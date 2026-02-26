Thuê Gen Z gần nửa triệu đồng để thức xuyên đêm, đội mưa mua bạc hộ

Một điểm khác lạ trong ngày vía Thần Tài năm nay là số lượng người xếp hàng mua bạc. Trước giờ mở cửa nhiều tiếng đồng hồ, cả trăm người đứng dồn trước cửa hàng, đa số là các bạn trẻ.

Nhiều bạn trẻ sẵn sàng xếp hàng xuyên đêm chờ mua vàng, bạc (Ảnh: Mạnh Quân).

Tại một cửa hàng bạc lớn trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội), không khó để bắt gặp nhiều bạn trẻ thuộc thế hệ Gen Z đứng xếp hàng theo hình thức mua hộ.

Nguyễn Thắng (21 tuổi) cho biết được trả công 450.000 đồng nếu mua đủ 6 lượng bạc - tương đương khoảng 20 triệu đồng - cũng là hạn mức tối đa mỗi khách được phép giao dịch trong ngày. Thắng cho hay có mặt từ 3h30, kỳ vọng hoàn tất việc mua bán trước 8h để kịp đến trường.

Trong khi đó, Nguyễn Tiến Nam (20 tuổi, Hà Nội) có mặt tại phố vàng Trần Nhân Tông từ 1h sáng để xếp hàng mua bạc. Khi Nam đến nơi, trước cửa đã có vài chục người đứng chờ giao dịch. Nam chia sẻ bản thân đang đầu tư bạc và tham gia các hội nhóm trên mạng để cập nhật thông tin thị trường.

Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên bạn trực tiếp đi mua bạc tại cửa hàng. Trước đó, Nam chỉ nhờ người thân hoặc bạn bè trong hội nhóm mua hộ.

Lượng người xếp hàng mua bạc năm nay tăng đột biến (Ảnh: Mạnh Quân).

Trong đợt này, Nam cho biết sẽ xuống tiền với số lượng tương đối lớn, nhằm tận dụng diễn biến giá mà bạn đánh giá là còn nhiều dư địa.

Tương tự, Tất Giao (20 tuổi) và Quang Trường (23 tuổi) có mặt từ 4h sáng. Giao cho biết phải chờ gần 3 tiếng mới được giao dịch. Dù dậy sớm và chờ đợi lâu, cả hai vẫn thoải mái vì xem đây là thói quen đầu năm để cầu may.

Do điều kiện tài chính hạn chế, hai anh em quyết định mua bạc thay vì vàng. “Sinh viên nên tụi mình không dư dả. Mua bạc nhẹ tiền hơn nhưng vẫn có chút lộc đầu năm”, Giao chia sẻ.

Theo kế hoạch, Giao và Trường mua tối đa 2 thỏi loại 5 lượng và 1 thỏi loại 1 lượng, sau đó về nghỉ ngơi để kịp lịch học buổi chiều.

Đến 7h, trời bắt đầu mưa lớn, dòng người vẫn mặc áo mưa, che ô kiên nhẫn chờ trước cửa các cửa hàng vàng bạc. Các bạn trẻ ai cũng mong sớm tới lượt để hoàn tất việc mua vàng, bạc ngày vía Thần Tài.