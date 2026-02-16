Thủ tướng yêu cầu xử lý dứt điểm hàng ngàn dự án tồn đọng ngay trong quý I

Ngày 15/2, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình ký công điện của Thủ tướng về giải quyết các dự án tồn đọng kéo dài, đưa vào sử dụng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Theo đó, Chính phủ đánh giá chỉ tiêu tăng trưởng 2 chữ số năm 2026 gặp nhiều thách thức, yêu cầu rất lớn về huy động nguồn lực đầu tư toàn xã hội. Năm nay, vốn đầu tư toàn xã hội dự kiến khoảng 35% GDP, trong khi chi phí huy động vốn có xu hướng tăng. Do đó, việc chậm hoàn thành đưa các dự án vào khai thác, sử dụng đang gây lãng phí nguồn lực, ảnh hưởng đến mục tiêu tăng trưởng.

Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành xử lý dứt điểm tồn tại các dự án, sớm đưa nguồn lực tồn đọng vào phát triển kinh tế xã hội ngay trong tháng 2 và quý I.

Các bộ, ngành, địa phương phải coi việc tháo gỡ cho các dự án tồn đọng là nhiệm vụ cấp bách. Việc xử lý phải chủ động, minh bạch, không hợp thức hóa sai phạm, phát sinh tiêu cực mới.

Siêu dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng "đắp chiếu" nhiều năm ở TPHCM (Ảnh: Nam Anh).

Theo công điện, các dự án cần được phân loại, xử lý theo thẩm quyền, với tinh thần "địa phương quyết, làm và chịu trách nhiệm". Địa phương chủ động xử lý thủ tục với dự án thuộc thẩm quyền, tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm như đầu tư công, nhà ở xã hội, năng lượng, bất động sản.

Báo cáo trước đó của các bộ, ngành, địa phương, cả nước có hàng nghìn dự án tồn đọng, kéo dài nhiều năm với giá trị, nguồn lực rất lớn bị lãng phí. Vướng mắc chủ yếu của các dự án này liên quan tới quản lý, sử dụng đất đai, quy hoạch.

Nếu các dự án này được tháo gỡ, các chuyên gia ước tính GDP có thể tăng thêm 1-2%. Đây là một nguồn lực để Việt Nam thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao trong giai đoạn tới.