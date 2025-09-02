Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo phát biểu tại lễ khánh thành, khởi công 80 dự án tiêu biểu

Lễ khánh thành, khởi công 80 dự án tiêu biểu trên cả nước nằm trong chuỗi sự kiện quan trọng, là dấu mốc quan trọng về sự trưởng thành, vươn lên của kinh tế Việt Nam sau 80 năm độc lập.

Chương trình này nằm trong các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 2/9, hòa chung không khí tưng bừng của triệu trái tim người con đất Việt.

Những ngày qua, lễ diễu binh, diễu hành, cùng hàng loạt sự kiện trọng đại đã diễn ra, thu hút sự tham gia của người dân cả nước trong ngày hội lớn của non sông.

Lễ khánh thành và ra mắt tòa tháp Saigon Marina International Financial Centre (Saigon Marina IFC) sáng 19/8. Đây là một trong 80 công trình trọng điểm được khánh thành, khởi công chào mừng 80 năm Quốc khánh (Ảnh: BTC).

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo - gương mặt nổi bật của khối kinh tế tư nhân Việt Nam, đã phát biểu tại lễ khánh thành, khởi công 80 dự án tiêu biểu trên cả nước chào mừng 80 năm Quốc khánh - nguyện tiếp tục cống hiến, phát huy tinh thần tự cường và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo (Ảnh: HDBank).

“Tôi xin cúi đầu tri ân anh linh các thế hệ cha anh đã hy sinh, bình định đất trời, để hôm nay doanh nghiệp, dân tộc chúng ta được chiến đấu trên thương trường với ý chí cao nhất và lương thiện nhất.

Tôi xin được gửi tới các quý lãnh đạo đất nước, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm lời tri ân chân thành đã mang đến sự đổi mới toàn diện tốt đẹp mỗi ngày trên đất nước xinh đẹp của chúng ta, cho người dân niềm tin vào tương lai Việt Nam rực rỡ.

Cho phép tôi gửi tới các doanh nghiệp và đồng bào cả nước lời chúc mừng và lời hứa xây dựng, sáng tạo, cống hiến vì hạnh phúc của người dân, vì một Việt Nam giàu đẹp, văn minh, hùng cường”, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo bày tỏ.