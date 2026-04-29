Thương hiệu ghế nâng cầu thang Jushun Trading đến gần hơn với người dùng Việt

Thị trường thiết bị hỗ trợ di chuyển trong gia đình, đặc biệt là ghế nâng cầu thang, có những tín hiệu tăng trưởng tại Việt Nam khi nhu cầu chăm sóc người cao tuổi và người hạn chế vận động ngày càng rõ nét.

Trong bối cảnh đó, một phân khúc còn mới bắt đầu hình thành, với sự tham gia của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Ghế nâng cầu thang Lobsang (Ảnh: Jushun Việt Nam).

Việc Jushun Trading đầu tư trung tâm trưng bày tại Vinhomes Ocean Park 2 (Hưng Yên) là động thái nhằm gia tăng hiện diện trên thị trường.

Lễ khai trương trụ sở và trung tâm trưng bày Jushun Trading tại Vinhomes Ocean Park 2 (Hưng Yên) (Ảnh: Jushun Việt Nam).

Theo doanh nghiệp, mô hình này giúp người dùng trực tiếp trải nghiệm sản phẩm - yếu tố còn hạn chế với các thiết bị có giá trị cao và yêu cầu lắp đặt theo từng không gian nhà ở.

Nhu cầu gia tăng nhưng thị trường vẫn ở giai đoạn đầu

Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số với tốc độ nhanh, kéo theo nhu cầu đối với các giải pháp hỗ trợ sinh hoạt tại gia đình. Trong đó, cầu thang - cấu trúc phổ biến trong nhiều nhà ở đô thị lại trở thành rào cản đối với người cao tuổi và người gặp khó khăn trong vận động.

Tại các thị trường phát triển như Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản hay châu Âu, ghế nâng cầu thang đã trở thành thiết bị quen thuộc trong nhiều gia đình. Tuy nhiên tại Việt Nam, sản phẩm này mới chỉ xuất hiện trong vài năm gần đây và chưa phổ biến rộng rãi.

Tiến sĩ, Kiến trúc sư, Nhà cố vấn cao cấp Nguyễn Tất Thắng, công tác tại Viện Kiến trúc Quốc gia (Bộ Xây dựng), nhận định: “Hiện nay, trong điều kiện Việt Nam, nhu cầu này rất lớn. Thứ nhất, nhiều gia đình không đủ diện tích để lắp đặt thang máy thông thường nên cần giải pháp thay thế.

Thứ hai, không ít gia đình dù có điều kiện kinh tế nhưng do tuổi cao, sức yếu đã phải chuyển từ nhà ở riêng lẻ (thậm chí cả biệt thự) sang sống tại chung cư vì thuận tiện sinh hoạt. Do đó, nhu cầu về giải pháp giúp họ tiếp tục ở lại loại hình nhà ở quen thuộc mà không phải thay đổi là rất rõ ràng”.

Thực tế cho thấy, thị trường hiện chưa hình thành hệ thống phân phối chuyên biệt, trong khi dịch vụ lắp đặt và hậu mãi còn phân tán. Điều này khiến người tiêu dùng gặp khó khăn trong việc tiếp cận và trải nghiệm sản phẩm, đồng thời tạo ra dư địa cho các doanh nghiệp tham gia và phát triển thị phần.

Đây là giai đoạn đầu của thị trường khi nhu cầu bắt đầu hình thành. Do đó, doanh nghiệp không chỉ cạnh tranh về sản phẩm mà còn cần đầu tư vào việc gia tăng trải nghiệm để đến gần hơn với khách hàng.

Doanh nghiệp tăng hiện diện, cạnh tranh chuyển sang dịch vụ

Trong bối cảnh đó, việc mở các trung tâm trưng bày và trải nghiệm là một hướng tiếp cận nhằm rút ngắn khoảng cách giữa sản phẩm và người tiêu dùng.

Jushun Trading - đơn vị vừa khai trương trung tâm tại Hưng Yên hiện là tổng đại lý ủy quyền của thương hiệu Lobsang đến từ Đài Loan (Trung Quốc) tại Việt Nam.

Theo đại diện doanh nghiệp, việc trở thành đại diện chính thức giúp đảm bảo nguồn cung sản phẩm, đồng thời chủ động hơn trong việc cung cấp linh kiện và dịch vụ kỹ thuật.

Ông Chen Sheng-Lung - Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại Jushun Việt Nam tại lễ khai trương trụ sở và trung tâm trưng bày tại Hưng Yên (Ảnh: Jushun Việt Nam).

Trung tâm trưng bày cho phép khách hàng trực tiếp trải nghiệm quá trình vận hành của thiết bị. Đây là yếu tố quan trọng đối với một sản phẩm có giá trị cao và cần lắp đặt phù hợp với từng không gian nhà ở.

Ghế nâng cầu thang không phải là sản phẩm tiêu dùng phổ thông mà thuộc nhóm thiết bị cần tư vấn, đo đạc và lắp đặt riêng biệt. Vì vậy, cạnh tranh trên thị trường không chỉ nằm ở giá bán mà còn ở năng lực kỹ thuật, độ chính xác trong thi công và khả năng bảo trì trong dài hạn.

Một số doanh nghiệp đã bắt đầu ứng dụng công nghệ đo đạc, như sử dụng thiết bị đo laser 3D để thiết kế đường ray phù hợp với từng cấu trúc cầu thang. Đồng thời, việc xây dựng kho linh kiện nhập khẩu và đào tạo đội ngũ kỹ thuật theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất cũng được xem là yếu tố nâng cao năng lực cạnh tranh.

Ở góc độ thị trường, sự tham gia của các doanh nghiệp nước ngoài với chiến lược đầu tư bài bản đang tạo ra những chuyển động ban đầu, góp phần định hình tiêu chuẩn cho phân khúc còn mới này.

Trong thời gian tới, khi nhu cầu chăm sóc người cao tuổi tại gia đình tiếp tục gia tăng, các thiết bị hỗ trợ như ghế nâng cầu thang có dư địa phát triển. Tuy nhiên, để mở rộng thị phần, doanh nghiệp vẫn cần sự đón nhận của người tiêu dùng.