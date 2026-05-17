Thuế đề nghị doanh nghiệp vàng cung cấp tài khoản nhân viên, người thân

Thuế cơ sở 9 tỉnh An Giang vừa có công văn đề nghị cung cấp thông tin đối với các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý trên địa bàn.

Theo văn bản, động thái này được thực hiện căn cứ Quyết định số 536 ngày 6/5 của cơ quan thuế tỉnh An Giang về chuyên đề chống thất thu thuế trong lĩnh vực vàng bạc, đá quý.

Đối tượng được yêu cầu cung cấp thông tin là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực mua bán, trao đổi, gia công, chế tác vàng, bạc và đá quý trên địa bàn.

Cơ quan thuế cho biết mục tiêu của việc thu thập thông tin nhằm tăng cường quản lý dòng tiền, qua đó kịp thời phát hiện các dấu hiệu vi phạm trong quá trình quản lý thuế.

Theo yêu cầu, doanh nghiệp phải cung cấp thông tin về người lao động đang làm việc tại đơn vị, bao gồm họ tên, số căn cước công dân, địa chỉ và toàn bộ tài khoản mở tại ngân hàng, tổ chức tín dụng.

Ngoài ra, cơ quan thuế cũng đề nghị cung cấp thông tin của người thân trong gia đình chủ doanh nghiệp, gồm họ tên, căn cước công dân, mối quan hệ với chủ doanh nghiệp, địa chỉ và tất cả tài khoản ngân hàng, tổ chức tín dụng đang mở.

Các thông tin này được yêu cầu gửi về Tổ Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Thuế cơ sở 9 tỉnh An Giang trước ngày 22/5.