Tiếp tục áp thuế chống bán phá giá đường Thái Lan đến năm 2031

Bộ Công Thương vừa quyết định gia hạn thêm 5 năm, đến ngày 15/6/2031, biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Thái Lan, đồng thời tiếp tục duy trì biện pháp chống lẩn tránh đối với đường mía từ Campuchia, Malaysia, Myanmar, Lào và Indonesia.

Kết quả rà soát cuối kỳ cho thấy sau 5 năm áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại, ngành mía đường trong nước đã phục hồi rõ nét. Lượng đường nhập khẩu từ Thái Lan giảm mạnh từ 924.000 tấn xuống còn 82.000 tấn trong niên vụ 2022-2023 và 274.000 tấn trong niên vụ 2024-2025.

Sản lượng đường trong nước tăng 1,7 lần so với niên vụ 2020-2021, đạt hơn 1,2 triệu tấn; doanh thu và lợi nhuận của ngành lần lượt tăng 1,63 lần và 2,49 lần.

Diện tích thu hoạch mía tăng gần 50%, từ 128.666 ha lên 192.660 ha; sản lượng mía tăng từ 6,74 triệu tấn lên 12,43 triệu tấn. Năng suất bình quân cũng tăng từ 60,7 tấn/ha lên tới 70 tấn/ha. Số hộ nông dân trồng mía tăng từ hơn 151.000 hộ lên khoảng 225.000 hộ, góp phần duy trì sinh kế và phát triển kinh tế tại nhiều địa phương.

Sản phẩm đường mía (Ảnh: MOIT).

Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định vẫn tồn tại nguy cơ hàng hóa nhập khẩu từ Thái Lan tiếp tục hoặc tái diễn hành vi bán phá giá và nhận trợ cấp nếu chấm dứt biện pháp.

Giá đường Thái Lan đang ở mức thấp, lượng nhập khẩu có xu hướng tăng trở lại trong hai niên vụ gần đây và có thể gây sức ép đáng kể lên ngành sản xuất trong nước.

Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương kết luận việc duy trì các biện pháp phòng vệ thương mại là cần thiết nhằm ngăn ngừa nguy cơ tái diễn thiệt hại đối với ngành mía đường Việt Nam.

Sau khi quyết định có hiệu lực, cơ quan này sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục theo dõi, giám sát tình hình nhập khẩu và việc thực thi các biện pháp phòng vệ thương mại theo quy định.