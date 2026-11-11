Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House, mã chứng khoán: TDH) vừa thông qua chủ trương thành lập Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thuduc House, với vốn điều lệ 5 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, Thuduc House sẽ nắm giữ toàn bộ vốn tại doanh nghiệp mới. Số vốn góp được lấy từ nguồn tiền của công ty mẹ, trong khi trụ sở của pháp nhân này đặt tại phường Bình Trưng, TPHCM.

Dù được thành lập bởi một doanh nghiệp bất động sản, công ty con mới đăng ký tới 31 ngành nghề, trong đó chọn bán buôn vải, hàng may mặc và giày dép làm ngành kinh doanh chính.

Đây là hướng đi mới hoàn toàn, so với hoạt động truyền thống của Thuduc House - doanh nghiệp vốn được biết đến trong lĩnh vực phát triển nhà ở và kinh doanh bất động sản tại TPHCM.

Việc mở rộng ngành nghề diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh doanh của Thuduc House gặp nhiều khó khăn.

Theo báo cáo tài chính quý III, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần gần 45 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Áp lực chi phí khiến công ty tiếp tục lỗ gần 3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2025 công ty lãi hơn 84 tỷ đồng.

Thuduc House giải thích rằng lợi nhuận cùng kỳ năm trước tăng mạnh nhờ ghi nhận khoản thu nhập sau khi thắng kiện trong vụ tranh chấp dân sự với cơ quan thuế TPHCM. Ngoài ra, một công ty con của Thuduc House đang trong quá trình hoàn thiện bộ máy quản lý và mở rộng thị phần, ảnh hưởng đến lợi nhuận trong kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của Thuduc House đạt gần 136 tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ. Dù doanh thu tăng mạnh, doanh nghiệp vẫn lỗ ròng hơn 400 triệu đồng, trái ngược khoản lãi hơn 103 tỷ đồng của 9 tháng đầu năm 2025.

Việc thua lỗ khiến tổng lỗ lũy kế của Thuduc House tại ngày 30/9 đã lên gần 938 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu TDH vẫn thuộc diện cảnh báo. Kết phiên 10/11, mã này giao dịch ở mức 2.550 đồng/cổ phiếu, giảm khoảng 41% so với đầu năm 2026.