một thói quen, nhưng giúp bản thân luôn cảm thấy an tâm.

Từ một khoản tiền gửi tiết kiệm quen thuộc, bất ngờ trở thành chủ nhân giải thưởng 3 tỷ đồng khiến chị Hạnh Phúc vẫn còn nhiều cảm xúc và chưa kịp suy nghĩ về việc làm gì với khoản tiền này. Tuy nhiên, chị khẳng định sẽ tiếp tục gửi tiết kiệm tại HDBank.

Chị Hạnh Phúc cho rằng những chương trình khuyến mại như thế này mang lại thêm niềm vui cho khách hàng: “Bấy lâu nay gửi tiết kiệm ở ngân hàng là tôi đã rất hài lòng rồi. Nhưng khi có thêm những chương trình như thế này, khách hàng lại có cơ hội nhận được những phần quà thật sự. Điều đó khiến việc tiết kiệm trở nên thú vị hơn”.

Chị cũng bày tỏ mong muốn ngân hàng sẽ tiếp tục tổ chức thêm nhiều chương trình tương tự để nhiều khách hàng có thêm cơ hội may mắn.

Khách hàng hào hứng đến tham gia lễ quay số công khai của HDBank (Ảnh: HDBank).

Khi tiết kiệm trở thành thói quen của thời đại số

Theo chị Hạnh Phúc, trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ, việc sử dụng các dịch vụ tài chính số ngày càng trở nên phổ biến. Ngày nay, mọi người quen sử dụng tài khoản ngân hàng và các dịch vụ tài chính trực tuyến. Vì vậy việc tiết kiệm qua ngân hàng cũng dần trở thành nhu cầu tự nhiên.

Với chị, việc tích lũy tài chính không chỉ là câu chuyện của hiện tại mà còn là nền tảng cho sự ổn định lâu dài: “Tiết kiệm vẫn luôn là một kênh an toàn. Và khi vừa có thể tích lũy, vừa có thêm cơ hội nhận được những bất ngờ may mắn như thế này thì đó thật sự là một niềm vui lớn”.

Khoảnh khắc nhận giải thưởng từ HDBank có lẽ sẽ còn được chị Lê Quang Hạnh Phúc nhớ mãi bởi đôi khi, hạnh phúc thật sự có thể đến từ một quyết định rất giản dị: bắt đầu tiết kiệm từ hôm nay.

Diễn ra từ tháng 11/2025, “Tiết kiệm tỷ phú” là chương trình ưu đãi quy mô lớn của HDBank với tổng giá trị giải thưởng gần 6 tỷ đồng. Trong hơn ba tháng triển khai, chương trình đã thu hút 120.274 khách hàng trên toàn quốc tham gia với 226.147 sổ tiết kiệm được mở, nhờ kết hợp hài hòa giữa giải pháp tích lũy an toàn, lãi suất cạnh tranh và cơ hội nhận các giải thưởng giá trị.

Theo đó, khách hàng gửi tiết kiệm từ 50 triệu đồng với kỳ hạn từ 1 tháng trở lên sẽ nhận được mã dự thưởng để tham gia các kỳ quay số trúng thưởng hấp dẫn.

Qua 4 đợt quay số trúng thưởng, chương trình đã trao hơn 300 phần thưởng giá trị cho các khách hàng may mắn trên toàn quốc.

Chủ nhân của giải thưởng đặc biệt trị giá 3 tỷ đồng là khách hàng Lê Quang Hạnh Phúc - gửi tiền tại Trung tâm kinh doanh (TPHCM) được xác định thông qua livestream quay số may mắn vào ngày 12/3.

Nhiều phần quà hấp dẫn đã được trao tặng như sổ tiết kiệm trị giá 500 triệu đồng, xe SH 125i, Smart TV Samsung 85 inch, robot hút bụi, máy lọc không khí, thẻ ATM Napas trị giá đến 6,8 triệu đồng cùng nhiều quà tặng thiết thực khác.