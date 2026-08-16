Tiến sĩ vật lý đứng sau công ty khởi nghiệp âm nhạc AI trị giá 5 tỷ USD

Giữa một khán phòng hòa nhạc tối om ở Boston (Mỹ), Mikey Shulman hai tay giả vờ lướt trên một cây đàn phím tưởng tượng, ánh mắt dán chặt vào ban nhạc rock Anh Echo & the Bunnymen trên sân khấu. Anh từng mơ được đứng ở một nơi như thế: học piano từ nhỏ, chơi bass trong các ban nhạc suốt thời trung học và đại học. Dù đã từ bỏ giấc mơ trở thành nhạc sĩ chuyên nghiệp, Shulman dồn cả cuộc đời cho một mục tiêu mới: giúp tất cả mọi người, ở khắp mọi nơi, đều có thể làm ra âm nhạc.

"Instagram của âm nhạc"

Shulman là đồng sáng lập kiêm giám đốc điều hành (CEO) của Suno, công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) có trụ sở tại bang Massachusetts, Mỹ, cho phép người dùng trở thành "ngôi sao nhạc rock" mà không cần chạm vào bất kỳ nhạc cụ nào: chỉ cần gõ vài chữ mô tả, ứng dụng sẽ lập tức cho ra một ca khúc hoàn chỉnh. Người dùng trả phí còn có thể huấn luyện Suno bằng chính giọng của mình.

Hơn 100 triệu người đã dùng sản phẩm này kể từ năm 2023, và hơn 2 triệu người sẵn sàng trả tới 30 USD mỗi tháng. Shulman tin rằng Suno sẽ làm cho âm nhạc điều mà Instagram đã làm cho nhiếp ảnh: không phải ai cũng là nhiếp ảnh gia huyền thoại, nhưng ai cũng có thể đăng một tấm ảnh selfie; không phải ai cũng là ngôi sao ca nhạc, nhưng giờ đây ai cũng có thể "xuất xưởng" một bản ballad.

Shulman, đồng sáng lập kiêm giám đốc điều hành (CEO) của Suno (Ảnh: thetwentyminutevc)

"Chúng tôi sẽ thay đổi cách con người giải trí. Ngồi trên xe lướt điện thoại mấy tiếng, xong bạn thấy mình tệ hại. Nhưng cùng nhau làm nhạc trên xe một tiếng, bạn thấy tuyệt vời," Shulman nói.

Anh đã thuyết phục được giới đầu tư tin vào tầm nhìn ấy, huy động gần 1 tỷ USD. Suno hiện được định giá hơn 5 tỷ USD, dẫn đầu tuyệt đối trong lĩnh vực âm nhạc AI.

Cơn địa chấn trong ngành công nghiệp âm nhạc

Thế nhưng, hai trong ba tập đoàn âm nhạc lớn nhất thế giới - Universal Music Group và Sony Music - đã kiện Suno vì vi phạm bản quyền, cáo buộc công ty "đánh cắp" tác phẩm của họ để huấn luyện mô hình AI. Cổ phiếu của nhiều hãng đĩa và cả Spotify gần đây sụt giảm vì giới đầu tư lo ngại AI có thể tàn phá ngành âm nhạc, khi nhạc AI ập đến đúng lúc cơn bùng nổ streaming (phát trực tuyến) bắt đầu chững lại: năm ngoái, hơn 37 triệu bài hát đã được tải lên các nền tảng streaming, khoảng 106.000 bài mỗi ngày.

Shulman cho rằng những người bi quan đã nhầm: "Sẽ không có chuyện nghệ sĩ AI thống trị. Sẽ là những nghệ sĩ dùng AI để làm nghệ thuật và tiếp cận người hâm mộ. Đằng sau mọi thứ vẫn sẽ là con người."

Shulman khẳng định Suno sẽ làm tăng cả thời gian lẫn số tiền mọi người dành cho âm nhạc. Còn nếu anh sai, Suno có thể trở thành một trong những "bong bóng" đáng chú ý nhất của kỷ nguyên AI, tuôn ra thứ "rác AI" thay thế chính những nghệ sĩ mà anh hết mực yêu quý.

Từ vật lý lượng tử đến phòng thu ảo

Shulman, 39 tuổi, là một nhà vật lý gần như không có kinh nghiệm trong ngành âm nhạc hay phần mềm tiêu dùng. "Xét trên giấy tờ, tôi chắc chắn không có nền tảng phù hợp", anh thừa nhận.

Khi đang học năm cuối tiến sĩ vật lý lượng tử tại Đại học Harvard, Shulman làm bán thời gian cho công ty phần mềm tài chính Kensho và kết thân với ba người sau này cùng sáng lập Suno: Georg Kucsko, Martin Camacho và Keenan Freyberg. Cuối năm 2021, họ nhận ra hai điều: họ thích làm việc cùng nhau, và lĩnh vực âm thanh AI còn rất nhiều đất để khai phá.

Cả nhóm rời Kensho và lập ra Suno, cái tên có nghĩa là "hãy lắng nghe" trong tiếng Hindi. Ban đầu, công ty phát triển công nghệ chuyển văn bản thành âm thanh, nhưng các lập trình viên bên ngoài khi vọc phần mềm lại chỉ muốn... làm nhạc. Nhóm vui vẻ chuyển hướng, và tháng 11/2023, Suno ra mắt sản phẩm giúp việc tạo bài hát dễ như chụp ảnh bằng điện thoại. Giữa lúc giới đầu tư đang rót hàng chục tỷ USD vào các startup AI, Shulman quảng bá Suno như "TikTok hay Snapchat tiếp theo": trong hai năm đầu, anh huy động khoảng 125 triệu USD, đưa định giá công ty lên gần 550 triệu USD.

Vụ kiện của các "ông lớn"

Vài tháng trước khi Suno ra mắt, một ca khúc dùng AI giả giọng Drake và The Weeknd không xin phép đã lan truyền trên các nền tảng streaming, gieo rắc nỗi sợ cho giới nghệ sĩ và cả ngành công nghiệp. Các hãng đĩa, vốn đã dành gần hai thập kỷ chống lại các công nghệ mới, từ Napster đến YouTube, có sẵn một "kịch bản" quen thuộc để buộc các công ty công nghệ phải mua giấy phép sử dụng nhạc. Mức định giá cao ngất của Suno đã biến công ty thành mục tiêu, và tháng 6/2024, các hãng đĩa lớn đồng loạt khởi kiện.

Người đứng đầu Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Mỹ (RIAA) tuyên bố việc Suno coi chuyện sao chép sự nghiệp của nghệ sĩ để trục lợi mà không xin phép là "công bằng" đã làm tổn hại triển vọng của một nền AI đổi mới thực thụ. Sam Hendel, nhà đầu tư nổi tiếng trong lĩnh vực tác quyền âm nhạc, thì gọi đây là vụ "đánh cắp có chủ đích" nhằm vào mọi nghệ sĩ lớn trong 75 năm qua, từ Led Zeppelin đến Michael Jackson.

Về phần mình, Suno lập luận công nghệ của họ được thiết kế để tạo ra bài hát mới chứ không sao chép bài hát cũ, đồng thời thừa nhận đã huấn luyện mô hình trên các tác phẩm có bản quyền - việc đó có hợp pháp hay không vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ. Cuối tháng 7, Suno thua một vụ kiện bản quyền tại Đức; công ty tuyên bố không đồng tình với phán quyết.

Cái bắt tay với Warner

Warner Music vốn cũng nằm trong nhóm nguyên đơn ban đầu. Vài tháng sau khi đơn kiện được nộp, Shulman chủ động liên hệ với Robert Kyncl, giám đốc điều hành của Warner: cuộc sống của Suno sẽ dễ thở hơn nhiều nếu giữ được quan hệ tốt với những công ty nắm phần lớn kho nhạc của thế giới phương Tây.

Kyncl là lãnh đạo hãng đĩa duy nhất từng làm trong ngành công nghệ, với gần 20 năm ở Netflix và YouTube - nơi ông từng là "cái gai" trong mắt các hãng đĩa và hãng phim, giống hệt vị thế của Shulman bây giờ. Qua nhiều bữa tối và cuộc gọi video, hai người dần tìm được tiếng nói chung: nhạc AI đang lan nhanh, và sức hút của Suno đã thuyết phục Kyncl rằng hai bên nên hợp tác.

Họ dàn xếp vụ kiện và ký thỏa thuận vào tháng 11/2025: Warner cấp phép tác phẩm của các nghệ sĩ cho Suno, đổi lấy một phần doanh thu không được tiết lộ. "Đây là một dòng doanh thu hoàn toàn mới," Kyncl nói.

Thỏa thuận khiến Kyncl hứng chịu chỉ trích từ chính các đồng nghiệp. Sony và Universal vẫn theo đuổi vụ kiện, và các hãng đĩa cho rằng phần lớn nhạc AI là "rác": nhạc AI hiện chiếm hơn một nửa số bài hát tải lên các dịch vụ streaming mỗi ngày, nhưng chỉ chiếm chưa đến 0,5% tổng thời lượng nghe.

Kyncl gạt bỏ phần lớn chỉ trích, coi đó là "chứng cuồng loạn AI". Ông kể chuyện ghé một nhà hàng ở New York và phát hiện quán đang phát những bài hát từ Suno do chính chủ quán tự làm. Trong khi Warner gần như không thu được đồng nào khi nhà hàng phát nhạc của hãng, thì sắp tới, công ty của ông sẽ được chia doanh thu từ Suno.

Suno cho biết sẽ tích hợp các ca khúc từ Warner vào cuối năm nay; người dùng có thể phối lại (remix) tác phẩm của những tên tuổi lớn, nhưng chỉ khi chính nghệ sĩ đồng ý. Dù vậy, thỏa thuận chỉ giải quyết được một phần: Warner mới là hãng đĩa lớn thứ ba, chiếm chưa đến 20% tổng thời lượng nghe nhạc tại Mỹ.

Chinh phục giới nghệ sĩ

Cuối tháng 6, Paul Sinclair - người dẫn dắt đội ngũ kết nối với giới kinh doanh âm nhạc của Suno - tiếp đón vài chục nhạc sĩ và lãnh đạo ngành tại một câu lạc bộ tư nhân ở Hollywood, ưu tiên mời các nghệ sĩ trẻ mới nổi. Sinclair từng gắn bó gần cả sự nghiệp với Warner và về Suno vì tin đây là bước đột phá công nghệ vĩ đại tiếp theo của âm nhạc, nhưng ông cũng hiểu tình thế phức tạp đến mức nào. "Có người phấn khích. Có người lo lắng. Có người phẫn nộ," ông nói, rồi kể chuyện con gái mình sắp nhập học ngành âm nhạc: "Tôi không muốn 10 năm nữa tỉnh dậy và bị con bé mắng vì chúng ta đã làm sai".

Sau đó, Adam McFarland cùng các cộng sự trình diễn cách "nhào nặn" một bài hát bằng Suno: thu một đoạn nhạc ngắn, tải lên ứng dụng, tăng nhịp độ, thêm dàn hợp xướng gospel, rồi yêu cầu làm lại theo phong cách yacht rock thập niên 1980. "Nếu đây không phải yacht rock thì tôi chẳng biết yacht rock là gì nữa", anh thán phục trước kết quả.

Tham vọng vượt xa một công cụ

Cung cấp công cụ cho dân chuyên nghiệp là một mảng kinh doanh tốt, nhưng chừng đó không đủ để biện minh cho mức định giá "trên trời". Mục tiêu của Suno, theo giám đốc sản phẩm Jack Brody, là hạ thấp rào cản để bất kỳ ai cũng làm được nhạc.

Theo số liệu của công ty, hơn 80% người dùng nghe lại chính những bản nhạc mình tạo ra ngay trong ứng dụng; người dùng trung bình mở ứng dụng ít nhất ba ngày mỗi tuần, mỗi ngày hơn 30 phút, và tạo ra 42 bài hát mỗi tháng. Những trào lưu trên TikTok từng đưa Suno trở thành ứng dụng âm nhạc phổ biến nhất trên App Store trong vài tuần, vượt cả Spotify.

Shulman coi đà tăng trưởng này là bằng chứng cho tầm nhìn của mình. Nhưng nhiều chuyên gia cho rằng muốn trở thành "Instagram hay TikTok tiếp theo", Suno không thể chỉ là nơi làm nhạc mà còn phải là nơi nghe nhạc.

Còn Shulman cho rằng những nền tảng như Spotify đã tập cho con người thói quen tiêu thụ nội dung cả ngày: "Tôi không nghĩ đó là trạng thái tự nhiên. Tôi nghĩ con người muốn được giải trí bằng cách sáng tạo". Theo một nghĩa nào đó, anh đang gợi ý rằng để đưa âm nhạc vào kỷ nguyên AI, xã hội cần quay về thời tiền internet, khi người ta quây quần chơi nhạc sau bữa tối.

"Chỉ là một ông bố ở Tennessee"

Với Chris Fabregas, nhiếp ảnh gia chưa từng học nhạc, mọi chuyện bắt đầu từ ý định viết một bài hát về hành trình đưa cả nhà chuyển từ Seattle đến Tennessee: 4 giờ sáng hôm ấy, anh dán phần lời mình viết vào Suno và yêu cầu tạo một bản nhạc đồng quê.

Fabregas nâng cấp lên bản trả phí để chỉnh sửa liên tục: thêm một đoạn rap, tiếng banjo và harmonica, thậm chí tự thu giọng hát của mình. Cả nhà anh thích bài hát "Fireflies on I-65 - Những con đom đóm trên đường I-65" được Suno tạo ra đến mức tổ chức hẳn những buổi tiệc nhảy múa tại gia, và anh đã tải nó lên các nền tảng streaming lớn.

"Tôi chỉ là một ông bố ở Tennessee, vậy mà Suno đã biến câu chuyện của tôi thành một sản phẩm chuyên nghiệp," Fabregas nói. Giờ đây, cô con gái 9 tuổi của anh cũng bắt đầu tập tành làm nhạc, đã viết hẳn một cuốn sổ lời hát. Và cô bé cũng đang học chơi guitar.

(Nguồn: Bloomberg)